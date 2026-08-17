Kruununhaan ja Kluuvin asukkaita kutsutaan pormestarin asukasiltaan 17. syyskuuta
20.8.2026 10:52:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonovin isännöimä pormestarin asukasilta järjestetään Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla torstaina 17.9.2026 kello 18.00–19.30. Asukkaat voivat lähettää kommentteja ja kysymyksiä jo ennakolta KerroKantasi-kyselyn kautta.
Kruununhaan ja Kluuvin asukkaat ovat tervetulleita Helsingin kaupungintalolle (Pohjoisesplanadi 11–13) torstaina 17. syyskuuta kello 18.00–19.30.
– Kruununhaka ja Kluuvi ovat Helsingin keskustassa kaupunkimme näyteikkunoita ja Helsingin kaikista vilkkaimpia alueita, joilla yhdistyvät vetovoimainen asuminen, toimistot ja laaja palveluvalikoima. Tästä syystä on hienoa päästä keskustelemaan Kruununhaan ja Kluuvin asukkaiden kanssa siitä, miten Helsingin keskustasta saataisiin vielä entistä viihtyisämpi ja vetovoimaisempi. Kluuvin, Kruununhaan ja koko keskustan elinvoima ja viihtyisyys on Helsingille ensisijaisen tärkeää, kertoo pormestari Daniel Sazonov.
KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille jo ennakolta ajatuksia, ideoita, kommentteja ja kysymyksiä Kruununhaan ja Kluuvin alueiden kehittämiseksi. Kysely sulkeutuu 10.9. kello 23.00.
Stadiluotsi on paikalla pormestarin asukasiltana
Eteläisen suurpiirin stadiluotsi Lotta Jäättelä on pormestarin asukasiltana tilaisuuden juontajana.
– Tämä on Kruununhaan ja Kluuvin asukkaille hyvä mahdollisuus nostaa esiin kysymyksiä ja havaintoja sekä käydä vuoropuhelua oman asuinalueensa kehittämisestä. Odotan vilkasta keskustelua, sanoo stadiluotsi Lotta Jäättelä.
Stadiluotsit auttavat helsinkiläisiä osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen tukemalla kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua.
Pormestarin asukasillat lähentävät naapurustoa
Kaupunginjohtaja Teuvo Auran aloitteesta ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä järjestämään Helsinki-tunteja, joiden aikana asiantuntijat vastasivat asukkaiden ja toimittajien kysymyksiin. Kaupunki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, jolloin tilaisuuden nimeksi päätettiin antaa pormestarin asukasilta.
Pormestari Sazonovin kaudella asukasiltoja tullaan järjestämään aiempaa enemmän. Tämän vuoden aikana pormestari tulee kiertämään kaikilla Helsingin suurpiireillä kuulemassa helsinkiläisten ajatuksia oman alueensa asioista.
Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.
Pormestarin asukasillan -sivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia
Jarkko Laaksonen, erityissuunnittelija, osallisuusyksikkö, p. 040 589 3373, jarkko.laaksonen@hel.fi
Oskari Heinonen, pormestarin erityisavustaja, p. 050 453 5203, oskari.heinonen@hel.fi
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