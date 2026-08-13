Helsinki Wolverines vei Naisten Vaahteraliigan mestaruuden
15.8.2026 16:19:50 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Helsinki Wolverines sinetöi puhtaan kautensa kukistamalla Oulu Northern Lightsin Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Vantaalla lukemin 34-0. Helsinkiläisjoukkue voitti kaikki kauden pelinsä eikä päästänyt vastustajaa koko kauden aikana kertaakaan maalialueelleen.
Wolverines otti toisen perättäisen ja seuran kuudennen mestaruuden ylivoimaisin ottein. Northern Lights pääsi loppuottelun ensimmäisellä hyökkäysvuorollaan 1,5 jaardin päähän Wolverines-maalista, mutta siitä eteenpäin mestarijoukkueen puolustus laittoi juoksuväylät umpeen.
Wolverines-päävalmentaja Tiina Möttönen kommentoi joukkueensa toista perättäistä mestaruutta ottelun jälkeen näin:
-Tämä ei ollut vain yksi peli vaan prosessi, mitä me olemme rakentaneet syksystä asti. Sanoin tuolloin pelaajille, että mestaruus on prosessille luonnollinen lopputulos. Ja pakko sanoa, että prosessi ja suunnitelma on ollut aika toimiva, kun se mestaruus tuli
Ottelun parhaana pelaajana palkittiin Wolverines-takapuolustaja Nelli Malk joka kirjasi tilastoihin 10 taklausta ja yhden lentopotkun palautuksesta syntyneet touchdownin. Wolverines hyökkääjistä keskushyökkääjä Tytti Kuusinen onnistui touchdownin teossa kahdesti.
Wolverinesin pisteidentekijät:
- Tytti Kuusinen 14
- Anna Martola 6
- Nelli Malk 6
- Anni Pajunen 6
- Alina Blomqvist 2
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Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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