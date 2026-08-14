Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2026–2029
17.8.2026 17:55:37 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17. elokuuta Helsingin kaupungin liikenteen ohjelmakokonaisuuden ja Pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2026–2029.
Helsingin kaupungin liikenteen ohjelmakokonaisuus sisältää neljä osaohjelmaa. Näistä Pyöräliikenteen kehittämisohjelma on päivitetty tälle strategiakaudelle.
Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2026–2029 on kaupungin kolmas pyöräliikennettä edistävä ohjelma, jolla tavoitellaan pyöräliikenteen kulkutapaosuuden merkittävää kasvua. Pyöräliikenteen kehittämistä ohjaa päätavoite, jossa pyöräily kytketään perinteisen liikennenäkökulman lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vapaa-aikaan, kaupunkikulttuuriin, kaupunkielämään ja elinvoimaan.
Muut liikennekokonaisuuden osaohjelmat ovat sellaisenaan voimassa strategiakauden ajan. Nämä ohjelmat ovat Helsingin kävelyn edistämisohjelma, Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 sekä Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026, jonka voimassaoloa pidennetään vuoteen 2029.
Helsingin kaupungin liikenteen ohjelmakokonaisuus 2026–2029 (pdf)
Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2026–2029 (pdf)
Lisäksi kaupunginhallitus varasi alueen Oulunkylän urheilupuistosta OUP Stadion Oy:lle jalkapallostadionin ja asuntohankkeiden suunnittelua varten sekä antoi lausunnon Suomen ennallistamissuunnitelmaluonnoksesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
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