Kruununprinsessaparin vierailu Vaasassa: aikataulu ja liikennejärjestelyt

Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä 17.8.2026 08:47:01 EEST | Tiedote

Talviajan tehostetun kunnossapidon laatua ja esteettömyyttä arvioimaan etsitään innokkaita talviliikkujia. Talviagenteilla on mahdollisuus vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoon ja olosuhteisiin. Aktiivisten agenttien kesken arvotaan kuukausittain palkinnoksi lahjakortteja.