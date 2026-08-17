Kaupunginhallitus hyväksyi Lähderannan koulun hankesuunnitelman
17.8.2026 17:06:04 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Lisäksi kaupunginhallitus mm. merkitsi tiedoksi kaupungin tekemät valitukset ns. Suvivirsi-asiassa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Lähderannan koulun hankesuunnitelman. Vuonna 1987 valmistunut alakoulu peruskorjataan ja laajennetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeuden puitteissa. Peruskorjauksen yhteydessä koulun nykyisten tilojen toiminnallisuutta kehitetään vastamaamaan nykyisiä tarpeita. Koulurakennusta laajennetaan tarpeen mukaisilla lisätiloilla siten, että tontilla olevasta siirtokelpoisesta lisärakennuksesta voidaan luopua. Investointiohjelman valmistelussa hankkeen määrärahaksi esitetään 12,3 milj. euroa. Tavoitteena on peruskorjauksen valmistuminen siten, että uudet tilat ovat käytössä syyslukukaudella 2030.
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Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon kaupunginhallituksen Länsirata Oy:n osakassopimusta koskevasta päätöksestä 2.3.2026 tehdystä valituksesta. Espoo toteaa, että päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.
Kaupunginhallitus päätti kokousajat vuosille 2027-2028. Kaupunginhallitus kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin, lukuun ottamatta 20.4.2027 kokousta, joka esitetään pidettäväksi tiistaina.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksistä 15.5.2026. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on 15.5.2026 antanut kaksi ratkaisua, joissa lautakunta katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Asioissa on ollut kyse muun muassa Suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa.
Lausunto ympäristöministeriölle kansallisesta ennallistamissuunnitelmaluonnoksesta palautettiin ehdollisena valmisteluun. Mikäli lausunnon laatimiselle on mahdollista saada lisäaikaa, sitä haetaan ja asia palautetaan uuteen valmisteluun. Mikäli lisäaikaa ei saada, tämä lausunto jää voimaan.
Pöydälle jätettiin asia 12: Senaatti-kiinteistöjen ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen Kuusisaarentien, Miestentien ja Otaniementien läheisyyteen sijoittuvan alueen kehittämisestä.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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