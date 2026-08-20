Itämeripäivänä merentutkimus ja meriluonto esillä Arandalla ja Kansalaistorilla Helsingissä

Arandalla asiaa käytännön merentutkimuksesta

Itämeripäivänä Helsingin Katajanokanlaiturilta voi nousta tutustumaan merentutkimusalus Arandaan. Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen Harakan luontokeskuksen asiantuntijat ovat paikalla kertomassa Itämeren tilasta sekä siitä, miten Itämerta tutkitaan. Miten silakkakantaa seurataan? Mitä ovat riskihylyt? Mitä meritietoa saadaan korkean erotuskyvyn satelliiteilla? Miten meriroskan määrää kartoitetaan? Tutuksi tulee myös Itämeren pinnanalainen äänimaailma. Mikroskoopin okulaarin läpi on mahdollista tarkastella meren ravintoverkon tärkeitä toimijoita, planktoneliöitä. Komentosillalla päällikkö vastaa kysymyksiin Arandan ohjaustekniikasta.

Aranda on valtamerikäyttöön tehty polaarialueiden tutkimusalus. Nykyisin Arandalla tehdään monitieteellistä tutkimusta pääasiassa Itämerellä, mutta alus on kyntänyt myös Pohjois-Atlanttia ja Antarktista ympäröiviä meriä.

Liikkuminen merentutkimusalus Arandalla ei ole esteetöntä. Lapset ovat tervetulleita alukselle valvovan aikuisen seurassa. Liikkuminen aluksella sylilapsen kanssa ei ole suositeltavaa. Vierailijan kannattaa varautua odotukseen ennen alukseen pääsyä, sillä sisälle mahtuu kerrallaan rajallinen määrä ihmisiä.

Pienikokoinen eläinplankton pääsee lähikuvaan Arandan biologian laboratoriossa. © Siru Tasala / Syke

Monimuotoista meriluontoa esitellään Helsingissä ja Turussa

Itämeripäivänä Syke osallistuu Helsingin Kansalaistorin ja Turun Forum Marinumin tapahtumiin yhdessä hankekumppaniensa kanssa.

Kansalaistorilla Itämeren pinnanalaista maailmaa esitellään akvaarion ja valokuvien, Itämeren historiallisten pohjakerrostumien kautta. Pinnanalaisia ääniä voi kuunnella harmaahylkeiden seurassa. Asiantuntijat kertovat myös, miten tutkimus ja käytännön teot auttavat Itämerta.

Turussa Forum Marinumin auditoriossa esitellään ensi kertaa Saaristomeren ekologisesti arvokkaita ja ainutlaatuisia pinnanalaisia luontokohteita. Samalla selviää, miten kerättyä kartoitustietoa hyödynnetään meriluonnon suojelussa.

Itämerifest Helsingin Kansalaistorilla ja Turun Forum Marinumin tapahtuma ovat esteettömiä. Niiden aktiviteetit soveltuvat kaikenikäisille vierailijoille.

Kansalaistorin telttakylässä on esillä muun muassa upeita valokuvia Itämeren pinnan alle: näkymä Saaristomereltä. © Paula Ruokolainen / Metsähallitus

Suomen ympäristökeskus mukana Itämeripäivässä 27.8.:

Arandan avoimet ovet

Tapahtuman järjestäjä: Suomen ympäristökeskus yhteistyökumppaneinaan Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen Harakan luontokeskus, Arctia ja FINMARI

Paikka: Katajanokanlaituri, SkyWheel:in vieressä, 00160 Helsinki

Aika: 27.8. klo 12–19

Tutkimusalus ei ole esteetön. Tapahtuma on ilmainen.

Kansalaistorin Itämerifest

Tapahtuman järjestäjä: John Nurmisen säätiö

Paikka: Alvar Aallon kuja, 00100 Helsinki

Aika: 27.8. klo 11–18

Tapahtuma on esteetön, ilmainen ja soveltuu kaikenikäisille.

Teltta 9: Itämeren onnellistajat; Velmu-ohjelma ja Biodiversea LIFE-IP -hanke (Syke, MH, Luke)

Turku Forum Marinum

Tapahtuman järjestäjä: Turun kaupunki

Paikka: Linnankatu 72, 20100 Turku

Aika: 27.8. klo 15–19

Tapahtuma on esteetön, ilmainen ja soveltuu kaikenikäisille.



Teltta ja auditorio: Itämeren onnellistajat, Velmu-ohjelma ja Biodiversea LIFE-IP -hanke (Syke, MH, Luke)

LIsätietoja

Aranda:

Panu Hänninen, +358 29 525 1203, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus

Kansalaistori:

Oona Piiroinen, +358 50 434 4879, etunimi.sukunimi(at)jnfoundation.fi, John Nurmisen Säätiö



Velmu-ohjelma ja Biodiversea -hanke: Wilma Viljanmaa, +358 29 525 1743, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus

Turun Forum Marinum:

Natalie Helenius, +358 44 907 2134, etunimi.sukunimi(at)turku.fi, Turun kaupunki

Velmu-ohjelma ja Biodiversea-hanke, Niko Kallio +358 29 525 1186, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus





John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2026 Itämeripäivää vietetään 27.8.