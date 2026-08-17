Maajoukkuestipendiaattien matkaraportit

Summit Racing Equipment Internationals 2026

Tierp, Ruotsi

6.-9.8.

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OSKAR HÄMEENKORPI

Super Pro ET

Tultiin Ruotsiin tiistaina päivälaivalla joka oli kuuden maissa Kapellskärissä. Päästiinkin siitä aika reipasta vauhtia E4 kautta Tierppiin. Tierpissä oltiin noin puoli yhdeksän aikaan ja siellä ensimmäisenä oli auton purku jotta päätään katsastamaan. Aamullakin olisi voinut katsastaa mutta tiedettiin jo että aamulla katsastus jonoon pitää mennä todella aikaisin koska junnut alkoi ajaa torstaina jo hieman yli kahdeksan. Janne Söderqvist tuli hieman meidän jälkeen joten hänkin meni ensimmäisenä katsastamaan illalla. Tiukkaa teki koska hänellä oli enää 3min aikaa katsastaa ja olikin illan viimmeinen joka sai katsastettua. meillä oli paikat vierekkäin Jannen kanssa, mutta tehtiin pieni paikkojen vaihto jotta saatiin leirit vastakkain. Illalla vielä vähän leirin kasailua ja auton pukkien nokkaan laittamista.

Torstaina heti aamusta lämmitys käyttö ja siitä sitten line uppiin, mutta ensimmäinen lähtö epäonnistui pienen teknisen vian takia, joten lykättiin burnout alueelta pois. No onneksi saatiin iltapäivällä vielä kaksi kierrosta. toisessa lähti pito noin 250m kohdalla ja auto luisui keskelle ja siitä betoni aidan vierestä takaisin keskelle jonka jälkeen sain hallinnan takaisin. Illan viimmeinen lähtö olikin sitten jo aika hyvä. Rata oli hieman huono torstaina koska rata oli vain liimattu 180m asti.

Perjantaina saatiin yhteensä 2 lähtöä, koska nyt mukaan tuli pro kierros joka ottaa aina oman aikansa. perjantaina sain ihan hyvän lajittelu lähdön jolla pääsin kaavioon mukaan. Autoja SPet ryhmässä oli noin 18, ja ajettiin 16 kaaviota joten kaksi jäi ulos. Päätettiin aamusta, että radan kunnon takia aletaan ottamaan pitkiä burnoutteja, jotka menevät yli lähtöviivan. tämä näytti toimivan, koska kaikki muut viikonlopun lähdöt menivät hyvin eikä sutimista ollut melkein yhtään.

Lauantaina oli vain yksi kierros, mutta ei se haitannut meitä, koska sai olla myös vähän katsomossa. Eikä se toinen kierros olisi ollut huonoksi, mutta toinen jäi pois erilaisten viivästyksien takia. Lauantain lähtö oli hyvä ja reaktiot oli todella hyvät. radan epäluotettavan pinnan takia oli paljon lähellä piti tilanteita ProModissa ja monessa muussa ryhmässä. pari kertaa näkyikin Promodien pohja levyt katsomoon, mutta ei mennyt katolleen. Onneksi meillä ei ole paljoa tehoa käytössä joten pito riitti meille.

Sunnuntain eliminaattori päivä alkoi hyvissä ajoin ja meille tuli voitto E1 kierroksella vastustajan teknisen ongelman takia, joka aiheutti kovan punavalon hänelle. Toiselle kierrokselle lisättiin vielä delaytä jotta ei tulisi puna valo, mutta kahdeksan tuhannesosan puna valo tuli ja häviö. tuo lähtö meni muuten hyvin ja sain hieman ennen maalia katsottua sivulla ja huomasin ettei vastustajaa näy joten löysäsin ja hieman jarrutin.

Viikonloppu meni todella hyvin ja reaktiot parani joka päivä. Nyt delaytä on lisätty viikonlopun aikana kolme sadasosaa. ja silti pyörittiin kokoajan nolla reaktion ihan molemmin puolin. rata oli epämääräinen mutta loppua kohden parantui aika paljon, joka näkyi juuri auton Rolloutissa ja reaktiossa. Varikolla kävi paljon porukkaa juttelemassa viikonlopun aikana ja myös pro ryhmien kuskeja ja mekaanikoita kävi juttelemassa ja tutkimassa autoa. Todella mukava viikonloppu sen suhteen että sai ajaa kolme päivää lajittelua. Ja itse uutena kuskina opin paljon viikonlopun aikana. Janne Söderqvist voitti SPET-luokan ja toi voiton suomeen.

Muissa EDRS kisoissa kuten Sundsvallissa sijoituin kolmanneksi ja sielä pääsinkin pidemmälle mitä ikinä ennen joten siellä oli todella mukava ajaa. Muutenkin hyvä rata ja todella hyvin järjestetty. Tierpin ensimmäisestä kilpailusta ei tullut paljoa pisteitä. Sundsvallista kuitenkin sen verran, että kutsu näihin Tierpin kisoihin napsahti sähköpostiin.



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HANNU KOHVAKKA

Pro ET

Ke aamuna aikainen herätys klo 6 lähti kohti Naantalin satamaa Sini Tiensivu, Teemu Parkkinen, Ari Junikka Kari Takala tiimillä. Autoon oli tehty vähän isompi huolto Kaikki öljyt, sähköparannuksia, jäähdytysjärjestelmän korjausta. Ke-iltana saavuttiin Tierp Arena, kilpailutoimistoon ilmottautumaan mikä sujui supernopeasti sit varikkopaikkaa etsimään mikä oli todella hyvällä paikalla ja helppo löytää. Varikko kasaan ja kello oli jo lähes 11 illalla.

Aamu torstaina klo 5.30 ylös ja aamupala mikä oli niinkuin koko muonitus koko reissun ajan loistava kiitos kokki Sini Tiensivu. Sit katsastus missä ei ollut huomautettavaa, klo 11 päästiin ekalle rundille mikä meni pilalle auto heittelehti 300m kohdalla sivutuuli ja pito irtos ikä oli monella muullakin ongelmana. Aika 10.3/157. Auton tsekkaus kaikki ok sit round 2 9.62/216 tuntu ok dial oli 9.58 kohtalaisen hyvä veto. Round 3 9.5808/221 - lajittelun 1 ja oma ennätys. Sit auton tsekkaus pe varten venat yms. huoltoa kaikki ok, suihkua iltapalaa ja valmistautuminen pe päivään.

Pe round 1 9.5944/220 todella tyytyväinen auton kulkuun ja tasasuuteen ja itse oppii jo ajamaan. Round 2 9.5942/219 lähes sama kun edellinen.

La päästiin ajamaan vaan 1 lähtö, oli paljon viivästyksiä, 9.596/217. Auto huippuiskussa, kohti su eliminaatiota.

Su aamuna 9.30 E1 vastus norjalainen tyttö Monica Aspen, minä jatkoon huippuonnistuminen 0.0100 lamppu. E2 vastaan Lars Erik Jonsson mustangilla, otin 0.066 punavalon ja alle dial vielä lisäksi omalla ennätyksellä 9.53/222 60ft 1.297.

Ei voi olla kuin todella tyytyväinen Sija 5-6, Ennätykset moneen kertaan uusiks. Lajittelun 1 ja 500 dollaria palkinto. Iso kiitos kaikille ketkä mahdollisti.

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JANNE SÖDERQVIST

Super Pro ET

Matkaan lähdettiin mekaanikkoni Jari Mannilan kanssa Keskiviikko aamulaivalla Naantalista Kapelskäriin josta Tierppiin oli tarkoitus ehtiä katsastamaan auto jo illalla valmiiksi. Auton kun purki pois trailerista niin kosteus oli niin valtava varikolla kaikki ikkunat meni huuruun ettei eteensä meinannut nähdä ja päästyäni katsastuspaikalle henkilö ilmoitti katsastuksen olevan ohi tältä päivältä ja arvakkaas ottiko pattiin. Hetken madonlukuja itsekseni laskien sieltä kopista löytyi kuin löytyikin yks autopuolen katsastaja joka ystävällisesti lupasi ns. yliajalla katsastaa Pontiacin (suuri helpotuksen huokaus), kaikki oli Ok paitsi päävirtakatkaisijan löytäminen tuotti vaikeuksia ja pyysi siirtämään tarran lähemmäksi katkaisijaa ensi vuodelle paremmin havaittavaksi.

