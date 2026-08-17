Ruokarobottien palvelualue laajenee Keski-Suomessa

Ruokarobottien kuljetukset käynnistyivät Keskimaalla kesäkuussa 2023, jolloin ensimmäiset robotit alkoivat kuljettaa ostoksia Jyväskylässä S-market Tourulasta ja S-market Savelasta. Nyt palvelun kysyntää testataan ensimmäistä kertaa Jyväskylän ulkopuolelle ja samalla sen saatavuus vahvistuu myös Jyväskylän pohjoisella alueella.

– Ruokarobotit ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana ruoan verkkokaupan palveluvalikoimaa Jyväskylässä. Asiakkaat arvostavat nopeaa ja vaivatonta toimitusta arjen keskelle, ja nyt haluamme tarjota saman mahdollisuuden myös uusille alueille. Laukaa, Äänekoski ja Muurame ovat luontevia seuraavia askeleita palvelun laajentamiselle ja uskomme, että palvelulle riittää kysyntää näillä paikkakunnilla, kertoo Osuuskauppa Keskimaan ruoan verkkokaupan kehityspäällikkö Marko Hoffrén.

Robottikuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksen kautta niistä myymälöistä, joissa palvelu on käytössä. Myymälän henkilökunta kerää ja pakkaa tilauksen sekä lastaa ostokset robotin kyytiin. Asiakas voi seurata kuljetuksen etenemistä sovelluksessa reaaliaikaisesti ja saa ilmoituksen, kun robotti on saapunut perille. Tilaus saapuu asiakkaalle noin tunnissa.

– Ruokarobotteja käytetään usein arjen nopeisiin täydennysostoksiin: kun kotoa puuttuu esimerkiksi päivällistarvikkeita, välipaloja, kahvimaitoa tai muita yksittäisiä tuotteita, joita ei välttämättä lähdetä hakemaan erikseen kaupasta. Monelle asiakkaalle robottikuljetus on helppo tapa säästää aikaa kiireisen päivän keskellä, Hoffrén kuvailee.

Starship Technologiesin kehittämät sähköllä toimivat kuljetusrobotit liikkuvat pääosin kevyenliikenteenväyliä pitkin ja suunnittelevat reittinsä tekoälyn avulla. Robotit tunnistavat esteitä, ihmisiä ja ajoneuvoja, ja niiden toimintaa valvotaan etänä. Robottien toimitusalue on noin kolmen kilometrin säteellä myymälästä.

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