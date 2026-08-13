Lena Anderssonin terävä romaani miehistä ja naisista sekä Sylvia Plathin uudet käännökset
17.8.2026 14:14:24 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Siltalan syksy sisältää todellisia käännetyn kaunokirjallisuuden helmiä. Suomessakin arvostetun Lena Anderssonin Miehiä ja naisia jatkaa Ester Nilssonin tarinaa. Sylvia Plathin klassikot, Lasikello-romaani ja Ariel-runokokoelma, puhuttelevat vahvasti ajassamme.
Jo toistakymmentä vuotta ystävättäret ovat kokoontuneet tapaninpäivänä pitkälle lounaalle tekemään yhteenvetoa kuluneesta vuodesta, puhumaan elämästä ja rakkaudesta, miehistä ja lapsista. Mutta tällä kertaa Ester Nilsson ei saavukaan paikalle.
Ester on kohdannut suuren rakkauden. Aiemmissa suhteissaan haavoittunut, mietteliäs Ester on nyt onnellisessa parisuhteessa, jota hän hoivaa ihmetyksen ja kiitollisuuden vallassa.
Lotta rakentaa hänkin uutta ihmissuhdetta, ja käy välillä myös työmatkalla Helsingissä tutustumassa koulumaailmaan. Josefin taas on tietämättään avioeron partaalla.
Lena Anderssonin rakkausromaani kertoo terävästi ja sydämellisesti naisista ja miehistä, jotka etsivät ymmärrystä ja läheisyyttä oikeamielisyyden ja itsensä toteuttamisen ajassa. Romaani on jälleen Sanna Mannisen upeasti suomentama.
Miehiä ja naisia vahvistaa sen, minkä romaanit Omavaltaista menettelyä ja Vailla henkilökohtaista vastuuta jo osoittivat: Ester Nilsson kuuluu maailmankirjallisuuteen.
Andersson on Ruotsin kiitetyimpiä ja kiistellyimpiä kirjailijoita ja kolumnisteja. Hänen läpimurtoteoksensa Omavaltaista menettelyä (2014) sai August-palkinnon. Anderssonin tuotannosta ovat suomeksi ilmestyneet mm. Vailla henkilökohtaista vastuuta (2015) ja Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä (2025).
Miehiä ja naisia ilmestyy 29.9.
Siltala julkaisee Sylvia Plathin kaksi tunnetuinta teosta uusina suomennoksina kauniissa kansissa.
Romaani Lasikello ilmestyy Kaijamari Sivillin suomentamana. Alkuperäisteos The Bell Jar ilmestyi 1963.
Esther Greenwood on nuori, kaunis ja menestynyt. Hänellä on unelma kirjailijuudesta ja harjoittelupaikka newyorkilaisessa muotilehdessä. Cocktail-kutsujen ja käsikirjoituskasojen keskellä Estherin elämä alkaa kuitenkin riistäytyä käsistä. Lähes laskelmoivalla määrätietoisuudella hän etenee kohti ehkä viimeistä romahdustaan.
Lasikello on ravisteleva ja pisteliään ironinen kertomus nuoren naisen elämästä ja kunnianhimosta yhteiskunnassa, joka kieltäytyy ottamasta naisia vakavasti. Samalla se on intiimi kuvaus ihmismielen särkymisestä ja murskaavasta ulkopuolisuudesta.
Runokokoelma Ariel ilmestyy sellaisena kuin runoilija itse jätti sen julkaistavaksi.
Tehdessään itsemurhan helmikuun 11. päivänä 1963 Plath jätti kirjoituspöydälleen mustan, jousisidotun kansion, jossa oli neljäkymmentä runoa sisältävä käsikirjoitus: Ariel ja muita runoja. Näihin runoihin perustuu Plathin maine yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä runoilijoista.
Käsikirjoitus julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin Plathin lesken Ted Hughesin toimittamana laitoksena. Hughes järjesteli alkuperäistä käsikirjoitusta uudelleen, poisti siitä joitakin runoja ja lisäsi toisia tilalle. Vuonna 1983 julkaistu Kirsti Simonsuuren suomennos pohjautui tähän laitokseen.
Nyt julkaistava Anni Sumarin uusi suomennos seuraa tarkasti Plathin alkuperäistä käsikirjoitusta, joka julkaistiin ensimmäisen kerran Isossa-Britanniassa faksimilelaitoksena vuonna 2004.
Kokoelma sisältää neljä aiemmin suomentamatonta runoa ja 13 Hughesin toimittamasta laitoksesta poisjätettyä runoa. Plathin ja Hughesin tyttären Frieda Hughesin jälkisanat valottavat kulttiteoksen syntyhistoriaa ja vastaanottoa.
Sylvia Plath (1932–1963) oli yhdysvaltalainen runoilija ja prosaisti. Kulttimaineessa olevaa kirjailijaa on pidetty yhtäältä feministisen ja tunnustuksellisen kirjallisuuden edelläkävijänä, toisaalta modernismista ja surrealismista ammentaneena angloamerikkalaisen runouden uudistajana.
Lasikello ja Ariel ovat heti arvosteluvapaita.
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Yhteyshenkilöt
Aino SirkesaloViestintäpäällikköKustannusosakeyhtiö SiltalaPuh:+358 50 337 4737aino@siltalapublishing.fi
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Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
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