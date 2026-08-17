RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa jälleen HUSin sairaaloissa
17.8.2026 12:41:41 EEST | HUS | Tiedote
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on yleisin sairaalahoitoon johtavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja pienillä lapsilla. HUS tarjoaa jo kolmannen kerran RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta vastasyntyneille ja riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille.
HUS tarjoaa vasta-ainetta vastasyntyneille kaikissa synnytyssairaaloissaan 17.8.2026 alkaen. Lisäksi RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille tarjotaan vasta-ainetta Uudessa lastensairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa erikoissairaanhoidon käynnin yhteydessä.
Tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista imeväisikäisten vakavista sairastumisista ja sairaalahoidoista. Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen.
Vasta-aine ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita – vauvat joutuvat aikaisempaa harvemmin sairaalahoitoon
Vasta-aine voidaan antaa jo vastasyntyneelle. Vasta-aine antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakauden ajaksi. Valmiste on hyvin turvallinen.
Vasta-aine on ollut käytössä Suomessa jo kahtena talvikautena, ja tulokset ovat erinomaisia kuten muissakin maissa, joissa vasta-aine on ollut käytössä. HUSissa noin 90 % perheistä on halunnut lapsensa saavan valmisteen.
Vasta-aine lieventää RSV-taudin oireita siinä määrin, että erityisesti pienten vauvojen vaikeimmat tautimuodot lähes katoavat. Vasta-aineen ansioista RSV:stä aiheutuvien osastohoitovuorokausien määrä väheni pienimpien vauvojen osalta yli 90 % HUSin sairaaloissa.
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Yhteyshenkilöt
Neonatologi, apulaisprofessori Samuli Rautava, p. 040 610 6577, samuli.rautava@hus.fi
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
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