Karttapalautekysely valtatien 2 parantamisesta Nummelan ja Karkkilan välillä

Karttapalautekyselyssä vastaajat voivat merkitä kartalle tietoa alueen nykytilasta sekä kommentoida arvioitavia vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kyselyssä esitetään YVA:ssa arvioitavat vaihtoehdot VE0+, VE1 ja VE2 sekä niihin liittyvät rinnakkaistieyhteydet. Saatavaa palautetta hyödynnetään suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Arvioitavien vaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset, suunnitelmakarttaluonnokset sekä linkki kyselyyn löytyvät hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/vt2-nummela-karkkila. Internet-sivuilla kerrotaan myös YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista sekä hankkeen aikataulusta ja tavoitteista.

Syyskuussa järjestetään sidosryhmätyöpaja, jonne kutsutaan paikallisten asukas-, harrastus- ja luontojärjestöjen, elinkeinoelämän sekä eri kulkumuotoja edustavien tahojen edustajia kertomaan näkemyksiään hankkeen vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu alkuvuodesta 2027, jolloin se esitellään yleisölle ja siitä voi jättää mielipiteitä. Sen jälkeen Uudenmaan elinvoimakeskus, Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki tekevät päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, josta laaditaan yleissuunnitelma. Sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.

Lisätietoja:

Suunnitteluhankkeen internet-sivut: https://vayla.fi/vt2-nummela-karkkila

Ympäristöhallinnon internet-sivut (YVA-menettely): www.ymparisto.fi/vt2-Nummela-Karkkila-YVA