Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Helsinki Wolverines vei Naisten Vaahteraliigan mestaruuden

15.8.2026 16:19:50 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Helsinki Wolverines sinetöi puhtaan kautensa kukistamalla Oulu Northern Lightsin Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Vantaalla lukemin 34-0.  Helsinkiläisjoukkue voitti kaikki kauden pelinsä eikä päästänyt vastustajaa koko kauden aikana kertaakaan maalialueelleen.

Wolverines Suomen mestari 2026
Wolverines Suomen mestari 2026 SAJL

Wolverines otti toisen perättäisen ja seuran kuudennen mestaruuden ylivoimaisin ottein. Northern Lights pääsi loppuottelun ensimmäisellä hyökkäysvuorollaan 1,5 jaardin päähän Wolverines-maalista, mutta siitä eteenpäin mestarijoukkueen puolustus laittoi juoksuväylät umpeen.

Wolverines-päävalmentaja Tiina Möttönen kommentoi joukkueensa toista perättäistä mestaruutta ottelun jälkeen näin:

-Tämä ei ollut vain yksi peli vaan prosessi, mitä me olemme rakentaneet syksystä asti. Sanoin tuolloin pelaajille, että mestaruus on prosessille luonnollinen lopputulos. Ja pakko sanoa, että prosessi ja suunnitelma on ollut aika toimiva, kun se mestaruus tuli

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin Wolverines-takapuolustaja Nelli Malk joka kirjasi tilastoihin 10 taklausta ja yhden lentopotkun palautuksesta syntyneet touchdownin. Wolverines hyökkääjistä keskushyökkääjä Tytti Kuusinen onnistui touchdownin teossa kahdesti.

Wolverinesin pisteidentekijät:

  • Tytti Kuusinen 14
  • Anna Martola 6
  • Nelli Malk 6
  • Anni Pajunen 6
  • Alina Blomqvist 2

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallonaisten vaahteraliigajenkkifutis

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Wolverines Suomen mestari 2026
Wolverines Suomen mestari 2026
SAJL
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye