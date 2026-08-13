Helsinki Wolverines vei Naisten Vaahteraliigan mestaruuden

Wolverines otti toisen perättäisen ja seuran kuudennen mestaruuden ylivoimaisin ottein. Northern Lights pääsi loppuottelun ensimmäisellä hyökkäysvuorollaan 1,5 jaardin päähän Wolverines-maalista, mutta siitä eteenpäin mestarijoukkueen puolustus laittoi juoksuväylät umpeen.

Wolverines-päävalmentaja Tiina Möttönen kommentoi joukkueensa toista perättäistä mestaruutta ottelun jälkeen näin:

-Tämä ei ollut vain yksi peli vaan prosessi, mitä me olemme rakentaneet syksystä asti. Sanoin tuolloin pelaajille, että mestaruus on prosessille luonnollinen lopputulos. Ja pakko sanoa, että prosessi ja suunnitelma on ollut aika toimiva, kun se mestaruus tuli

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin Wolverines-takapuolustaja Nelli Malk joka kirjasi tilastoihin 10 taklausta ja yhden lentopotkun palautuksesta syntyneet touchdownin. Wolverines hyökkääjistä keskushyökkääjä Tytti Kuusinen onnistui touchdownin teossa kahdesti.

Wolverinesin pisteidentekijät: