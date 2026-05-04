Kiasma-teatterin syyskausi
17.8.2026 15:00:08 EEST | Kiasma-teatteri | Tiedote
Kiasma-teatterin syyskaudella nähdään mm. kolme kotimaista ensi-iltateosta. Esityksissä on vahvasti läsnä ihmisen suhde luontoon, uushenkisyyteen ja toisiinsa. Myös Kiasman näyttelyt ovat vahvasti temaattisesti läsnä: Ánnámáretin konsertti viimeistelee Entiset ainoat – saamelaisen taiteen aika -esitysohjelmiston, ja Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyyn liittyviä esityksiä ovat Saana Pohjosen, Henia Nikkilän ja työryhmän JUMALA=RAKKAUS, Maria Nurmelan, Vesa Loikaksen ja Jane Sheldonin Entanglement: I am a tree, I am a mouth. Syksyllä ohjelma täydentyy vielä Liikkeellä marraskuussa -festivaalin kanssa toteutettavalla yhteistyöllä.
Ánnámáret: Bálvvosbáiki
Bálvvosbáiki on audiovisuaalinen konsertti, jossa Ánnámáretin joikaamat luohtit kietoutuvat yhteen Turkka Inkilän vivahteikkaan elektronisen musiikin, Ilkka Heinosen rouhean ja osin efektoidun jouhikon ja Marja Viitahuhdan animaatioita, arkistokuvia ja Saamenmaalla kuvattua materiaalia yhdistävän videotaiteen kanssa. Luohtit havainnoivat miten saamelainen maailmankuva ilmenee tässä ajassa, konsertin koskettaessa myös kolonialismin ja ympäristötietoisuuden teemoja. Ovatko naisjumalat Sáráhkka, Juhksáhkka ja Uksáhkka yhä läsnä? Voiko seidan voiman kokea joikaamalla? Miltä ylisukupolvinen suru tuntuu? Konsertti päättää Kiasma-teatterin Entiset ainoat – saamelaisen taiteen aika -näyttelyyn liittyvän esitysohjelmiston.
Uushenkisyyden nousu jatkuvan kriisin aikakaudella
Saana Pohjosen, Henia Nikkilän ja työryhmän syyskuussa ensi-iltansa saava esitys JUMALA=RAKKAUS käsittelee uushenkisyyden uutta nousua nykyhetkessä. Miten uskon voima suuntautuu yksilöissä ja ryhmissä jatkuvan kriisin aikakaudella? Kokeellinen nykyesitys on tarina inhimillisen ja mystisen vuoropuhelusta, joka johdattaa ja eksyttää. Äänen parisssa työskentelevien Pohjosen ja Nikkilän lisäksi työryhmässä on mukana Alisa Alho, Johan Högsten, Jessica Piasecki, Pinja Aarto, Mikko Kaukonen, Stella Massa, Noia Kekoni, Liisa Ryynänen, Rand Hamdallah ja Mia Wennerstrand.
Esitys valittiin Kiasma-teatterin Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyn esitysohjelmistoon avoimen haun kautta. Aiemmat saman avoimen haun kautta valitut teokset olivat kevätkaudella nähdyt Samuli Niittymäen Krispi Fraid sekä Tarleena Laakon, Virpi Niemisen ja Julia Jäntin SCREAM CRY EXCORCISE.
Muinainen tammimetsä valtaa Kiasma-teatterin näyttämön
Tanssija-koreogafi Maria Nurmelan, valokuvaaja ja elokuvantekijä Vesa Loikas sekä laulaja-säveltäjä Jane Sheldon jatkavat Entanglement -projektia Kiasma-teatterissa lokakuun lopussa. Työryhmä on tehnyt taiteellista tutkimusta Natura 2000 -alueisiin kuuluvassa Kaarinan Vaarniemen ikivanhassa tammimetsässä, jossa on aiemmin toteutettu mm. videoteos.
Kiasma-teatterissa nähtävä, videotekniikkaa ja live-esiintymistä yhdistelevä teos on aistillinen elegia Entanglement: I am a tree, I am a mouth pohtii yhteyden katkeamisesta puusukulaisiimme. Sen luoma liikkeen, äänen ja kuvien kudelma kietoo mukaan muinaisen tammimetsän, ihmiskehon ja muunlajisten välisiin yhteyksiin – rituaaliin katoavan luonnon äärellä. Teoksen tarkoituksena on kannustaa pohtimaan rooliamme biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Nurmelan, Loikaksen ja Sheldonin lisäksi työryhmässä on mukana Jaakko Vastapuu, Erno Seppälä, Gesa Piper, Riina Kalmi sekä Bart H.M. Vandeput. Esitykset nähdään lokakuun lopussa.
Kauri Sorvarin uusin teos nähdään osana Baltic Circle -festivaalia
Vuoden viimeinen ensi-ilta on koreografi-tanssija Kauri Sorvarin nykytanssiteos Forevermore, joka erittelee intiimin, eroksen ja eroottisen halun muotoja, eleitä ja tekemistä tanssimisen rajoilla. Teos kuljettaa katsojan alueelle, jossa halu syntyy, katoaa ja muuntuu liikkeen mukana. Esitys on vaikuttunut Byung-Chul Hanin The Agony of Eros -teoksesta. Sorvarin lisäksi työryhmässä on mukana Marlon Moilanen, Kid Kokko, Yuri Shimaoka, Ella Koikkalainen, Pie Kärki, Pietu Wikström, Satu Kankkonen, Kristian Palmu, Emil Santtu Uuttu, Sara-Maria Heinonen ja Anni Koskinen. Teos saa ensi-iltansa marraskuun lopussa osana Baltic Circle -festivaalia. Esityskausi jatkuu Kiasma-teatterissa festivaalin jälkeen.
Syyskauden ohjelmisto ja aikataulut löytyvät sivulta kiasma.fi/teatteri
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Yhteyshenkilöt
Sanni PajulaTuottajaPuh:+358 407253819sanni.pajula@kiasma.fikiasma.fi/teatteri
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