Aurinkosähköä tuotetaan jo 33 Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä
17.8.2026 15:47:48 EEST | Y-Säätiö | Tiedote
Aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä hyödynnetään jo 33 Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä. Oma aurinkosähkön tuotanto täydentää kiinteistöissä käytettävää sertifioitua päästötöntä sähköä ja vähentää verkosta ostettavan sähkön tarvetta silloin, kun aurinkosähköä on saatavilla.
Aurinkosähköä tuotetaan tällä hetkellä 33 Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä. Kiinteistöjen katoille asennettujen aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään paikan päällä muun muassa yhteisten tilojen ja kiinteistötekniikan tarpeisiin.
Aurinkosähköä tuotetaan siellä missä sitä kulutetaan
Aurinkopaneelien etuna on mahdollisuus tuottaa sähköä paikallisesti siellä, missä sitä myös käytetään. Kiinteistön omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön määrää erityisesti valoisaan vuodenaikaan. Samalla voidaan pienentää energiakustannuksia ja lisätä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian osuutta.
Aurinkosähköä voidaan hyödyntää tehokkaimmin silloin, kun tuotanto ja sähkönkulutus ajoittuvat samaan aikaan. Kiinteistöissä sähköä kuluu päiväsaikaan muun muassa ilmanvaihtoon, valaistukseen, hisseihin ja muuhun kiinteistötekniikkaan. Osa tästä sähköntarpeesta voidaan kattaa kiinteistössä tuotetulla aurinkosähköllä.
Y-Säätiön omistamassa M2-Kotien Isoseppälä 10 kohteessa aurinkopaneelien tuottama sähkö hyödynnetään ensisijaisesti kiinteistön ja asukkaiden tarpeisiin, ja oman kulutuksen ylittävä tuotanto myydään sähköverkkoon. Kesäkuukausina aurinkosähkön tuotanto voi ylittää kiinteistön oman tarpeen. Vuonna 2025 aurinkopaneelit tuottivat Isoseppälässä yhteensä 52,6 MWh sähköä, mikä vastaa noin 26 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta.
Mittaustieto kertoo jatkossa tarkemmin aurinkosähkön merkityksestä
Aurinkosähkön tuotannon mittaamista on kehitetty Y-Säätiössä vuodesta 2025 lähtien. Kiinteistöjemme mittausratkaisuja kehitetään, jotta oman aurinkosähkön osuus sähkönkulutuksesta voidaan jatkossa määrittää nykyistä tarkemmin. Tiedon avulla saadaan parempi kokonaiskuva siitä, kuinka suuren osan kiinteistöjen sähköntarpeesta oma tuotanto kattaa.
Y-Säätiön kiinteistöissä aurinkovoimaa hyödynnetään jo reilussa 10 prosentissa kohteista. Maalämpöä tuotetaan tällä hetkellä 22 kohteessa, sähköautojen latauspisteitä asennetaan kiinteistöihin tarpeen mukaan, ja kehittyvä talotekniikka sekä asumisen sähköistyminen kasvattavat sähkönkulutusta.
Aurinkoenergia osana tulevaisuuden energiaratkaisuja
Y-Säätiön uudisrakentamisessa aurinkoenergian tuotantopotentiaali huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja olemassa olevissa kiinteistöissä erityisesti energia- ja kattoremonttien yhteydessä. Tuleva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) vahvistaa aurinkoenergian roolia rakentamisessa ja edellyttää aurinkosähkön käyttöönottoa uusissa asuinrakennuksissa vuoden 2029 loppuun mennessä.
Aurinkosähkö on yksi osa Y-Säätiön kiinteistöjen energiankäytön kokonaisuutta. Oma aurinkotuotanto kattaa tällä hetkellä arviolta noin 3 prosenttia kiinteistöjen kokonaissähkönkulutuksesta, ja oman energiantuotannon osuutta pyritään kasvattamaan järkevällä energiasuunnittelulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iina VaaranenViestintäasiantuntijaY-SäätiöPuh:020 7020288iina.vaaranen@ysaatio.fi
Tietoja julkaisijasta
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Y-Säätiö
Alvila tarjoaa mielenterveystoipujille kodin ja yhteisön Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä9.7.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Alvila on tarjonnut mielenterveystoipujille asumisen tukea Lapinlahdessa jo lähes 20 vuoden ajan. Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä toimiva Kakspy Palvelut Oy:n asumispalveluyksikkö yhdistää yksilöllisen tuen, yhteisöllisen arjen ja turvallisen asumisen saman katon alle.
M2-Kodit sai rahoituksen Metsä Groupin luontohankkeiden rahoitusohjelmasta Puita pihoille -hankkeelle11.6.2026 10:18:49 EEST | Tiedote
Y-Säätiön omistama M2-Kodit on saanut rahoituksen valtakunnalliselle Puita pihoille – vihreämmät kerrostalopihat -hankkeelle. Tavoitteena on lisätä kaupunkipuita M2-Kotien pihoille, vahvistaa asukkaiden osallistumista oman asuinympäristönsä kehittämiseen sekä parantaa piha-alueiden viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.
Luottamus Y-Säätiöön ja M2-Koteihin säilyi vahvana10.6.2026 14:05:54 EEST | Tiedote
Tuoreen Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksen mukaan Y-Säätiö ja M2-Kodit nauttivat edelleen vahvaa luottamusta ja sidosryhmien tukea. Vaikka kokonaismaineessa nähtiin hienoista laskua, luottamus organisaatioiden toimintaan säilyi vakaalla tasolla.
Uusi hallitus valittiin Y-Säätiön vuosikokouksessa13.5.2026 09:45:52 EEST | Tiedote
Y-Säätiön vuosikokouksessa 11.5.2026 valittiin säätiölle uusi hallitus. Uusi kokoonpano aloittaa toimintakautensa kevään aikana.
Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tutustui suomalaiseen asunnottomuustyöhön7.5.2026 15:44:08 EEST | Tiedote
Y-Säätiö esitteli Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierlle suomalaista asunnottomuustyötä ja Asunto ensin -mallia osana presidentti Alexander Stubbn isännöimää Suomen-vierailua. Vierailun aikana tutustuttiin Pelastusarmeijan asumisyksikköön Alppikadulla Helsingissä ja keskusteltiin asunnottomuuden vähentämisestä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme