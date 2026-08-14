Jyväskylän yliopisto paransi sijoitustaan arvostetussa Shanghain yliopistovertailussa 2026
17.8.2026 09:32:18 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto oli jälleen mukana ns. Shanghain listan yliopistovertailussa (Academic Ranking of World Universities ARWU), jossa se arvioitiin sijalle 617 maailmassa. Sijoitus parani viime vuodesta (729. sija) merkittävästi. Suomalaisista yliopistoista Jyväskylän sijoitus oli 7.
Vertailuun otettiin yli 2 500 yliopistoa, joista 1 000 parasta sai listasijoituksen.
Shanghain lista ottaa huomioon lähinnä yliopistojen tutkimuksen. Vertailussa huomioidaan muun muassa yliopiston Nobel-palkitut alumnit eli kasvatit sekä siteeratuimmat tutkijat ja arvostetuissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit. Jyväskylän yliopisto menestyi erityisesti siteerattujen tutkijoiden osa-alueella. Suomesta listalle pääsi 7 yliopistoa.
Listan mukaan maailman arvostetuin yliopisto on jälleen yhdysvaltalainen Harvard. Seuraavilla sijoilla olivat yhdysvaltalaiset Stanfordin yliopisto Kaliforniasta sekä MIT. Maailman parhaan 20 yliopiston joukkoon arvioitiin 14 yhdysvaltalaista yliopistoa.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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