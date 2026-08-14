Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 17.8.2026
17.8.2026 12:46:03 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi SRV:n suunnitteluvarausta Espoonlahden keskustan alueella, uusi NCC:n tontin varauksen Keilaniemestä ja muutti AB Invest As:n Keilaniemen hankkeen vuokrausehtoja.
Espoonlahden metroaseman lähellä sijaitsevien alueiden varauksia jatkettiin SRV Rakennus Oy:lle. Varausten tavoitteena on kortteleiden tarkempi suunnittelu, rakentamisen valmistelu ja alueiden kehittäminen. Varauksia jatkettiin 30.6.2027 ja 31.12.2027 saakka.
Suunnitteluvarauksesta päätettiin alun perin 4.5.2015 ja sitä jatkettiin edellisen kerran 18.8.2025.
NCC:n tonttivaraus Keilaniemestä uusittiin
NCC Property Development Oy:n tontin varaus Keilaniemestä uusittiin kokouksessa täsmennetyin ehdoin. Tavoitteena on toimisto-/asuinrakennushankkeen kehittäminen ja suunnittelu. Varaus on voimassa 31.8.2027 saakka.
Varaus myönnettiin alun perin 2.12.2019 ja sitä jatkettiin edellisen kerran 20.1.2025.
Keilaniemen hotelli-, liike- ja toimistokorttelin vuokrausehtoja muutettiin
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti muuttaa 1.6.2026 AB Invest As:lle tekemänsä vuokrauspäätöksen vuokrausehtoja, sillä AB Invest As on esittänyt kaupungille hankekoon supistamista. Vuokrauksen pääehtoja muutettiin vastaamaan supistettua hanketta.
Jaosto totesi, että AB Invest As:n hanke on supistamisesta huolimatta edelleen varsin mittava ja Keilaniemen kehittymisen kannalta hyvin myönteinen hanke.
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Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kivenlahdesta SRV Rakennus Oy:lle, Lumo Asuminen Oy:lle ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle asuinkerrostalojen suunnittelua varten jätettiin pöydälle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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