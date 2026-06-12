Epicenter Helsinki laajentaa kansainvälistä kasvuyhteisöään – uusi Studio- ja coworking-kerros avautuu vuonna 2027

Työtilasta osaksi kansainvälistä yhteisöä

Epicenter Helsingin yhteisössä työskentelee yrittäjiä, kasvuyrityksiä, kansainvälisiä osaajia, suuryritysten edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Uuden 5. kerroksen lähtökohtana on ajatus siitä, että erityisesti pienille ja kasvaville yrityksille työympäristön arvo muodostuu oman työtilan lisäksi ympärillä olevasta yhteisöstä.



“Uuden coworking-kerroksen myötä voimme toivottaa yhä useamman yrityksen ja jäsenen tervetulleeksi Epicenterin yhteisöön. Laajempi yhteisö tarkoittaa enemmän arvoa sen jäsenille: enemmän kohtaamisia, verkostoja ja mahdollisuuksia kasvaa yhdessä.” toteaa Epicenter Helsingin toimitusjohtaja Kristian Nieminen.

Studio-ratkaisut tarjoavat tiimeille oman tukikohdan, kun taas yhteiset coworking- ja kohtaamisalueet mahdollistavat työskentelyn ja vuorovaikutuksen muiden Epicenterin jäsenten kanssa. Kansainvälinen yhteisö tuo saman katon alle erilaisia markkinoita, toimialoja, kokemuksia ja näkökulmia. Tämä voi synnyttää uusia yhteistyömahdollisuuksia, asiakkuuksia ja kumppanuuksia, mutta myös haastaa yrityksiä tarkastelemaan omaa liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta.

Yhteisö rakentuu kohtaamisista

Fyysisten työtilojen lisäksi tapahtumat ovat keskeinen osa Epicenter Helsingin jäsenkokemusta.

Jäsenille järjestetään ympäri vuoden yhteisötapahtumia, työpajoja, liikuntatunteja sekä eri toimialojen ajankohtaisiin ilmiöihin keskittyviä tapahtumia. Teemoissa käsitellään muun muassa tekoälyä, Deep Techiä, tulevaisuuden työelämää, yrittäjyyttä, johtamista ja yritysten kasvua.

Tavoitteena on tarjota jäsenille mahdollisuuksia sekä kasvattaa omaa osaamistaan että rakentaa verkostoja yli yritys-, toimiala- ja maarajojen.

Työympäristön arvo syntyy myös ihmisistä

Työelämän muuttuessa myös yritysten odotukset toimitiloja kohtaan ovat muuttuneet. Sijainnin, toimivien työtilojen ja joustavuuden rinnalle ovat nousseet yhteisö, osaamisen kehittäminen sekä mahdollisuudet kohdata muita yrityksiä ja ammattilaisia.

Epicenter Helsinki haluaa uuden kerroksen myötä vahvistaa juuri näitä elementtejä.

Uusi 5. kerros on suunnattu erityisesti yrittäjille, startupeille ja kasvaville tiimeille, jotka etsivät joustavaa työympäristöä mutta haluavat samalla olla osa laajempaa kansainvälistä liiketoimintayhteisöä.

Uusi Studio- ja coworking-kerros avautuu Epicenter Helsingissä vuonna 2027.



Epicenter Helsinki on osa pohjoismaista Epicenter-konsernia, joka tarjoaa yhteisöllisiä työtiloja, tapahtumia ja palveluita nopeasti kasvaville yrityksille ja innovatiivisille organisaatioille.