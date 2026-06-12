Epicenter Helsinki laajentaa kansainvälistä kasvuyhteisöään – uusi Studio- ja coworking-kerros avautuu vuonna 2027
17.8.2026 15:16:21 EEST | EP Center Finland Oy | Uutinen
Helsinki, 17.8.2026 – Epicenter Helsinki laajentaa toimintaansa avaamalla vuonna 2027 uuden Studio-toimistoihin ja yhteisölliseen työskentelyyn keskittyvän kerroksen Helsingin keskustassa.
Epicenterin uusi 5. kerros tarjoaa pienille ja kasvaville tiimeille omia Studio-työtiloja sekä joustavia coworking-alueita. Uudistuksen tavoitteena on luoda entistä enemmän kohtaamisia Epicenterin suomalaisen ja kansainvälisen jäsenistön välille sekä tarjota yrityksille työympäristö, jossa työnteko, verkostoituminen ja uuden oppiminen yhdistyvät.
Työtilasta osaksi kansainvälistä yhteisöä
Epicenter Helsingin yhteisössä työskentelee yrittäjiä, kasvuyrityksiä, kansainvälisiä osaajia, suuryritysten edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Uuden 5. kerroksen lähtökohtana on ajatus siitä, että erityisesti pienille ja kasvaville yrityksille työympäristön arvo muodostuu oman työtilan lisäksi ympärillä olevasta yhteisöstä.
“Uuden coworking-kerroksen myötä voimme toivottaa yhä useamman yrityksen ja jäsenen tervetulleeksi Epicenterin yhteisöön. Laajempi yhteisö tarkoittaa enemmän arvoa sen jäsenille: enemmän kohtaamisia, verkostoja ja mahdollisuuksia kasvaa yhdessä.” toteaa Epicenter Helsingin toimitusjohtaja Kristian Nieminen.
Studio-ratkaisut tarjoavat tiimeille oman tukikohdan, kun taas yhteiset coworking- ja kohtaamisalueet mahdollistavat työskentelyn ja vuorovaikutuksen muiden Epicenterin jäsenten kanssa. Kansainvälinen yhteisö tuo saman katon alle erilaisia markkinoita, toimialoja, kokemuksia ja näkökulmia. Tämä voi synnyttää uusia yhteistyömahdollisuuksia, asiakkuuksia ja kumppanuuksia, mutta myös haastaa yrityksiä tarkastelemaan omaa liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta.
Yhteisö rakentuu kohtaamisista
Fyysisten työtilojen lisäksi tapahtumat ovat keskeinen osa Epicenter Helsingin jäsenkokemusta.
Jäsenille järjestetään ympäri vuoden yhteisötapahtumia, työpajoja, liikuntatunteja sekä eri toimialojen ajankohtaisiin ilmiöihin keskittyviä tapahtumia. Teemoissa käsitellään muun muassa tekoälyä, Deep Techiä, tulevaisuuden työelämää, yrittäjyyttä, johtamista ja yritysten kasvua.
Tavoitteena on tarjota jäsenille mahdollisuuksia sekä kasvattaa omaa osaamistaan että rakentaa verkostoja yli yritys-, toimiala- ja maarajojen.
Työympäristön arvo syntyy myös ihmisistä
Työelämän muuttuessa myös yritysten odotukset toimitiloja kohtaan ovat muuttuneet. Sijainnin, toimivien työtilojen ja joustavuuden rinnalle ovat nousseet yhteisö, osaamisen kehittäminen sekä mahdollisuudet kohdata muita yrityksiä ja ammattilaisia.
Epicenter Helsinki haluaa uuden kerroksen myötä vahvistaa juuri näitä elementtejä.
Uusi 5. kerros on suunnattu erityisesti yrittäjille, startupeille ja kasvaville tiimeille, jotka etsivät joustavaa työympäristöä mutta haluavat samalla olla osa laajempaa kansainvälistä liiketoimintayhteisöä.
Uusi Studio- ja coworking-kerros avautuu Epicenter Helsingissä vuonna 2027.
Epicenter Helsinki on osa pohjoismaista Epicenter-konsernia, joka tarjoaa yhteisöllisiä työtiloja, tapahtumia ja palveluita nopeasti kasvaville yrityksille ja innovatiivisille organisaatioille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto HilpiMarketing ManagerEpicenter Helsinki
Vastaan Epicenter Helsingin markkinoinnista. Olemme Epicenterillä Suomi OY:n asialla ja haluamme tuoda yrittäjät yhteen..
