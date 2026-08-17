Kruununprinsessaparin vierailu Vaasassa: aikataulu ja liikennejärjestelyt
17.8.2026 15:39:18 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21.8.2026 Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Yleisö voi tervehtiä kuninkaallisia Hovioikeudenpuistossa sekä Hovioikeudenpuistikolla perjantaina aamupäivällä.
Kuninkaalliset vieraat saapuvat perjantaina 21.8. aamulla Vaasan hovioikeuteen noin tunnin mittaiselle vierailulle.
Kuningas Kustaa III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775. Se oli Turun jälkeen maan toinen hovioikeus ja aloitti toimintansa kuninkaan määräyksestä 21.8.1776.
Aikataulu yleisölle ja medialle:
- klo 10.15 Vierailu hovioikeudessa päättyy.
- klo 10.15–10.20 Kruununprinsessa istuttaa Hovioikeudenpuistoon puun juhlavuoden sekä kuninkaallisten Vaasan-vierailun muistoksi (sijainti merkitty karttaan).
- klo 10.20–10.35 Kuninkaalliset kävelevät Hovioikeudenpuistikolla (reitti Rantakatu-Lyseonkatu merkitty karttaan).
- Kuninkaalliset kulkevat puistikon keskiosan hiekkakujaa pitkin.
- Yleisö voi tervehtiä kuninkaallisia Hovioikeudenpuistikon eteläpuolella eli Tikanojan taidekodin puolella puistikkoa.
- Hovioikeudenpuistikko on suljettu autoliikenteeltä, joten yleisö voi seurata kuninkaallisten kulkua myös ajoradalta.
- Puistikon pohjoispuoli on suljettu yleisöltä.
Lyseonkadun kohdalta vieraat siirtyvät autokyytiin, joka vie heidät kaupungintalon ohitse Vaskiluotoon. Wärtsilässä kruununprinsessapari tutustuu teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.
Vierailu päättyy Vaasan kaupungin tarjoamaan lounaaseen Maaherrantalossa.
Osa Hovioikeudenpuistikosta suljettu liikenteeltä
Hovioikeudenpuistikko on suljettu autoliikenteeltä Rantakadun ja Kirkkopuistikon välisellä osuudella noin klo 10–10.45. Alueella on liikenteenohjausta.
Kyseisellä tieosuudella on myös pysäköintikielto torstaista perjantaihin 20.–21.8. Pysäköintikielto loppuu pe 21.8. tapahtuman jälkeen iltapäivällä.
Autoilijoita pyydetään välttämään ajamista kyseisellä alueella klo 10–11 välisenä aikana.
Droonien lennättäminen tapahtuma-alueella on kielletty.
Tiedoksi median edustajille:
- Median edustajat ja yleisö voivat seurata puun istutusta Hovioikeudenpuistossa sekä kuninkaallisten kävelyä Hovioikeudenpuistikolla poliisin ohjeistuksen mukaisesti.
- Droonien lennättäminen tapahtuma-alueella on kielletty.
- Vierailulta julkaistaan vapaasti käytettävissä olevia kuvia Vaasan kaupungin kuvapankissa pe 21.8. iltapäivän aikana. Muistathan mainita lähteen kuvia käyttäessäsi.
- Tilapuutteen vuoksi median pääsyä hovioikeuteen on rajoitettu. Valituille on ilmoitettu erikseen.
- Wärtsilässä valokuvaamiseen liittyen yhteydenotot: Wärtsilän ulkoisen viestinnän johtaja Anne Alarotu, puh. 050 487 1308 tai media@wartsila.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vaasan hovioikeus:
notaari Tiina Holm, puh. 050 465 0926, tiina.holm@oikeus.fi
hovioikeudenneuvos Hagar Nordström, puh. 050 416 1325, hagar.nordstrom@oikeus.fi
Vaasan kaupunki, Christina Knookala, puh. 040 556 5011
Kuvat
Liitteet
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kronprinsessparets besök i Vasa: tidtabell och trafikarrangemang17.8.2026 15:41:26 EEST | Pressmeddelande
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Vasa 21.8.2026 med anledning av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Allmänheten kan hälsa på kronprinsessparet i Hovrättsparken samt på Hovrättsesplanaden på fredag förmiddag.
Vasa hovrätts 250-årsjubileum firas med ett föreläsningsevenemang i Gamla Vasa17.8.2026 13:07:31 EEST | Pressmeddelande
För att uppmärksamma Vasa hovrätts 250-årsjubileum ordnas lördag 22.8.2026 ett föreläsningsevenemang som ger allmänheten intressanta perspektiv på hovrättens historia och betydelse.
Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaa juhlistetaan luentotilaisuudella Vanhassa Vaasassa17.8.2026 13:07:00 EEST | Tiedote
Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään lauantaina 22.8.2026 luentotilaisuus, joka tarjoaa yleisölle kiinnostavia näkökulmia hovioikeuden historiaan ja merkitykseen.
Vill du bli vinteragent? Vi söker entusiastiska motionärer för att bedöma vinterunderhållets kvalitet och tillgänglighet17.8.2026 08:47:30 EEST | Pressmeddelande
Vi söker entusiastiska vintermotionärer för att bedöma kvaliteten och tillgängligheten på ett effektiverat vinterunderhåll. Som vinteragent har du möjlighet att påverka underhållet och förhållandena på gång- och cykelhuvudlederna. Bland de aktiva agenterna lottas presentkort ut varje månad.
Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä17.8.2026 08:47:01 EEST | Tiedote
Talviajan tehostetun kunnossapidon laatua ja esteettömyyttä arvioimaan etsitään innokkaita talviliikkujia. Talviagenteilla on mahdollisuus vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoon ja olosuhteisiin. Aktiivisten agenttien kesken arvotaan kuukausittain palkinnoksi lahjakortteja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme