Nousevat matkatrendit: Hidas matkailu ja yksin matkustaminen

Eurooppalaiset matkailijat etsivät yhä useammin lomia, jotka mahdollistavat rauhallisemman tahdin, pidemmän oleskelun kohteessa sekä vähemmän, mutta merkityksellisempiä elämyksiä. Samalla yksin matkustamisesta on tulossa yhä vakiintuneempi osa eurooppalaisten matkailutottumuksia.

Yli puolet vastaajista (53,2 %) on kiinnostunut niin sanotusta hitaasta matkailusta (slow travel). Heistä 63,6 prosenttia kertoo arvostavansa rennompaa tapaa matkustaa, 58,3 prosenttia suosii muutamia mieleenpainuvia elämyksiä useiden vähemmän merkityksellisten kokemusten sijaan ja 55,4 prosenttia haluaa enemmän aikaa tutustua paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja ihmisiin. Lähes puolet (48,9 %) näkee loman myös mahdollisuutena irrottautua sosiaalisesta mediasta ja digitaalisista häiriötekijöistä.

– Matkustamisessa on aina ollut kyse uusien paikkojen löytämisestä, mutta nyt näemme matkailijoiden arvostavan yhä enemmän kokemuksia, jotka tuntuvat merkityksellisiltä. Oli kyse sitten hitaasta matkailusta, digitaalisesta detoxista tai yksin matkustamisesta, eurooppalaiset omaksuvat uusia tapoja matkustaa tavalla, joka heijastaa heidän yksilöllisiä kiinnostuksen kohteitaan ja toiveitaan, sanoo Christoph Debus, DERTOUR Groupin toimitusjohtaja.

Hidas matkailu: enemmän aikaa, vähemmän stressiä

Hitaasta matkailusta kiinnostuneista 4 256 vastaajasta 58,5 prosenttia kertoo suosivansa rauhallisempaa matkustusrytmiä, jonka ansiosta matkakohteesta voi nauttia ilman kiirettä. Lisäksi 52 prosenttia yhdistää hitaan matkailun hyvinvointiin ja pienempään stressiin, kun taas 22,9 prosenttia korostaa mahdollisuutta päästä lähemmäs paikallista kulttuuria ja ihmisiä.

Kiireettömän matkailun trendi näkyy vahvasti Pohjoismaissa. Ruotsi ja Norja kuuluvat niiden maiden joukkoon, joissa matkailijat haluavat viettää enemmän aikaa kohteessa ja nauttia kiireettömästä lomasta. Apollon Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa toteuttaman tutkimuksen mukaan 65 prosenttia vastaajista pitää matkustamisen arvokkaimpana antina matkoista syntyviä muistoja.

– Monet haluavat edelleen tutustua uusiin kohteisiin, mutta yhä useampi haluaa myös aikaa kokea ne aidosti sen sijaan, että yrittäisi nähdä kaiken yhdellä kertaa, Debus sanoo.

Lähes kolme kymmenestä harkitsee yksin matkustamista

Yksin matkustamisesta on tulossa entistä vakiintuneempi osa eurooppalaisten tapaa matkustaa. Lähes 30 prosenttia vastaajista kertoo todennäköisesti matkustavansa yksin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Sinkuista yksin matkaa suunnittelee 37,6 prosenttia, mutta kiinnostus ei rajoitu vain yksinasuviin. Noin joka neljäs vakituisessa parisuhteessa elävä vastaaja kertoo todennäköisesti lähtevänsä matkalle yksin tulevan vuoden aikana.

DERTOUR Groupin varaustiedot osoittavat myös, että yksin matkustavat ovat keskimäärin matkalla 10,4 päivää verrattuna kaikkien matkailijoiden 8,9 päivään. Lisäksi he matkustavat useammin kesäkauden ulkopuolella: 65 prosenttia yhden hengen matkoista tehdään kesäsesongin ulkopuolella, kun kaikkien matkojen osalta vastaava osuus on 56 prosenttia.

– Yksin matkustamisesta on tulossa yhä merkittävämpi osa eurooppalaista matkailua. Kehityksestä tekee erityisen kiinnostavan se, että ilmiö ulottuu eri ikäryhmiin, elämäntyyleihin ja matkustustapoihin. Monille kyse on joustavuudesta ja vapaudesta matkustaa omilla ehdoillaan, Debus toteaa.

Yksin matkustaminen kiinnostaa erityisesti Pohjoismaalaisia

Pohjoismaissa yksin matkustaminen kiinnostaa muuta Eurooppaa enemmän. Ruotsissa ja Norjassa kiinnostus yksin matkustamista on keskimääräsitä korkeampaa. Tutkimuksen havainnot näkyvät myös Apollon pohjoismaisisissa varaustiedoissa: vuodelle 2026 on tehty jo lähes 25 000 yhden hengen varausta. Valtaosa on valmismatkoja, mikä kertoo siitä, että yksinmatkailijat etsivät samanaikaisesti sekä vapautta että vaivattomuutta.

Yhteisöllisyyttä myös yksin matkustaville

Yksin matkustaminen ei kuitenkaan tarkoita, että lomalla haluttaisiin olla yksin. Niistä, jotka harkitsevat matkustavansa yksin seuraavan vuoden aikana 27,9 prosenttia haluaa mahdollisuuden matkustaa samanhenkisten ihmisten kanssa. 38,4 prosenttia toivoo yhden hengen matkustajille suunnattuja huonetarjouksia.

Ilmiö näkyy myös Apollon tuotetarjonnassa. Apollo Sports treenilomille moni osallistuu yksin, mutta liikunta ja yhteiset aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuden löytää samanhenkistä seuraa matkan aikana.

Apollo Sports Solo -konsepti vastaa kasvavaan kysyntään yhdistämällä ohjatut liikunta-aktiviteetit, samanhenkisten matkailijoiden kohtaamiset ja vapauden osallistua omien toiveiden mukaisesti.

Tulokset osoittavatkin, että yksin matkustavat eivät välttämättä hae eristäytymistä. He etsivät matkoja, jotka tarjoavat vapautta ja joustavuutta, mutta myös mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

Tutkimuksesta: European Travel Trend Survey yhdistää DERTOUR Groupin varaustietoja 16 Euroopan markkinalta sekä tutkimusyhtiö Appinion toteuttaman verkkokyselyn tuloksia. Kyselyyn osallistui 8 000 vastaajaa 13 Euroopan maasta.