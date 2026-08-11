Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Kesäillan kattaus houkutteli yli 20 000 ihmistä Oulun keskustaan

17.8.2026 14:57:49 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

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Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän kohokohtiin lukeutuva Kesäillan kattaus houkutti keskustaan reilu 20 000 ihmistä. Kaikille avoin ja pääsymaksuton tapahtuma järjestettiin lauantaina 15. elokuuta. Tapahtumassa katettiin noin kilometrin verran pöytiä halki Oulun keskustan. Monipuolista ohjelmaa tarjoiltiin kolmella lavalla ja katujen varsilla.

Kuva kadulta, ihmisiä ja pitkä pöytä
Kesäillan kattaus houkutteli yli 20 000 ihmistä Oulun keskustaan pitkän pöydän äärelle. Pia Kuha oulu2026

Yhteisöllinen tapahtuma alkoi ennen puolta päivää, kun Oulun kumppanikuntien kulkue lähti liikkeelle Linnansaaresta kohti tapahtuma-aluetta. Toripolliisi-patsas sai ylleen juhlavan kokin asun, ja Rotuaarin aukiolla kumautettiin kattilaa tapahtuman alkamisen merkiksi klo 12. Mukaan oli ilmoittautunut 60 ruokatoimijaa.

”Tällainen yhteisöllinen tapahtuma toimii ihanasti Oulussa. Säät suosivat, ihmiset ovat iloisia ja väkeä riitti tapahtumapaikoilla”, toteaa tapahtuman tuottaja Katri Jämsä Oulu2026-tiimistä.

Oulun rautatieasemalta torinrantaan ulottuneen pöytäjonon koristivat OSAOn floristiopiskelijoiden valmistavat kukkakoristeet ja Proto – Pohjois-Suomen Muotoilijoiden ja Oulun ystävyyskaupungin Hangzhoun China Academy of Artin yhteistyön tuloksena syntyneet ainutlaatuiset liinat. Proto2026 Muotoiluohjelman johtaja Päivi Tahkokallio kertoo liinojen herättäneen valtavasti kiinnostusta ja ihastusta.

”Viiden nuoren designopiskelijan suunnittelemien pöytäliinakuosien inspiraationa on ihmiset, kulttuuri, luonto, arkkitehtuuri ja teknologia. Liinoissa on elementtejä molemmista ystävyyskaupungeista ja kulttuureista. Myöhemmin liinoja lahjoitetaan Oulu2026-kumppanikuntiin ja Suomen Pekingin-suurlähetystöön sekä Shanghain-pääkonsulaattiin”, lisää Tahkokallio.

Kesäillan kattaus kuuluu Oulu2026:n Arctic Food Lab -kokonaisuuteen. Neljättä kertaa järjestetyn tapahtuman tuotannosta vastaa Oulun kulttuurisäätiö. Mukana tapahtuman valmisteluissa ja itse tapahtumassa oli 150 vapaaehtoista. 

Tapahtuman kumppaneita ovat Proto ry, OSAO, Sanoma Media, Bauer Media, Haurun Jäteauto, Uniresta, K-Supermarket Pekuri, Balmuir, Taito Pohjois-Pohjanmaa ry, Oulun kirjakauppa, Oulun sarjakuvakeskus, Pohjois-Pohjanmaan Martat, Joo Group, Otaxi, Pörhön Autoliike, WTF Design, Menevä ja Oulun Urban Culture.

Oulu2026-alueella riittää ruokaa ja tapahtumia – Makuseikkailuun ennätysmäärä annoksia maisteltavaksi

Arctic Food Lab on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisimmista ja laajimmista ohjelmista. Ruokakulttuuri on ollut merkittävässä roolissa Oulu2026-kulttuuriohjelmassa alusta alkaen.

”Ruokatapahtumat selkeästi kiinnostavat, sen näytti myös Kesäillan Kattaus. Ruokatapahtumien fanien iloksi niitä on onneksi tulossa useita lähiaikoina. Erityisen kiinnostava on syyskuun Makuseikkailu, johon on tulossa ennätysmäärä ravintoloita ja kahviloita sekä annoksia”, kertoo Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen.

