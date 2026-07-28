Turisti palaa lavoille Blockfesteilla – kesän ainoa keikka tuo Magic Cityn ensimmäistä kertaa lavalle
17.8.2026 15:20:44 EEST | Blockfest | Tiedote
Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest järjestetään tänä viikonloppuna 21.–22.8.2026 Tampereen Ratinan stadionilla ja Ratinanniemen tapahtumapuistossa. Festivaaliviikonlopun kansainvälisiä tähtiä ovat muun muassa Future, Offset, Tyga, Yeat, Rae Sremmurd ja 2hollis. Lauantaina Blockfestin lavalle palaa lähes vuoden tauon jälkeen Turisti, jonka kesän ainoa keikka toimii samalla uuden Magic City -livekokonaisuuden ensiesityksenä.
Blockfesteilla nähtävä keikka on samalla Turistin koko kesän ainoa esiintyminen ja uuden Magic City -maailman ensimmäinen liveversio. Artistin esiintymistauko on käytetty uuden shown rakentamiseen, jossa yhdistyvät uusi lavatuotanto, Magic Cityn visuaalinen maailma ja Turistin tunnistettava soundi. Kokonaisuudesta rakentuu Turistin uran tähän asti kunnianhimoisin liveshow.
”Turisti on yksi tämän hetken kiinnostavimmista live-artisteista, ja lähes vuoden tauon jälkeen paluu lavoille on jo itsessään iso hetki. Kun siihen yhdistetään Magic Cityn kokonainen maailma ja tätä varten rakennettu uusi show, tiedämme, että luvassa on jotain todella erityistä. Blockfest on paikka, jossa tällainen kokonaisuus pääsee oikeuksiinsa – haluamme tarjota yleisölle shown, jota ei voi kokea missään muualla tänä kesänä”, sanoo Blockfestin Creative and Marketing Manager Jenna-Juulia Rekiö.
Turisti on noussut nopeasti suomalaisen musiikkikentän kärkeen tunnistettavan soundinsa, vahvan visuaalisen maailmansa ja energisten live-esiintymistensä myötä. Artistin saavutuksiin kuuluvat muun muassa Suomen Spotifyn kuunnelluimman artistin titteli vuosina 2024 ja 2025 sekä Vuoden Rap -Emma vuonna 2024. Vuonna 2025 julkaistu Magic City on artistin uran viides studioalbumi.
”What the f*ck is Magic City?” – Turisti suuntaa Blockfesteille
Blockfest ja Turisti julkistivat esiintymisen näyttävällä What the fck is Magic City? -promovideolla. Videolla Turisti varastaa Magic City Airlinesin lentokoneen ja suuntaa kohti matkansa ensimmäistä pysäkkiä – Blockfestia. Katso video tästä linkistä.
Lauantain ohjelmassa nähdään Turistin lisäksi yhdysvaltalaiset supertähdet Future, Offset ja Tyga sekä kotimaiset kärkinimet JVG, Lauri Haav, Ares, Bizi, Costi, Sara Bee, Jami Faltin, Koira, Keiju, Minttu ja VJ.
Perjantaina 21.8. Blockfestin lavoille nousevat muun muassa Yeat, Rae Sremmurd ja 2hollis sekä ibe, Isac Elliot, Averagekidluke, Cledos, Etta, Kerza, Korelon, MELO, William, Alina Burnet, DW, jambo ja Senya.
Blockfest panostaa turvallisemman ja hyvinvoivan festarikokemuksen rakentamiseen
Blockfest panostaa tänäkin vuonna kävijöiden hyvinvointiin ja turvallisemman festarikokemuksen rakentamiseen. Festivaalin ensiapupisteen yhteydessä sijaitseva HAPPEE-alue tarjoaa rauhallisen paikan hengähtämiseen ja palautumiseen, ja eri puolilla festivaalialuetta toimii Miten menee? -tukihenkilöitä. Heidän puoleensa voi kääntyä matalalla kynnyksellä, jos festivaalin aikana kohtaa häirintää tai epäasiallista käytöstä, olo muuttuu ahdistuneeksi tai jokin asia jää mietityttämään.
Miten menee? -tukihenkilöinä toimii tänä vuonna mielenterveys, päihde ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita ammattilaisia muun muassa Mieli ry:n Sekasin Live -työstä, Aggredi Pirkanmaasta, Pirkanmaan hyvinvointialueen Etsivästä työstä, Pirhan Risteys-hankkeesta, Pro-tukipisteeltä sekä Setlementin Välitä-työryhmästä.
HAPPEE-alueella on tarjolla myös tekemistä, johon voi pysähtyä festaripäivän keskellä. Perjantaina 21.8. klo 18.30–19.30 alueella tavataan psykoterapeutti ja kansanedustaja Ville Merinen eli Terapeuttiville Meet & Greetissä. Lisäksi HAPPEE-alueen yhteistyökumppani Xamk järjestää luovia työpajoja, joissa voi esimerkiksi kirjoittaa biisejä, värittää, ottaa kuvia kuvauspisteellä tai pysähtyä kuuntelemaan luonnon ääniä.
Blockfest 2026 järjestetään Tampereen Ratinan stadionilla ja Ratinanniemen tapahtumapuistossa 21.–22.8.2026.
Lisätiedot: www.blockfest.fi
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Yhteyshenkilöt
Jenna-Juulia RekiöBlockfest, Creative- and Marketing ManagerPuh:+358 40 725 5615jenna@blockfest.fi
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