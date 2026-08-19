Suomen keittiömarkkina uudistuu: Euroopan suurin valmistaja haastaa alan parhaalla hinta-laatusuhteella

"Keittiökaupassa suomalaisen asiakkaan on ollut tähän asti todella vaikea tietää, mitä kokonaisuus lopulta maksaa. Me haluamme muuttaa tämän puhumalla suoraan kokonaishinnoista, joihin kuuluvat kalusteiden lisäksi aina myös kodinkoneet, työtasot, altaat ja hanat. Kuluttajan pitää voida nähdä silmäyksellä, mihin hänen budjettinsa taipuu", kuvailee EcoKitchenin markkinakehityspäällikkö Mikko Moisio.

Suomessa ei ole montaa tuotetta, joka olisi niin hankala ostaa kuin keittiö – Oikea hetki uudelle konseptille

Suomessa ostokäyttäytyminen ja keittiömarkkina on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Asiakkaat hakevat kustannustehokkaita ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja alasta riippumatta. Erityisesti nuorempi sukupolvi edellyttää ostamisen helppoutta ja nopeutta. Arvot ovat muuttuneet, eikä asiakkailla ole aikaa kiertää viidessä kaupassa vertailemassa. Halutaan kotisohvalta nähdä, mitä omalla budjetilla on mahdollista saada. Toimijoilta edellytetään myös vastuullisuutta ja valmistajien taustoihin perehdytään aiempaa syvemmin. Hallitsevassa mallissa ostajat maksavat tietämättään paljon sellaisesta palvelusta ja prosessin vaiheista, joita he eivät edes tarvitse.

“Suomessa ei ole keittiöissä tällä laatutasolla olevaa toimijaa, joka on kustannuksellisesti kaikkien saatavilla. Täältä puuttui keittiötoimittaja, joka tuo laadukkaita tehdaskoottuja keittiöitä suoraan asiakkaalle yhdellä kuormalla”, Moisio avaa markkinatilannetta.

EcoKitchenin yrittäjä Jani Terri kertoo brändin vastaavaan kuluttajien muuttuneisiin arvoihin ostamisen helppoudella ja suomalaiseen makuun suunnitellulla rajatulla mallistolla:

"Lähdemme haastamaan markkinaa tavoitteenamme kasvaa nopeasti valtakunnalliseksi brändiksi. Suomalaiset remontoijat pääsevät hyötymään kilpailukykyisestä hinnoittelustamme välittömästi – ilman keinotekoisia alennuskampanjoita."

Edullisuus ja ekologisuus yhdessä

Ekologisuus ja edullinen hinta mielletään usein toistensa vastakohdiksi, mutta EcoKitchenillä ne täydentävät toisiaan. Tärkein osa vastuullisuutta on keittiön pitkäikäisyys.

Poikkeuksellinen hinta-laatusuhde perustuu Euroopan suurimman keittiövalmistajan, Nobilian, tuotantovolyymeihin ja moderneimpaan tuotantoteknologiaan. Tehtaan suuret resurssit mahdollistavat viralliset ympäristösertifikaatit, uusiutuvan energian – kuten aurinkoenergian ja tuotannon biomassajätteiden – hyödyntämisen sekä sen, että tuotteiden hiilijalanjälki on markkinoiden kilpailijoita pienempi. Avoin hinnoittelu ja laaja takuu nähdään myös tärkeinä vastuullisuustekoina.