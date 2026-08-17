Uusi osastorakennus vahvistaa Jorvin sairaalan palveluja

Jorvin sairaalakampus on HUSin toiseksi suurin sairaala-alue Meilahden jälkeen. Jorvin sairaalassa on yksi Suomen vilkkaimmista päivystyksistä ja Suomen toiseksi suurin synnytysyksikkö. Lisäksi siellä on monen erikoisalan leikkaustoimintaa.

”Jorvin sairaalakampuksella on keskeinen rooli HUSin palveluverkossa. Siellä yhdistyvät erikoissairaanhoidon palvelut, päivystys- ja synnytystoiminta sekä perusterveydenhuollon palvelut. Uusi osastorakennus vahvistaa entisestään Jorvin merkitystä ja parantaa palveluja pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo tulosaluejohtaja Mika Laine.



Yksiköt muuttavat osastorakennukseen Jorvin sairaalan nykyisistä osastotorneista, sairaala-alueen erillisrakennuksista, Vega-talosta sekä viereisestä Espoon sairaalasta. Osastorakennuksessa tulee työskentelemään säännöllisesti yli 600 ammattilaista.

Potilaslähtöiset tilat edistävät hoitoa ja sujuvoittavat työntekoa



Osastorakennuksessa on kuusi aikuisten osastoa ja kaksi lastenosastoa. Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Lisäksi rakennuksessa on päiväyksiköitä ja vastaanottotoimintaa. Uudet potilaslähtöiset tilat edistävät laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa.

Synnytystoiminnan tiloihin tulee kaksitoista synnytyssalia ja kolme sektiosalia. Lähes kaikki potilashuoneet on suunniteltu perhehuoneiksi. Uudet tilat mahdollistavat aiempaa paremmin Couplet Care -hoidon, jossa vauvaa ja vanhempaa ei tarvitse erottaa toisistaan vauvan joutuessa lastenosastolle.

Uudessa osastorakennuksessa on myös kuvantamispalvelut. Pääaulasta pääsee suoraan laboratorion näytteenottoon.

Osastorakennuksessa on lisäksi tilat lääkintätekniikalle, sänkyhuollolle, siivouskeskukselle sekä keskitetylle apuvälinepalvelulle.

”Henkilöstö saa käyttöönsä uudet, toimivat ja modernit tilat, jotka tukevat sujuvaa työtä. Tilat ja toiminnan muutokset on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa”, sanoo arkkitehti Tuija Ylä-Rautio.​



Osastorakennukseen kuljetaan Jorvin sairaalan uuden pääsisäänkäynnin kautta, joka avattiin huhtikuussa.

Taide tukee hyvinvointia



HUSissa hoitoympäristöä kehitetään taiteen avulla terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taide tukee myös henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jorvin osastorakennushankkeessa taidetta tilattiin sekä erillisinä teoksina että laajoina kuvituskokonaisuuksina. Valmiisiin tiloihin on valittu teoksia myös HUSin olemassa olevasta taidekokoelmasta. Taidetta löytyy jokaisesta kerroksesta ja yksiköstä.

Lasten leikkipuisto avautuu sairaalan pihalle samaan aikaan kun potilastoiminta alkaa. Leikkipuisto on kaikkien vapaassa käytössä, niin potilaiden, vierailijoiden, viereisen koulun ja päiväkodin kuin kansalaistenkin. Puisto tarjoaa perheille viihtyisän ja aktiivisuutta lisäävän ulkoilumahdollisuuden.



Jorvin osastorakennus lukuina

5 kerrosta uudistiloja viisisakaraisessa rakennuksessa

367 sänkypaikkaa osastoilla

yli 600 HUSin ammattilaista säännöllisesti töissä osastorakennuksessa

8 vuoden valmistelu ja suunnittelu takana ennen toiminnan aloittamista

3 vuoden rakennustyö keskellä toimivaa sairaala-aluetta

259 miljoonan euron rakennushanke

50 320 brm2 kokonaispinta-ala uudisrakennuksessa



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