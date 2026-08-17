Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kruununprinsessaparin vierailu Vaasassa: aikataulu ja liikennejärjestelyt

17.8.2026 15:39:18 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21.8.2026 Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Yleisö voi tervehtiä kuninkaallisia Hovioikeudenpuistossa sekä Hovioikeudenpuistikolla perjantaina aamupäivällä.

Kuva: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden

Kuninkaalliset vieraat saapuvat perjantaina 21.8. aamulla Vaasan hovioikeuteen noin tunnin mittaiselle vierailulle.

Kuningas Kustaa III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775. Se oli Turun jälkeen maan toinen hovioikeus ja aloitti toimintansa kuninkaan määräyksestä 21.8.1776.

Aikataulu yleisölle ja medialle:

  • klo 10.15 Vierailu hovioikeudessa päättyy.
  • klo 10.15–10.20 Kruununprinsessa istuttaa Hovioikeudenpuistoon puun juhlavuoden sekä kuninkaallisten Vaasan-vierailun muistoksi (sijainti merkitty karttaan).
  • klo 10.20–10.35 Kuninkaalliset kävelevät Hovioikeudenpuistikolla (reitti Rantakatu-Lyseonkatu merkitty karttaan).
  • Kuninkaalliset kulkevat puistikon keskiosan hiekkakujaa pitkin.
  • Yleisö voi tervehtiä kuninkaallisia Hovioikeudenpuistikon eteläpuolella eli Tikanojan taidekodin puolella puistikkoa.
  • Hovioikeudenpuistikko on suljettu autoliikenteeltä, joten yleisö voi seurata kuninkaallisten kulkua myös ajoradalta.
  • Puistikon pohjoispuoli on suljettu yleisöltä.

Lyseonkadun kohdalta vieraat siirtyvät autokyytiin, joka vie heidät kaupungintalon ohitse Vaskiluotoon. Wärtsilässä kruununprinsessapari tutustuu teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.

Vierailu päättyy Vaasan kaupungin tarjoamaan lounaaseen Maaherrantalossa.

Osa Hovioikeudenpuistikosta suljettu liikenteeltä

Hovioikeudenpuistikko on suljettu autoliikenteeltä Rantakadun ja Kirkkopuistikon välisellä osuudella noin klo 10–10.45. Alueella on liikenteenohjausta.

Kyseisellä tieosuudella on myös pysäköintikielto torstaista perjantaihin 20.–21.8. Pysäköintikielto loppuu pe 21.8. tapahtuman jälkeen iltapäivällä.

Autoilijoita pyydetään välttämään ajamista kyseisellä alueella klo 10–11 välisenä aikana.

Droonien lennättäminen tapahtuma-alueella on kielletty.

Tiedoksi median edustajille:

  • Median edustajat ja yleisö voivat seurata puun istutusta Hovioikeudenpuistossa sekä kuninkaallisten kävelyä Hovioikeudenpuistikolla poliisin ohjeistuksen mukaisesti.
  • Droonien lennättäminen tapahtuma-alueella on kielletty.
  • Vierailulta julkaistaan vapaasti käytettävissä olevia kuvia Vaasan kaupungin kuvapankissa pe 21.8. iltapäivän aikana. Muistathan mainita lähteen kuvia käyttäessäsi.
  • Tilapuutteen vuoksi median pääsyä hovioikeuteen on rajoitettu. Valituille on ilmoitettu erikseen.
  • Wärtsilässä valokuvaamiseen liittyen yhteydenotot: Wärtsilän ulkoisen viestinnän johtaja Anne Alarotu, puh. 050 487 1308 tai media@wartsila.com

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasakansainvälisyyskuninkaalliset

Yhteyshenkilöt

Vaasan hovioikeus:
notaari Tiina Holm, puh. 050 465 0926, tiina.holm@oikeus.fi
hovioikeudenneuvos Hagar Nordström, puh. 050 416 1325, hagar.nordstrom@oikeus.fi

Vaasan kaupunki, Christina Knookala, puh. 040 556 5011

Kuvat

Kuva: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden
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Kartta / Vaasan kaupunki
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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