Sitten varikon rakennukseen saatiin paikka Suomalaisen SPET-kuljettaja Oskar Hämeenkorven vierestä johon rakentui tilavahko ”varikkopilttuu” vastakkain, me yövyttiin Upsalassa Arena Hotellissa kisojen ajan.

Torstai aamun ensimmäiseltä aika-ajokierrokselta saavuttuani totesin radan olevan heikkopitoinen ja epätasainen loppupäästä, ei kuitenkaan ihan niin huono kuin Kesäkuun SpeedEvents Internationals 2026 kilpailussa jossa Runner-Up sijoituksen turvin sain kutsun tähän kilpailuun. Lajittelussa olin sijalla 7 joka kilpailussa muuttui sijaksi 11 (EDRS-kilpailun voittajat Ruotsista ja Norjasta nostetaan sarjapisteiden avulla kisaan tulleiden ohi lopullisessa kaaviossa). Ekalle kierrokselle vastaan tuli moninkertainen EDRS-mestari Mikael Nilsson Dragsterillä joka Breikkasi. Seuraavalle kierrokselle Fanny Andersson joka otti punavalon ja semiin sain vastaan Norjalaisen Dina Os:in Bantamilla joka oli edellisessä Tierpin kisassa finaalivastustaja. Dina nukahti valoissa ja mulla 0,015 valo ja hyvä niin koska puolenradan jälkeen auto menetti pidon ja jouduin nostelemaan kolmekertaa auton alettua kampeemaan kohti keskiviivaa, mut omalla radalla ja ekana maalissa jee. Seuraavaksi Finaalissa vastassa Amanda Sjöström-Andersson Dragsterilla jossa mä paremmilla reaktioilla liikkeelle ja ekana maalissa nyt SE Voitto tuli tuolta todella haastavaksi radaksi tälle kaudelle muuttuneen Tierpin, jossa alkaa ajetut vuodet jo näkymään sielläkin ja meidän suomalaisten kannattaa olla tyytyväisiä Motoparkin ja Kauhavankin ratoihin sekä rataryhmän saavutuksiin pidon suhteen.

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JULIA TIKKAOJA

Pro ET

Torstaina ensimmäinen lähtö Julialle Tierp Areenalla. Jäätiin ihanne ajasta 0.0358 sekuntia. Tallä hetkellä lajittelujen 2 sijalla. Tilanne tulee muuttumaan ja kilpailu tulee kiristymään. Mutta kuitenkin pieni tuuletus. Toisella rundilla Julia Tikkaoja lajittelun 1. Nyt vain pidetään hyvä draivi päällä. Kolmannessa lajittelu lähdössä alitimme indeximme täten ei parannusta. Tiukkaa vääntöä on .... heti meni 3 meidän edelle. Nyt olemme lajittelun 4. Huomenna taas jatkuu tiukka kisa.

Perjantain eka lähtö oli vaimea, jäimme 0,1 sekuntia tavoite ajasta. Toinen lähtö oli taas normaalia suorittamista jäimme indexistä 0,02 sekunnin päähän. Mutta ei parannusta lajitteluun.

Lauantaina vain yksi lajittelu lähtö. Siinä jäimme indexistä 0.05 sekuntia. Auto vaikutti hitaammalta. Lajittelut nyt ohi. Julia Tikkaoja on nyt sijalla 6. Nyt odotellaan virallisia pudotus kaavioita sunnuntaille. Toivottavasti suomalaiset ei ole vastakkain 1 kierroksella. Pieni pelko on, että näin kävisi. Mutta ei muuta kuin hanaa! Pudotuskaavioon tuli sellainen muutos, että aikaisempien kisojen voittajat (4) saivat lajittelun neljä ensimmäistä paikkaa ja täten meidän kaavio paikka muodostui sijalle 10. Vastaan tulee Roni Tekoniemi.

Sunnuntaina automme kulki kovaa...Tiputtiin kun alitettiin oma aikamme. No ei huonolle hävitty. Tsemppiä Roni Tekoniemi. Kiitokset tukijoille jotka tämän kilpailun ja kauden mahdollistivat.



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Kiihdytysajon SM-sarjan finaaliviikonloppu ajetaan 5.-6.9. Pieksämäen Motoparkissa. Kilpailun yhteydessä ajetaan lauantaina yksipäiväinen Street Kings -osakilpailu.