Vuoden herkullisin seikkailu Makuseikkailu kutsuu 23.–26. syyskuuta. Ravintoloissa ja kahviloissa suunnitellaan tapahtumaa varten maisteluannokset, joiden hinnat ovat 5€ tai 7€. Tapahtuma nostaa esiin Oulu2026-alueen ruokakulttuuria ja raaka-aineita sekä madaltaa asiakkaiden kynnystä astua itselle uusiin ravintoloihin ja kahviloihin. Annokset julkaistaan 1. syyskuuta.

Lähiaikojen ruokatapahtumia:

  • Meijän Maut - Ruokaa, kokkeja ja gastronomiaa Oulu2026-alueelta -tapahtuma jatkaa pohjoisen ruokakulttuurin parissa Oulun Rotuaarilla 21. elokuuta. Chaîne des Rôtisseurs -järjestön tapahtumassa Janne Pekkala ja Timo Nykyri haastattelevat alueen ruokatoimijoita ja historioitsija, FT, Vice-Chargée de Presse honoraire Reija Satokangas kertoo paikallisesta ruuasta ja ruokakulttuurista ja sen historiasta.
  • 21. elokuuta Pyhäjoen keskustaan katetaan pitkä ruokapöytä, jonka ääreen kaikki on kutsuttu juhlimaan. Paikalla on paikallisia ruuan myyjiä ja esiintyjiä.
  • Nordic Dosa Café & Art Studio – ruoanlaittoa, taidetta ja makuja Etelä-Intiasta -tapahtumaa vietetään lauantai 22. elokuuta Oulussa. Tapahtumassa yhdistyvät eteläintialainen ruokakulttuuri, yhdessä tekeminen ja taide.
  • Oulu Cocktail Week starttaa lauantaina 24. elokuuta. Viikon aikana voi tutustua oululaiseen juoma- ja ruokakulttuuriin paikallisten ravintoloiden isännöimissä tapahtumissa.
  • Oulun seurakunnat kutsuvat Yhteiseen pöytään diakonian viran päivänä 1. syyskuuta. Tapahtuman ytimessä on diakoniatyön näkyvyyden yhdistäminen osaksi yhteistä ruokakulttuuria.
  • Pöhönä kutsuu Lumijoelle 6. syyskuuta. Markkina- ja kulttuuritapahtuma nautitaan Perämeren ranta-alueen luonnosta ja sen antimista, ihmisten kohtaamisesta ja kyläkulttuurista.
  • Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään Oulussa 17.–20. syyskuuta. Tapahtumassa on tarjolla ohjelmaa ruoka-artesaaneille sekä kaikille laadukkaan, herkullisen ja lähellä tuotetun ruoan ystäville.
  • Oulun ammattikorkeakoulun ja agrologiopiskelijoiden Likis-lähiruokatapahtuma järjestetään 19. syyskuuta. Tapahtumassa pääsee ostamaan kotimaista ja puhdasta lähiruokaa sekä paikallisia käsityötuotteita, tapaamaan pientuottajia ja nauttimaan monipuolisesta koko perheen ohjelmasta.

Lisätietoa tapahtumista ja lisää tapahtumia löytyy Oulu2026-tapahtumakalenterista.

Avainsanat

oulu2026kesäillankattausarcticfoodlaboulu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva kadulta, ihmisiä ja pitkä pöytä
Kesäillan kattaus houkutteli yli 20 000 ihmistä Oulun keskustaan pitkän pöydän äärelle.
Pia Kuha oulu2026
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Kuva liinasta
Proto – Pohjois-Suomen Muotoilijoiden ja Oulun ystävyyskaupunki Hangzhoun China Academy of Artin yhteistyön tuloksena syntyneistä liinoista tuli kauniin värikkäät.
Pia Kuha Oulu2026
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Kuva pöydästä ja ihmisistä sen äärellä
Tapahtumassa katettiin noin kilometrin verran pöytiä halki Oulun keskustan. Mukaan oli ilmoittautunut 60 ruokatoimijaa
Pia Kuha Oulu2026
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Ilmakuva Kesäillan Kattauksesta
Tapahtumassa katettiin noin kilometrin verran pöytiä halki Oulun keskustan.
Juha Niemelä Oulu2026
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Linkit

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

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