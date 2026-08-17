Alisa Vainion kultajuoksu tavoitti 1,7 miljoonaa katsojaa – Yleisurheilun EM-kisoilla laaja suosio Ylen kanavilla

Sunnuntaina päättyneet yleisurheilun EM-kisat tavoittivat 2,8 miljoonaa katsojaa televisiossa. Jännittävän kisaviikon aikana Ylen kanavilla nähtiin yhteensä 14 yleisurheilun lähetystä, joista peräti kymmenen ylsi yhteensä yli miljoonan tavoittavuuteen.

Sunnuntain päiväkilpailut, Alisa Vainion maratonin kultajuoksu mukaan lukien, tavoitti 1,7 miljoonaa suomalaista. Muita yli 1,5 miljoonaa suomalaista tavoittavia kilpailuja olivat keskiviikon iltakilpailut, jolloin nähtiin Silja Kososen voitokas moukarikisa, torstain iltakilpailut, joissa Wilma Heltelä otti seiväshopeaa, sekä sunnuntain iltakilpailut. Kaikilla yleisurheilulähetyksillä oli keskimäärin yli 600 000 katsojaa.

”Saimme välittää suomalaisille tapahtumat ja tunnelmat, joista mitalistien upeiden suoritusten ja inspiroivien haastattelujen ansiosta jää pysyviä muistijälkiä. Suomalaisista yleisurheilukansana ja lähetystemme suosiosta kertoo se, että tavoitimme jokaisena kisapäivänä miljoonayleisön. Kiitos yleisurheilutiimillemme, joka teki tuttuun tapaan erinomaista työtä”, kertoo Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.

Birminghamin EM-kisat näkyivät ja kuuluivat Yle TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa. Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa tarjoiltiin lisäksi liveseurantaa, kisauutiset, puheenaiheet sekä kiinnostavimmat klipit. Suomalaisten urheilutietämystä testaavassa Yleisurheilutietäjä-pelissä oli yli 30 000 pelaajaa ja pelissä vierailtiin 864 000 kertaa. Chat oli auki jokaisena kisapäivänä Yle-sovelluksessa ja Yle Areenassa ja chattiin lähetettiin yli 26 000 viestiä.

Suomalaiset voivat seurata yleisurheilun arvokisoja tulevinakin vuosina Ylen kanavilta. Ylellä on esitysoikeudet yleisurheilun EM-kisoihin vuoteen 2031 saakka ja MM-kisoihin vuoteen 2029 asti. Yleisurheilua nähdään myös osana olympialaisia, joiden oikeudet Ylellä on vuoteen 2032 saakka. Kotimaista yleisurheilua Yle näyttää ainakin vuoteen 2032, ja tällä kaudella luvassa ovat vielä mm. Espoon GP-kisa ja Suomi-Ruotsi-maaottelu.

Lähteet: TV-mittaritutkimus, Finnpanel Oy. Luvut edustavat Suomen yli 3-vuotiasta väestöä (tv-katsojaluvut). Adobe Analytics ja Ylen datapilvi (muut luvut).

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