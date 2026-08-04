OAJ antoi lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin

Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei yrityksistä huolimatta ole saatu ratkaisua kesätauon jälkeen. Lakkovaroitus annettiin, koska ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet ja ala on edelleen sopimuksettomassa tilassa.

– OAJ on aktiivisesti hakenut ratkaisuja koko ajan, ja teimme jo keväällä ja loppukesästä lukuisia esityksiä ja vastaantuloja, jotka eivät ole johtaneet yhtään mihinkään. Työnantajapuoli Sivistan esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

OAJ pitää Sivistan vaatimuksia ja neuvottelutaktiikkaa vastuuttomana. Sivista ajaa neuvotteluhaluttomuudellaan OAJ:n väistämättä lakkoihin, joka ei ole tavoitteemme.

– Sivista ja samoin ammattikorkeakoulujen johto eivät näytä osoittavan arvostusta opetushenkilöstöä kohtaan. Sivistan kompromissikyvytön toiminta heijastuu väistämättä myös opiskelijoihin. Me yksin puolustamme vahvasti koko opetushenkilöstöä ammattikorkeakouluissa, koska palkkojen heikennykset ja palkkajarrut eivät meille käy, toteaa Murto.

Ydinkysymyksenä kiista palkoista

OAJ:n tavoitteena on saada työnantaja tasoittamaan palkkaeroja, kuten sen velvollisuuksiin kuuluu. OAJ:llä on myös valmius rakentaa uusi selkeä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä.

– Työnantajapuoli puolestaan haluaisi alentaa opettajien palkkoja ja rakentaa palkkausjärjestelmä, jossa työnantaja voi määritellä ja kohdentaa palkat täysin mielivaltaisesti. Tilanne on kestämätön niin opettajien kuin opiskelijoiden kannalta. Toivomme nopeaa ratkaisua, toteaa neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

Uutta työehtosopimusta on soviteltu jo viime keväästä lähtien ja silloinen valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut kiistaan kaksi sovintoesitystä, mutta sopua ei ole löytynyt.

Lakkovaroitus koskee Metropolia-ammattikorkeakoulua, LAB-ammattikorkeakoulua, Savonia-ammattikorkeakoulua, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ia, Oulun ammattikorkeakoulua sekä Lapin ammattikorkeakoulua. Lakot kestävät tiistaista 1.9. torstaihin 3.9., jos ratkaisua ei saada sitä ennen.

Sopimuksesta neuvoteltu tammikuun lopusta lähtien

Työriita koskee OAJ:n, YTN:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka oli voimassa 31.3.2026 asti. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa. Osapuolet irtisanoivat 13.2. sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun osana tavanomaista neuvottelujen kulkua.

Nykyisiä työehtoja sovelletaan siihen asti, kunnes uusi sopimus on voimassa.

Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen piirissä on noin 4 000 OAJ:n jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 22 ammattikorkeakoulua, jotka kaikki kuuluvat Sivistysala ry:hyn eli Sivistaan.