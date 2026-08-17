Chris Armes Veikkauksen uudeksi teknologiajohtajaksi

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Chrisin osaksi Veikkauksen johtoryhmää. Hänen laaja kokemuksensa iGaming-alustojen uudistamisesta ja johtamisesta tiukasti säännellyillä kansainvälisillä markkinoilla on meille erittäin arvokasta, kun jatkamme ensiluokkaisen asiakaskokemuksen ja teknologisten innovaatioiden kehittämistä. Chrisin vahva sitoutuminen vastuulliseen pelaamiseen ja tietoturvaan sopii hyvin arvoihimme, ja hän tuo tiimiimme laajaa kansainvälistä pelialan kokemusta, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Armes siirtyy Veikkaukseen High5Gamesista, kansainvälisestä peliteknologiayrityksestä, jossa hän vastasi yrityksen teknologiasta ja operatiivisesta toteutuksesta B2B- ja B2C-markkinoilla. Uran alkuvaiheessa hän toimi teknologiajohtotehtävissä Gaming Innovation Groupissa (GiG) ja Scientific Games Digitalissa, joissa hän johti integraatiota NYX Gaming Groupin hankinnan jälkeen.

– Olen innoissani liittyessäni Veikkaukseen, kunnianhimoiseen ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen yhtiöön, joka on tärkeässä vaiheessa Suomen markkinan avautuessa ja kansainvälistymisen edetessä. Odotan innolla yhteistyötä osaavan tiimin kanssa Helsingissä. Tavoitteena on tukea seuraavaa teknologiavetoisen kasvun vaihetta ja tarjota pelaajille kilpailukykyisiä, skaalautuvia ja turvallisia digitaalisia alustoja, Chris Armes sanoo.

Uransa aikana Armes on johtanut organisaatioita vaativien muutosten läpi ja kehittänyt yhden markkinan toimijoista kilpailukykyisiä, useilla markkinoilla toimivia teknologiayrityksiä. Hänen erityisosaamistaan ovat skaalautuvat digitaaliset alustat, pilvitransformaatiot, kyberturvallisuus ja tekoälypohjaiset vastuullisen pelaamisen ratkaisut.

Armes on suorittanut tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinnon (BSc Hons) Staffordshiren yliopistossa ja on Isossa-Britanniassa rekisteröity insinööri (Chartered Engineer, CEng).

Ari Aarnihuhta jatkaa Veikkauksella Executive Advisorina.

– Ari Aarnihuhta on tehnyt Veikkauksessa pitkän ja arvostetun uran sekä toiminut useissa vaativissa johtotehtävissä. Haluan kiittää häntä lämpimästi hänen merkittävästä työstään yhtiön hyväksi, sanoo Olli Sarekoski.