Kristian NieminenMaajohtajaEpicenter HelsinkiPuh:+358449895813Puh:+358449895813kristian@epicenterhelsinki.com
Kuvat
Liitteet
Epicenter Helsinki - Innovaatiokeskus Helsingin Sydämessä
Epicenter on innovaatiokeskus Helsingin ydinkeskustassa. Tuomme yhteen yrittäjät, kasvu-yritykset ja päätöksentekijät. Järjestämme säännöllisiä tapahtumia mm. tekoälyyn ja vihreän siirtymään liittyen ja tarjoamme co-working tiloja, toimistoratkaisuja, tapahtumatiloja sekä aktiivisen yhteisön, joka tukee jäsenyritysten kasvua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EP Center Finland Oy
Helsingissä syntyy uusi maailmanlaajuinen ilmiö: HELRIDE Day 0 ravistelee käsitystä bisnestapahtumista.12.6.2026 09:00:00 EEST | Kutsu
Heinäkuun 2. päivä Helsingissä syttyy uusi, täysin ennennäkemätön ilmiö. HELRIDE Day 0 on maailman ensimmäinen konsepti, jossa rullalautailun tinkimätön alakulttuuri, yrittäjyyden ylä- ja alamäet sekä liike-elämän strategiat sulautuvat yhteen. Paikan päällä tullaan näkemään mm. Tony Hawkin entinen yhtiökumppani ja alkuperäinen Bones Brigade -jäsen. Kyseessä ei siis ole perinteinen seminaari, vaan globaalisti uniikki kokeilu, joka nostaa esiin kysymyksen: mitä yhtenäistä on yrittäjien ja skeittareiden kyvyssä sietää riskejä ja epäonnistumisia?
Epicenter Helsinki uudistuu! Tuomme markkinoille uuden kerroksen upeita Private Office -tiloja yrityksille, jotka vaativat työtilaltaan sekä arvokkuutta että inspiraatiota.13.4.2026 15:21:18 EEST | Tiedote
Pohjoismaiden johtava innovaatio- ja kasvuyhteisö Epicenter laajentaa toimintaansa Helsingin ydinkeskustassa. Loppuvuodesta avautuva uusi Private Office -kerros tarjoaa nopeasti kasvaville yrityksille ainutlaatuisen yhdistelmän täysin varusteltua yksityisyyttä sekä kansainvälisen tason verkostoitumismahdollisuuksia Epicenterin säännöllisten yhteisötapahtumien muodoessa.
Työelämän suurin murros: Tuottavuus ei ole enää kilpailuetu – sopeutumiskyvystä tulee uusi valuutta9.4.2026 10:32:48 EEST | Tiedote
Kun tekoäly kommodisoituu ja muuttaa perinteisen älykkyyden halvaksi perushyödykkeeksi, ihmisen tuottama lisäarvo eli "Human Premium" on siirtymässä suorittamisesta sopeutumiseen, luonnolliseen arvostelukykyyn ja inhimillisyyteen. Asiantuntijakeskusteluissa nousi esiin muutama keskeinen havainto, jotka haastavat nykyiset käsityksemme koulutuksesta, johtamisesta ja työn tekemisen tavoista.
Suomen talous nousuun kasvuyritysten voimalla: Epicenter ja FiBAN yhdistävät voimansa - tavoitteena vahvempi ja kansainvälisempi kasvuyritysekosysteemi Suomeen.14.1.2026 09:57:16 EET | Tiedote
Epicenter ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tuo kaksi keskeistä suomalaisen kasvuyritysekosysteemin toimijaa tiiviiseen kumppanuuteen. Sopimuksen myötä FiBANista tulee Epicenterin jäsen ja Epicenteristä FiBANin jäsen.
Keskusta houkuttelee kasvuyrityksiä – Epicenter Helsinki avaa uudet toimitilat historiallisessa Aleksi 13:ssa24.9.2025 10:06:03 EEST | Tiedote
Innovaatiotalo Epicenter Helsinki laajentaa toimintaansa uusiin tiloihin historiallisessa Aleksanterinkatu 13:n rakennuksessa. Epicenter Helsingin jäsenmäärä on kasvanut 131% viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomalaisten kasvuyrityksien kysyntä joustaville toimitiloille Helsingin keskustassa kasvaa edelleen. Laajennuksen myötä Epicenter vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudun johtavana innovaatio- ja yritysyhteisönä. Nyt Epicenter tarjoaa Helsingissä 8.000 neliötä yhteisö-, toimisto- ja tapahtumatiloja. Uudet tilat mahdollistavat yhä useammalle yritykselle pääsyn ekosysteemiin, joka tukee liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme