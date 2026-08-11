Eurojackpotin potti nousee 22 miljoonaan euroon
14.8.2026 22:32:52 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistain arvonnassa on jaossa noin 22 miljoonan euron päävoitto.
Eurojackpotin perjantain (kierros 33/2026) arvonnan oikea rivi on 5, 26, 28, 30 ja 40. Tähtinumerot ovat 3 ja 6.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai hieman yli 575 000 euroa. Näistä voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Espanjaan.
Suomen suurimmat voitot saavutettiin 4+2 tuloksella, joita löytyi maastamme kolme kappaletta. Tällä osumalla sai 4 724,50 euroa.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 5 5 8 6 8 5 8. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 13, 21, 32, 38, 40 ja lisänumero 6. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 17 531 kappaletta.
Perjantain Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Vilna 21. Tonneja voitettiin tällä kertaa 7 kappaletta.
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