Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Turvallisuusneuvoja tarjolla Turvallinen Lahti -tapahtumassa lauantaina 22. elokuuta
17.8.2026 13:00:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen turvallisuustoimijat järjestävät koko perheen Turvallinen Lahti -tapahtuman Lahden torilla lauantaina 22.8.2026 kello 10–13. Tapahtumassa on mahdollisuus tavata Päijät-Hämeen turvallisuustoimijoita ja tutustua heidän toimintaansa, kysyä neuvoa turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä seurata toimintanäytöksiä.
– Tällaista turvallisuustoimijoiden kattausta ei ole Lahdessa loppuvuodesta enää tarjolla, joten lämpimästi tervetuloa, tapahtumaa järjestävä koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.
Pelastuslaitoksen lisäksi tapahtumaan osallistuvat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoito ja sosiaalipäivystys, Lahden VPK, Hämeen poliisilaitos ja Lahden Järvipelastajat.
– Ensihoidon näkökulmasta turvallisuus alkaa jo ennen ambulanssin saapumista. Milloin olet viimeksi kerrannut ensiaputaitoja? apulaisosastonhoitaja Tiina Hietanen Ensihoitopalveluista kysyy ja kannustaa tulemaa lauantaina kysymään ensihoidolta neuvoja.
Mukana Turvallinen Lahti -tapahtumassa ovat myös Liikenneturva, Punaisen Ristin Lahden alueen osasto, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa, Lahden käyttökoirat sekä Päijät-Hämeen pelastuskoirat.
– Herralan VPK:n ja Iitin VPK:n palokuntanuorten toimintanäytöstä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan kello 11 ja kello 12, Mari Ukkonen vinkkaa. Samalla pääsee tutustumaan niin palokuntanuorten kuin sopimuspalokuntien toimintaan yleisesti.
Torilla on esillä myös turvallisuustoimijoiden kalustoa. Paikalla voi tutustua paloautoihin, poliisiautoon, ambulanssiin ja järvipelastajien veneeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari UkkonenkoulutuspäällikköPuh:0440 773 207mari.ukkonen@paijatha.fi
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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