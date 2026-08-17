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Uusi osastorakennus vahvistaa Jorvin sairaalan palveluja

18.8.2026 13:47:50 EEST | HUS | Tiedote

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Jorvin osastorakennus avautuu vaiheittain elokuun lopusta 2026 alkaen. Rakennuksessa käynnistyy muun muassa synnytystoiminta, aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon osastotoiminta, kuvantamispalvelut sekä sairaalatoimintoja tukevat palvelut.

Jorvin sairaalan uusi osastorakennus
Jorvin sairaalan uusi osastorakennus Samu Takala HUS

Jorvin sairaalakampus on HUSin toiseksi suurin sairaala-alue Meilahden jälkeen. Jorvin sairaalassa on yksi Suomen vilkkaimmista päivystyksistä ja Suomen toiseksi suurin synnytysyksikkö. Lisäksi siellä on monen erikoisalan leikkaustoimintaa.  

”Jorvin sairaalakampuksella on keskeinen rooli HUSin palveluverkossa. Siellä yhdistyvät erikoissairaanhoidon palvelut, päivystys- ja synnytystoiminta sekä perusterveydenhuollon palvelut. Uusi osastorakennus vahvistaa entisestään Jorvin merkitystä ja parantaa palveluja pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo tulosaluejohtaja Mika Laine
 
Yksiköt muuttavat osastorakennukseen Jorvin sairaalan nykyisistä osastotorneista, sairaala-alueen erillisrakennuksista, Vega-talosta sekä viereisestä Espoon sairaalasta. Osastorakennuksessa tulee työskentelemään säännöllisesti yli 600 ammattilaista. 

Potilaslähtöiset tilat edistävät hoitoa ja sujuvoittavat työntekoa 

 
Osastorakennuksessa on kuusi aikuisten osastoa ja kaksi lastenosastoa. Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Lisäksi rakennuksessa on päiväyksiköitä ja vastaanottotoimintaa. Uudet potilaslähtöiset tilat edistävät laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa. 

Synnytystoiminnan tiloihin tulee kaksitoista synnytyssalia ja kolme sektiosalia. Lähes kaikki potilashuoneet on suunniteltu perhehuoneiksi. Uudet tilat mahdollistavat aiempaa paremmin Couplet Care -hoidon, jossa vauvaa ja vanhempaa ei tarvitse erottaa toisistaan vauvan joutuessa lastenosastolle. 

Uudessa osastorakennuksessa on myös kuvantamispalvelut. Pääaulasta pääsee suoraan laboratorion näytteenottoon. 

Osastorakennuksessa on lisäksi tilat lääkintätekniikalle, sänkyhuollolle, siivouskeskukselle sekä keskitetylle apuvälinepalvelulle.   

”Henkilöstö saa käyttöönsä uudet, toimivat ja modernit tilat, jotka tukevat sujuvaa työtä. Tilat ja toiminnan muutokset on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa”, sanoo arkkitehti Tuija Ylä-Rautio.​  
 
Osastorakennukseen kuljetaan Jorvin sairaalan uuden pääsisäänkäynnin kautta, joka avattiin huhtikuussa.   

Taide tukee hyvinvointia 

 
HUSissa hoitoympäristöä kehitetään taiteen avulla terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taide tukee myös henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Jorvin osastorakennushankkeessa taidetta tilattiin sekä erillisinä teoksina että laajoina kuvituskokonaisuuksina. Valmiisiin tiloihin on valittu teoksia myös HUSin olemassa olevasta taidekokoelmasta. Taidetta löytyy jokaisesta kerroksesta ja yksiköstä.  

Lasten leikkipuisto avautuu sairaalan pihalle samaan aikaan kun potilastoiminta alkaa. Leikkipuisto on kaikkien vapaassa käytössä, niin potilaiden, vierailijoiden, viereisen koulun ja päiväkodin kuin kansalaistenkin. Puisto tarjoaa perheille viihtyisän ja aktiivisuutta lisäävän ulkoilumahdollisuuden. 

 
Jorvin osastorakennus lukuina 

  • 5 kerrosta uudistiloja viisisakaraisessa rakennuksessa

  • 367 sänkypaikkaa osastoilla  

    • yli 600 HUSin ammattilaista säännöllisesti töissä osastorakennuksessa 

    • 8 vuoden valmistelu ja suunnittelu takana ennen toiminnan aloittamista 

    • 3 vuoden rakennustyö keskellä toimivaa sairaala-aluetta 

    • 259 miljoonan euron rakennushanke 

    • 50 320 brm2 kokonaispinta-ala uudisrakennuksessa  


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    Kuvat

    Leikkipiha
    Jorvin uuden osastorakennuksen leikkipiha
    Selma Savage HUS
    Lataa
    Potilashuone
    Kardiologian ja keuhkosairauksien potilashuone
    Selma Savage HUS
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    synnytyshuone
    Synnystyshuone
    Selma Savage HUS
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    synnytysamme
    Synnytysamme synnytysosastolla
    Selma Savage HUS
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    Vastasyntyneen hoitopaikka
    Vastasyntyneen hoitopaikka synnytyshuoneessa
    Selma Savage HUS
    Lataa
    Synnyttäneen huone
    Synnyttäneen huone
    Selma Savage HUS
    Lataa
    Vastasyntyneen potilashuone
    Vastasyntyneen potilashuone
    Selma Savage HUS
    Lataa
    Jorvin sairaalan uusi osastorakennus
    Jorvin sairaalan uusi osastorakennus
    Samu Takala HUS
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    Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti
    Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti
    Samu Takala HUS
    Lataa

    Tietoja julkaisijasta

    HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

    HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

    HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

    hus.fi

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