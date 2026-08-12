Karttapalautekysely valtatien 2 parantamisesta Nummelan ja Karkkilan välillä
17.8.2026 16:09:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Uudenmaan elinvoimakeskus, Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki suunnittelevat valtatien 2 parantamista Vihdin Nummelan ja Karkkilan välillä. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Hankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt. Nyt avataan karttapalautekysely, jonka kautta yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Kysely on avoinna 17.8.–6.9.2026.
Karttapalautekyselyssä vastaajat voivat merkitä kartalle tietoa alueen nykytilasta sekä kommentoida arvioitavia vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kyselyssä esitetään YVA:ssa arvioitavat vaihtoehdot VE0+, VE1 ja VE2 sekä niihin liittyvät rinnakkaistieyhteydet. Saatavaa palautetta hyödynnetään suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.
Arvioitavien vaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset, suunnitelmakarttaluonnokset sekä linkki kyselyyn löytyvät hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/vt2-nummela-karkkila. Internet-sivuilla kerrotaan myös YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista sekä hankkeen aikataulusta ja tavoitteista.
Syyskuussa järjestetään sidosryhmätyöpaja, jonne kutsutaan paikallisten asukas-, harrastus- ja luontojärjestöjen, elinkeinoelämän sekä eri kulkumuotoja edustavien tahojen edustajia kertomaan näkemyksiään hankkeen vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu alkuvuodesta 2027, jolloin se esitellään yleisölle ja siitä voi jättää mielipiteitä. Sen jälkeen Uudenmaan elinvoimakeskus, Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki tekevät päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, josta laaditaan yleissuunnitelma. Sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.
Lisätietoja:
Suunnitteluhankkeen internet-sivut: https://vayla.fi/vt2-nummela-karkkila
Ympäristöhallinnon internet-sivut (YVA-menettely): www.ymparisto.fi/vt2-Nummela-Karkkila-YVA
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Yhteyshenkilöt
Hankkeesta vastaava: Maiju Kivioja, projektipäällikkö, Uudenmaan elinvoimakeskus, puh. 0295 021 049
Suunnittelun projektipäällikkö: Jaana Kalliolaakso, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5411633
YVA-menettelyn vastuuhenkilö: Heikki Surakka, Ramboll Finland Oy, puh. 050 3417919
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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