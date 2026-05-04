Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistus
17.8.2026 16:03:12 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu
Tervetuloa mukaan Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistukseen, jossa esittelemme toisen vuosineljänneksen tukkumyyntitilastot. Tilaisuus on keskiviikkona 19.8. klo 8.30-9.30 (teams). Osallistumislinkki on alla.
STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen esittelee liiton kokoamat sähköteknisen tukkumyynnin ja valmistaja-maahantuoja-tilastot toiselta vuosineljännekseltä.
Kaupassa on nähtävissä on piristymisen merkkejä, rakennusalan matalasuhdanteen jatkumisesta huolimatta. Varsinkin datakeskusten rakentaminen ja sähköverkkojen vahvistaminen ovat lisänneet STK:n piirissä olevan kotimaisen työn, palveluiden ja tuotteiden kysyntää.
Lisäksi kerromme alan näkymistä ja koulutustarpeista. Sähköalalla näköpiirissä on pula osaajista. Edullisen sähkön tarjonnan varmistaminen myös tulevaisuudessa edellyttää osaavaa työvoimaa ja alan koulutukseen panostamista.
Esitetyt aineistot ja tilastotiedote jaetaan osallistujille tilaisuuden päätteeksi.
Osallistumislinkki: https://teams.live.com/meet/9358080918272?p=rvLBzlhiaWjHfoUP7p
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Linkit
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
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