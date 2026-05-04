Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistus

17.8.2026 16:03:12 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu

Jaa

Tervetuloa mukaan Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tilastojulkistukseen, jossa esittelemme toisen vuosineljänneksen tukkumyyntitilastot. Tilaisuus on keskiviikkona 19.8. klo 8.30-9.30 (teams). Osallistumislinkki on alla.

STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen esittelee liiton kokoamat sähköteknisen tukkumyynnin ja valmistaja-maahantuoja-tilastot toiselta vuosineljännekseltä.

Kaupassa on nähtävissä on piristymisen merkkejä, rakennusalan matalasuhdanteen jatkumisesta huolimatta. Varsinkin datakeskusten rakentaminen ja sähköverkkojen vahvistaminen ovat lisänneet STK:n piirissä olevan kotimaisen työn, palveluiden ja tuotteiden kysyntää.

Lisäksi kerromme alan näkymistä ja koulutustarpeista. Sähköalalla näköpiirissä on pula osaajista. Edullisen sähkön tarjonnan varmistaminen myös tulevaisuudessa edellyttää osaavaa työvoimaa ja alan koulutukseen panostamista.

Esitetyt aineistot ja tilastotiedote jaetaan osallistujille tilaisuuden päätteeksi.

Osallistumislinkki: https://teams.live.com/meet/9358080918272?p=rvLBzlhiaWjHfoUP7p

Yhteyshenkilöt

Linkit

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye