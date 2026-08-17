Veikkaus Oy

Chris Armes Veikkauksen uudeksi teknologiajohtajaksi

17.8.2026 13:36:56 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Veikkaus on nimittänyt Chris Armesin uudeksi Veikkauksen teknologiajohtajaksi (EVP, Gaming Technologies) ja Veikkauksen johtoryhmän jäseneksi. Armes johtaa Veikkauksen teknologiayksikköä Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään syksyllä 2026.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Chrisin osaksi Veikkauksen johtoryhmää. Hänen laaja kokemuksensa iGaming-alustojen uudistamisesta ja johtamisesta tiukasti säännellyillä kansainvälisillä markkinoilla on meille erittäin arvokasta, kun jatkamme ensiluokkaisen asiakaskokemuksen ja teknologisten innovaatioiden kehittämistä. Chrisin vahva sitoutuminen vastuulliseen pelaamiseen ja tietoturvaan sopii hyvin arvoihimme, ja hän tuo tiimiimme laajaa kansainvälistä pelialan kokemusta, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski

Armes siirtyy Veikkaukseen High5Gamesista, kansainvälisestä peliteknologiayrityksestä, jossa hän vastasi yrityksen teknologiasta ja operatiivisesta toteutuksesta B2B- ja B2C-markkinoilla. Uran alkuvaiheessa hän toimi teknologiajohtotehtävissä Gaming Innovation Groupissa (GiG) ja Scientific Games Digitalissa, joissa hän johti integraatiota NYX Gaming Groupin hankinnan jälkeen.

– Olen innoissani liittyessäni Veikkaukseen, kunnianhimoiseen ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen yhtiöön, joka on tärkeässä vaiheessa Suomen markkinan avautuessa ja kansainvälistymisen edetessä. Odotan innolla yhteistyötä osaavan tiimin kanssa Helsingissä. Tavoitteena on tukea seuraavaa teknologiavetoisen kasvun vaihetta ja tarjota pelaajille kilpailukykyisiä, skaalautuvia ja turvallisia digitaalisia alustoja, Chris Armes sanoo.

Uransa aikana Armes on johtanut organisaatioita vaativien muutosten läpi ja kehittänyt yhden markkinan toimijoista kilpailukykyisiä, useilla markkinoilla toimivia teknologiayrityksiä. Hänen erityisosaamistaan ovat skaalautuvat digitaaliset alustat, pilvitransformaatiot, kyberturvallisuus ja tekoälypohjaiset vastuullisen pelaamisen ratkaisut.

Armes on suorittanut tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinnon (BSc Hons) Staffordshiren yliopistossa ja on Isossa-Britanniassa rekisteröity insinööri (Chartered Engineer, CEng).

Ari Aarnihuhta jatkaa Veikkauksella Executive Advisorina.

– Ari Aarnihuhta on tehnyt Veikkauksessa pitkän ja arvostetun uran sekä toiminut useissa vaativissa johtotehtävissä. Haluan kiittää häntä lämpimästi hänen merkittävästä työstään yhtiön hyväksi, sanoo Olli Sarekoski.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye