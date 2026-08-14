Loton potti nousee 6 miljoonaan euroon
15.8.2026 22:50:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 33/2026 täysosumia. Ensi viikon lauantaina potissa on kuusi miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 33/2026 oikea rivi on 8, 10, 14, 17, 21, 23, 25 sekä lisänumero 6. Plusnumeroksi arvottiin 4.
Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 6 miljoonaan euroon.
Arvonnassa löytyi yksi 6+1 oikein tulos, jolla tamperelainen netissä pelannut henkilö saa 134 457,95 euroa. Onnea voittajalle!
Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 2 4 0 2 3 2 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jossa myös tuplausnumero osui. Rivillään Keski-Pohjanmaalainen nettipelaaja voitti 40 000 euroa. Onnea!
Milli-pelin oikea rivi on tänään 3, 7, 19, 23, 29, 31 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Muita voittoja arvottiin lähes 21 000 kappaletta
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Varsova 18. Tonnin voittoja lähti jakoon 12 kappaletta.
Katso kaikki tulokset ja voitonjako
Loton lisäarvonnassa 500 kappaletta 100 euron voittoja
Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Lisäarvonnassa on 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta
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