Sunnuntain runsaat sateet näkyvät etenkin Etelä-Pohjanmaan vesistöissä
17.8.2026 15:50:03 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Sunnuntaina satoi runsaasti monin paikoin Pohjalaismaakunnissa. Sateet osuivat etenkin Etelä-Pohjanmaan alueelle. Runsas vesisade aiheutti hulevesitulvia. Myös pienemmät joet tulvivat paikoin alaville teille sekä pelloille. Sateet näkyvät viiveellä alueen vesistöissä. Suurempien jokien, kuten Kyrönjoen ja Lapuanjoen virtaamat eivät kuitenkaan ole nousemassa tulvakorkeuksiin, jos sateita ei saada lisää lähipäivinä.
Seinäjoella Ylistarossa Pelmaan mittausasemalla sademäärä oli sunnuntaina jopa 108 mm. Suurin osa sateesta tuli lyhyessä ajassa (lähes 70 mm tunnin aikana). Erityisen runsaita sateita osui myös mm. Ähtävänjoen yläosille Alajärvelle ja Soiniin sekä Lapuanjoen vesistöalueelle Lehtimäelle, Kuortaneelle ja Lapualle. Ukkonen aiheutti paikoin sähkökatkoja ja yhteysongelmia säännöstelypadoilla.
Jokien virtaamat olivat ennen sadetta melko pieniä. Kyrönjoen virtaama Ylistaron Hanhikoskella oli sunnuntaina aamulla vain 5 m3/s ja nousi maanantaina keskipäivään mennessä tasolle 20 m3/s. Keskimääräinen kevättulvavirtaama Hanhikoskella on noin 260 m3/s. Kyrönjoen pengerrysalueiden pumppaamot toimivat normaalisti.
Lapuanjoella Lapuan Tampparinkoskella virtaama nousi melko nopeasti sunnuntaiaamun 4 kuutiosta sekunnissa maanantaiaamuun mennessä tasolle 45 m3/s. Alajärveen laskevan Kuninkaanjoen pinta nousi sunnuntain sateiden seurauksena maanantain keskipäivään mennessä noin 1,5 m.
Säännöstellyistä järvistä etenkin Alajärven, Kätkänjärven ja Kuortaneenjärven vedenpinnat lähtivät nousuun. Näiden järvien vedenpinnat nousivat yön aikana noin 10 cm. Juoksutuksia järvistä lisättiin. Juoksutus Alajärvestä nostettiin maanantaina puolelta päivin tasolle 35 m3/s. Näin suuri juoksutus saa pitkään matalalla olleen alapuolisen Lappajärven vedenpinnan noususuuntaan. Alueen tekojärvien pinnat ovat nousseet vähemmän ja niiden pinnoissa on vielä nousuvaraakin.
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Yhteyshenkilöt
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, vesitalousosasto:
Tuuli Saari
johtava vesitalousasiantuntija
tuuli.saari@elinvoimakeskus.fi
Puh. 0295 027 925
Juhani Huhtamäki
johtava vesitalousasiantuntija
juhani.huhtamaki@elinvoimakeskus.fi
Puh. 0295 027 806
Pekka Hyytiäinen
Hydrologia ja vesistörakenteet -yksikön päällikkö
pekka.hyytiainen@elinvoimakeskus.fi
Puh. 0295 027 014
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