Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Turvallisuusneuvoja tarjolla Turvallinen Lahti -tapahtumassa lauantaina 22. elokuuta

– Tällaista turvallisuustoimijoiden kattausta ei ole Lahdessa loppuvuodesta enää tarjolla, joten lämpimästi tervetuloa, tapahtumaa järjestävä koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Pelastuslaitoksen lisäksi tapahtumaan osallistuvat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoito ja sosiaalipäivystys, Lahden VPK, Hämeen poliisilaitos ja Lahden Järvipelastajat.

– Ensihoidon näkökulmasta turvallisuus alkaa jo ennen ambulanssin saapumista. Milloin olet viimeksi kerrannut ensiaputaitoja? apulaisosastonhoitaja Tiina Hietanen Ensihoitopalveluista kysyy ja kannustaa tulemaa lauantaina kysymään ensihoidolta neuvoja.

Mukana Turvallinen Lahti -tapahtumassa ovat myös Liikenneturva, Punaisen Ristin Lahden alueen osasto, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa, Lahden käyttökoirat sekä Päijät-Hämeen pelastuskoirat.

– Herralan VPK:n ja Iitin VPK:n palokuntanuorten toimintanäytöstä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan kello 11 ja kello 12, Mari Ukkonen vinkkaa. Samalla pääsee tutustumaan niin palokuntanuorten kuin sopimuspalokuntien toimintaan yleisesti.

Torilla on esillä myös turvallisuustoimijoiden kalustoa. Paikalla voi tutustua paloautoihin, poliisiautoon, ambulanssiin ja järvipelastajien veneeseen.