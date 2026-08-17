Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Jan-Erik Kress valittu RKP:n eduskuntaryhmän uudeksi eduskuntasihteeriksi

17.8.2026 12:53:43 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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RKP:n eduskuntaryhmä on valinnut Jan-Erik Kressin uudeksi eduskuntasihteeriksi. Kress siirtyy tehtävään ryhmän pitkäaikaisen eduskuntasihteeri Christel Liljeströmin jäädessä eläkkeelle.

– Tehtävän vastaanottaminen tuntuu sekä ilahduttavalta että kunniakkaalta. Olen iloinen mahdollisuudesta jatkaa työskentelyä eduskunnassa uudessa roolissa ja tukea kansanedustajia heidän päivittäisessä ja merkityksellisessä työssään, Kress sanoo.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson on erittäin tyytyväinen valintaan.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme toivottaa Jan-Erikin tervetulleeksi eduskuntaryhmän kansliaan. Vahvan eduskuntatyön tuntemuksensa ja suuren sitoutumisensa ansiosta Jan-Erik tulee olemaan tärkeä osa tiimiämme, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

Kress on työskennellyt eduskunnassa vuodesta 2022 lähtien Anders Norrbackin eduskunta-avustajana. Hän aloittaa työnsä eduskuntasihteerinä maanantaina 17. elokuuta.

 

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