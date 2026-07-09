Aurinkosähköä tuotetaan jo 33 Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä

Aurinkosähköä tuotetaan tällä hetkellä 33 Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä. Kiinteistöjen katoille asennettujen aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään paikan päällä muun muassa yhteisten tilojen ja kiinteistötekniikan tarpeisiin.

Aurinkosähköä tuotetaan siellä missä sitä kulutetaan

Aurinkopaneelien etuna on mahdollisuus tuottaa sähköä paikallisesti siellä, missä sitä myös käytetään. Kiinteistön omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön määrää erityisesti valoisaan vuodenaikaan. Samalla voidaan pienentää energiakustannuksia ja lisätä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian osuutta.

Aurinkosähköä voidaan hyödyntää tehokkaimmin silloin, kun tuotanto ja sähkönkulutus ajoittuvat samaan aikaan. Kiinteistöissä sähköä kuluu päiväsaikaan muun muassa ilmanvaihtoon, valaistukseen, hisseihin ja muuhun kiinteistötekniikkaan. Osa tästä sähköntarpeesta voidaan kattaa kiinteistössä tuotetulla aurinkosähköllä.

Y-Säätiön omistamassa M2-Kotien Isoseppälä 10 kohteessa aurinkopaneelien tuottama sähkö hyödynnetään ensisijaisesti kiinteistön ja asukkaiden tarpeisiin, ja oman kulutuksen ylittävä tuotanto myydään sähköverkkoon. Kesäkuukausina aurinkosähkön tuotanto voi ylittää kiinteistön oman tarpeen. Vuonna 2025 aurinkopaneelit tuottivat Isoseppälässä yhteensä 52,6 MWh sähköä, mikä vastaa noin 26 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta.

Mittaustieto kertoo jatkossa tarkemmin aurinkosähkön merkityksestä

Aurinkosähkön tuotannon mittaamista on kehitetty Y-Säätiössä vuodesta 2025 lähtien. Kiinteistöjemme mittausratkaisuja kehitetään, jotta oman aurinkosähkön osuus sähkönkulutuksesta voidaan jatkossa määrittää nykyistä tarkemmin. Tiedon avulla saadaan parempi kokonaiskuva siitä, kuinka suuren osan kiinteistöjen sähköntarpeesta oma tuotanto kattaa.

Y-Säätiön kiinteistöissä aurinkovoimaa hyödynnetään jo reilussa 10 prosentissa kohteista. Maalämpöä tuotetaan tällä hetkellä 22 kohteessa, sähköautojen latauspisteitä asennetaan kiinteistöihin tarpeen mukaan, ja kehittyvä talotekniikka sekä asumisen sähköistyminen kasvattavat sähkönkulutusta.

Aurinkoenergia osana tulevaisuuden energiaratkaisuja

Y-Säätiön uudisrakentamisessa aurinkoenergian tuotantopotentiaali huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja olemassa olevissa kiinteistöissä erityisesti energia- ja kattoremonttien yhteydessä. Tuleva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) vahvistaa aurinkoenergian roolia rakentamisessa ja edellyttää aurinkosähkön käyttöönottoa uusissa asuinrakennuksissa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Aurinkosähkö on yksi osa Y-Säätiön kiinteistöjen energiankäytön kokonaisuutta. Oma aurinkotuotanto kattaa tällä hetkellä arviolta noin 3 prosenttia kiinteistöjen kokonaissähkönkulutuksesta, ja oman energiantuotannon osuutta pyritään kasvattamaan järkevällä energiasuunnittelulla.