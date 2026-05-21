Ehdota vuoden 2027 Tanner-palkinnonsaajaa 14.9. asti!

Väinö Tannerin säätiö hakee jälleen ehdotuksia Tanner -palkinnon saajaksi.



Joka toinen vuosi jaettava palkinto on 25 000 euron arvoinen. Vuonna 2027 palkinto tullaan jakamaan ihmiselle tai yhteisölle, joka ansiokkaasti edistää demokratiaa, sivistystä, rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen. On tärkeätä, että kaikki Suomessa asuvat kokevat kuuluvansa tänne ja että Suomi näyttäytyy avarakatseisena ja vastuullisena myös ulospäin.



”Säätiö tuo esiin toivoa luovaa kansalaistoimintaa ja -ajattelua sekä tutkimusta tavalla, joka lisää sen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Ehdokkaiden arvioinnissa painottuu ruohonjuuritason vaikuttava konkreettinen työ, mikä ei kuitenkaan estä myös muunlaisen tavoitteita edistävän työn tekijän palkitsemista”, kertoo palkinnon kriteereistä säätiön toimitusjohtaja Jyrki Jauhiainen. ”Meille on tärkeätä, että demokratiaa ja sivistystä puolustetaan ja sovinnollisuutta edistetään ajoissa, ennen kuin se on hyvin vaikeata.”



Ehdotuksia palkinnon saajasta - ihmisestä tai yhteisöstä - voi tehdä säätiön verkkosivulla (https://www.vainotannerinsaatio.fi/ehdota-vuoden-2027-tanner-palkinnon-saajaa-14-9-mennessa/)



Säätiön nimeämä ulkopuolisista asiantuntijoista ja säätiön edustajista koostuva työryhmä valmistelee ehdotusten pohjalta esityksensä palkinnonsaajaksi.

”Polarisoituvassa maailmassa huomio kiinnittyy siihen, miten epäreilussa yhteiskunnassa me eletään. Se synnyttää tunteen, että me ihmiset katsotaan elämää yleisöstä, vailla roolia. Tannerilaisuuden ydin on yhteiskunnan eheyttäminen demokratian keinoin, mikä palkinnossa mun nähdäkseni osuu ihmisiin, jotka tekevät tästä meidän yhteiskunnasta helpommin lähestyttävän ja inhimillisen. Se on palkinto vastuun ottamisesta vapaaehtoisesti”, jäsentää ajatuksiaan palkinnon perusteista työryhmän jäsen, kirjallisuuden opettaja ja kriitikko Aleksis Salusjärvi, joka on vuoden 2025 Tanner-palkittu.



“Yksi tärkeimmistä asioista yhteiskunnassa ja ihmisten välillä on se, että me pyritään ymmärtämään muiden ihmisten elettyä todellisuutta ja kokemuksia, ja kuuntelemaan toisiamme. Se on se, mihin pohjautuu sivistys, sekä meidän kyky löytää yhteisiä ratkaisuja ihmiskunnan haasteisiin”, kiteyttää työryhmän jäsen, yhdenvertaisuusasiantuntija Adina Nivukoski.



Työryhmään kuuluvat lisäksi säätiön hallituksen edustajina dosentti, politiikan tutkija Johanna Vuorelma ja kirjailija Juha Itkonen, sekä nuorten osallisuuden vahvistamisen parissa pitkään työskennellyt säätiön valtuuskunnan jäsen kirjailija Veera Ikonen.



Tanner-palkinnon saaja julkistetaan Väinö Tannerin syntymäpäivän 12.3. aikoihin keväällä 2027.



https://www.vainotannerinsaatio.fi