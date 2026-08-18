Nelonen Media

Näin 17. Vain elämää -kausi etenee

18.8.2026 12:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Rakastettu Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina 4. syyskuuta.

Petri Aho

Saaristohotelli Calliola saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.

17. Vain elämää -kauden artisteina nähdään BESSFreemanHeikki Salo, AresNelli MatulaBenjaminJippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.

17. kausi käynnistyy Calliola kutsuu -jaksolla. Sen jälkeen jokainen artisti saa oman päivänsä järjestyksessä Benjamin, Heikki Salo, Nelli Matula, Timo Kotipelto, Erikoisvieras: Nylon Beat, Ares, Jippu, Erikoisvieras: Samuli Putro, Freeman, BESS ja Erikoisvieras: Lordi. Lisäksi nähdään karaokebileet, kaikki biisit ja aikaisemmista kausista koottu joulusikermä.

Vain elämää alkaa Ruudussa ja Nelosella pe 4.9. klo 20. Seuraavan viikon jakso on nähtävillä Ruutu+-palvelussa jo viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvat löydät täältä.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

4.9. Calliola kutsuu

11.9. Benjaminin päivä

18.9. Heikki Salon päivä

25.9. Nelli Matulan päivä

2.10. Timo Kotipellon päivä

9.10. Erikoisvieras Nylon Beatin päivä

16.10. Areksen päivä

23.10. Jipun päivä

30.10. Erikoisvieras Samuli Putron päivä

6.11. Freemanin päivä

13.11. BESSin päivä

20.11. Erikoisvieras Lordin päivä

27.11. Karaokebileet

4.12. Kaikki biisit 1/2 

11.12. Kaikki biisit 2/2 

18.12. Joulusikermä

Avainsanat

nelonenruutuvain elämääbenjaminfreemanheikkisaloheikki salojippuaresbessnelli matulatimo kotipeltonylon beatjonna geageaerin anttilaerinsamuli putrolordi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Petri Aho
Lataa

Linkit

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye