InCar vahvistaa asemaansa Lapissa hankkimalla Kolarikorjaamo Tuomaalat Oy liiketoiminnan Keminmaalla
18.8.2026 10:00:00 EEST | InCar Oy | Tiedote
Kaupan myötä InCarin Keminmaan korjaamo laajenee noin 800 neliömetrillä ja viisi Kolarikorjaamo Tuomaalat Oy työntekijää siirtyy InCarin palvelukseen.
Liiketoimintakauppa vahvistaa InCarin palvelukykyä Keminmaan ja Kemi-Tornion alueella sekä kasvattaa nykyisen korjaamon kapasiteettia. Kaupan mukana InCarille siirtyvät työntekijät jatkavat tehtävissään vanhoina työntekijöinä.
– Keminmaa on meille tärkeä toimipiste, ja liiketoimintakauppa antaa meille hyvät mahdollisuudet kasvattaa toimintaamme alueella. Erityisen hienoa on saada mukaan viisi kokenutta alan ammattilaista. Kasvava kapasiteetti ja vahvistuva tiimi auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, sanoo InCarin toimitusjohtaja Tommi Vatén.
InCarin Keminmaan nykyiset tilat kasvavat liiketoimintakaupan seurauksena noin 800 neliömetrillä. Laajennus parantaa korjaamon mahdollisuuksia vastata alueen kysyntään ja kehittää toimintaansa edelleen.
Kauppa on osa InCarin pitkäjänteistä kasvua ja valtakunnallisen vauriokorjaamoverkoston kehittämistä. InCar tavoittelee kasvua sekä uusia toimipisteitä avaamalla että yritys- ja liiketoimintakauppojen kautta.
– Haluamme kasvaa siellä, missä pystymme samalla vahvistamaan paikallista osaamista ja asiakkaidemme palvelua. Tässä kaupassa nämä asiat yhdistyvät erittäin hyvin, Vatén jatkaa.
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Yhteyshenkilöt
Tommi VaténtoimitusjohtajaInCar OyPuh:0400 707 501tommi.vaten@incar.fi
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InCar lyhyesti
InCar on valtakunnallisesti toimiva suomalainen vauriokorjaamoketju ja osa Suvia Groupia. InCar tarjoaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen vauriokorjaus- ja lasipalveluita kattavan korjaamoverkostonsa kautta eri puolilla Suomea. InCarin tavoitteena on olla Suomen vaivattomin vauriokorjaamo – kun elämä kolhii, InCar auttaa.
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