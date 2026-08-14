Helsingin yliopisto

Jättimäiset krokotiilieläimet hallitsivat mioseenin ravintoketjua Etelä-Amerikassa

17.8.2026 08:36:20 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Seitsemän metriä pitkä ja 1800 kiloa painava Purussaurus neivensis saattoi jopa vaikuttaa kasvinsyöjien kantojen kokoon, fossiiliaineisto vihjaa.

Kuvituskuva Purussarus neivensiksestä hyökkäämässä Pericotoxodon platignathuksen kimppuun.
Kuvituskuva Purussarus neivensiksestä hyökkäämässä Pericotoxodon platignathuksen kimppuun. Miguel Hernandez

Mioseenikauden aikainen Etelä-Amerikka oli pelottava paikka. Yli kymmenen miljoonaa vuotta sitten suurinta osaa mantereesta peitti valtava järvi, jossa eli jättiläiskilpikonnia ja krokotiilejä.

Järven rannoilla saalistivat monenlaiset pedot, kuten anakondat, sapelihammaspedot, lentokyvyttömät ”kauhulinnut” sekä krokotiilieläinten maalla eläneet sukulaiset, sebekidit

Tuore tutkimus osoittaa, että juuri krokotiilieläimet olivat ympäristön merkittävin petoryhmä.

– Saalista oli niin paljon, etteivät nisäkäspedot voineet syödä kaikkea, kertoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Oscar WilsonAvautuu uuteen välilehteen.

– Uusi tutkimuksemme osoittaa, että nimenomaan krokotiilieläimet olivat aikakautensa Etelä-Amerikan tärkeimpiä petoja etenkin suurikokoisen riistan metsästämisessä.

Purujäljet paljastavat pedon

Järven rannoilla eli useita kasvissyöjiä kuten jättimäisiä maalaiskaljuja, vyötiäisten sukulaisiin kuuluvat glyptodontteja sekä useita sorkkaeläinten ryhmiä, kuten astrapoteriitteja (”salamapetoja”) ja toxodontiditteja. Aikakauden sorkkaeläimet saattoivat painaa toista tuhatta kiloa.

Mutta kokoa oli pedoillakin. Aikakauden suurin petoeläin oli seitsemän metriä pitkä ja 1800 kiloa painava krokotiilieläin, nykyisten kaimaanien sukulainen Purussaurus neivensis. Ravintoketjun huipulla se saattoi vaikuttaa jopa kasvinsyöjien kantojen kokoon, uudessa tutkimuksessa arvioidaan.

Tutkimus perustuu museoissa olevien fossiilien analysointiin. Kasvinsyöjien fossiileihin jääneet petojen kynsien ja hampaiden jäljet ovat ainoita suoria todisteita eri lajien välisestä vuorovaikutuksesta. Iältään fossiilit olivat 10,5–16 miljoonaa vuotta vanhoja.

– Purussauruksen todennäköisesti jättämien jälkien yleisyys viittaa siihen, että laji oli tärkeä saalistaja näissä trooppisissa ekosysteemeissä, Wilson kommentoi.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Vertebrate Paleontology.

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Kuvituskuva Purussarus neivensiksestä hyökkäämässä Pericotoxodon platignathuksen kimppuun.
Kuvituskuva Purussarus neivensiksestä hyökkäämässä Pericotoxodon platignathuksen kimppuun.
Miguel Hernandez
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Pericotoxodon platignathuksen kallo jossa todennäköisesti Purussaurus neivensiken puremajälkiä.
Pericotoxodon platignathuksen kallo jossa todennäköisesti Purussaurus neivensiken puremajälkiä.
Oscar Wilson
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Xenastrapotherium kraglievichin leukaluu, jossa näkyy sekä Purussaruus neivensiksen hyökkäyksestä että Langstonia huilensisiksen raadonsyönnistä. .
Xenastrapotherium kraglievichin leukaluu, jossa näkyy sekä Purussaruus neivensiksen hyökkäyksestä että Langstonia huilensisiksen raadonsyönnistä. .
Oscar Wilson
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