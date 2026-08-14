Veikkaus Oy

Loton potti nousee 6 miljoonaan euroon

15.8.2026 22:50:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lotossa ei löytynyt kierroksella 33/2026 täysosumia. Ensi viikon lauantaina potissa on kuusi miljoonaa euroa.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista

Loton kierroksen 33/2026 oikea rivi on 8, 10, 14, 17, 21, 23, 25 sekä lisänumero 6. Plusnumeroksi arvottiin 4.

Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 6 miljoonaan euroon.

Arvonnassa löytyi yksi 6+1 oikein tulos, jolla tamperelainen netissä pelannut henkilö saa 134 457,95 euroa. Onnea voittajalle!

Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 2 4 0 2 3 2 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jossa myös tuplausnumero osui. Rivillään Keski-Pohjanmaalainen nettipelaaja voitti 40 000 euroa. Onnea!

Milli-pelin oikea rivi on tänään 3, 7, 19, 23, 29, 31 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Muita voittoja arvottiin lähes 21 000 kappaletta

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Varsova 18.  Tonnin voittoja lähti jakoon 12 kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako 

Loton lisäarvonnassa 500 kappaletta 100 euron voittoja

Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Lisäarvonnassa on 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta

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