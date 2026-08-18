Näin 17. Vain elämää -kausi etenee
18.8.2026 12:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Rakastettu Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina 4. syyskuuta.
Saaristohotelli Calliola saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.
17. Vain elämää -kauden artisteina nähdään BESS, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.
17. kausi käynnistyy Calliola kutsuu -jaksolla. Sen jälkeen jokainen artisti saa oman päivänsä järjestyksessä Benjamin, Heikki Salo, Nelli Matula, Timo Kotipelto, Erikoisvieras: Nylon Beat, Ares, Jippu, Erikoisvieras: Samuli Putro, Freeman, BESS ja Erikoisvieras: Lordi. Lisäksi nähdään karaokebileet, kaikki biisit ja aikaisemmista kausista koottu joulusikermä.
Vain elämää alkaa Ruudussa ja Nelosella pe 4.9. klo 20. Seuraavan viikon jakso on nähtävillä Ruutu+-palvelussa jo viikkoa etukäteen.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
4.9. Calliola kutsuu
11.9. Benjaminin päivä
18.9. Heikki Salon päivä
25.9. Nelli Matulan päivä
2.10. Timo Kotipellon päivä
9.10. Erikoisvieras Nylon Beatin päivä
16.10. Areksen päivä
23.10. Jipun päivä
30.10. Erikoisvieras Samuli Putron päivä
6.11. Freemanin päivä
13.11. BESSin päivä
20.11. Erikoisvieras Lordin päivä
27.11. Karaokebileet
4.12. Kaikki biisit 1/2
11.12. Kaikki biisit 2/2
18.12. Joulusikermä
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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