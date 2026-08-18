Näin 17. Vain elämää -kausi etenee

Saaristohotelli Calliola saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.

17. Vain elämää -kauden artisteina nähdään BESS, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.

17. kausi käynnistyy Calliola kutsuu -jaksolla. Sen jälkeen jokainen artisti saa oman päivänsä järjestyksessä Benjamin, Heikki Salo, Nelli Matula, Timo Kotipelto, Erikoisvieras: Nylon Beat, Ares, Jippu, Erikoisvieras: Samuli Putro, Freeman, BESS ja Erikoisvieras: Lordi. Lisäksi nähdään karaokebileet, kaikki biisit ja aikaisemmista kausista koottu joulusikermä.

Vain elämää alkaa Ruudussa ja Nelosella pe 4.9. klo 20. Seuraavan viikon jakso on nähtävillä Ruutu+-palvelussa jo viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvat löydät täältä.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

4.9. Calliola kutsuu

11.9. Benjaminin päivä

18.9. Heikki Salon päivä

25.9. Nelli Matulan päivä

2.10. Timo Kotipellon päivä

9.10. Erikoisvieras Nylon Beatin päivä

16.10. Areksen päivä

23.10. Jipun päivä

30.10. Erikoisvieras Samuli Putron päivä

6.11. Freemanin päivä

13.11. BESSin päivä

20.11. Erikoisvieras Lordin päivä

27.11. Karaokebileet

4.12. Kaikki biisit 1/2

11.12. Kaikki biisit 2/2

18.12. Joulusikermä