InCar vahvistaa asemaansa Lapissa hankkimalla Kolarikorjaamo Tuomaalat Oy liiketoiminnan Keminmaalla.

Liiketoimintakauppa vahvistaa InCarin palvelukykyä Keminmaan ja Kemi-Tornion alueella sekä kasvattaa nykyisen korjaamon kapasiteettia. Kaupan mukana InCarille siirtyvät työntekijät jatkavat tehtävissään vanhoina työntekijöinä.

– Keminmaa on meille tärkeä toimipiste, ja liiketoimintakauppa antaa meille hyvät mahdollisuudet kasvattaa toimintaamme alueella. Erityisen hienoa on saada mukaan viisi kokenutta alan ammattilaista. Kasvava kapasiteetti ja vahvistuva tiimi auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, sanoo InCarin toimitusjohtaja Tommi Vatén.

InCarin Keminmaan nykyiset tilat kasvavat liiketoimintakaupan seurauksena noin 800 neliömetrillä. Laajennus parantaa korjaamon mahdollisuuksia vastata alueen kysyntään ja kehittää toimintaansa edelleen.



Kauppa on osa InCarin pitkäjänteistä kasvua ja valtakunnallisen vauriokorjaamoverkoston kehittämistä. InCar tavoittelee kasvua sekä uusia toimipisteitä avaamalla että yritys- ja liiketoimintakauppojen kautta.