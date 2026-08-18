Kempower ja Erinion toimittavat Ruotsin ensimmäisen Mega Satellite Flexin Dagabin varikolle

Kempowerin uuden Kempower Mega Satellite Flex -latausratkaisun ensimmäinen toimitus Ruotsiin saapuu Dagabin varikolle Bålstaan elokuussa ja laitteisto otetaan käyttöön syksyn aikana. Dagab vastaa Axfood-konsernin tavarantoimitusten koko logistiikkaketjusta varastotoiminnoista kuljetuksiin. Latausratkaisun toimituksesta ja käyttöönotosta vastaa Erinion, joka toimii Kempowerin partnerina raskaan ajoneuvokaluston latausinfrastruktuurihankkeissa. Erinion on osa Scania-konsernia.

Dagabilla on tällä hetkellä käytössä lähes 40 sähkökuorma-autoa, joista 13 liikennöi Bålstan logistiikkakeskuksesta käsin. Lataustarpeen kasvaessa asennetaan uusi Kempower Mega Satellite Flex -latausyksikkö, jolla voidaan samasta latausyksiköstä ladata nykyiset CCS-standardia hyödyntävät kuorma-autot samoin kuin seuraavan sukupolven MCS-standardia hyödyntävät ajoneuvot. Ratkaisu on joustava ja vastaa ajoneuvokaluston tuleviin vaatimuksiin. Latausratkaisu perustuu Kempowerin hajautettuun latausarkkitehtuuriin, ja se yhdistetään Dagabin käytössä olevaan Kempowerin latausjärjestelmään.

”Meille kyse on investoinnista infrastruktuuriin, joka kestää aikaa. Yhdistämällä CCS- ja MCS-standardit samaan latausratkaisuun voimme varmistaa korkean käyttöasteen heti ja samalla olemme valmiina, kun suurempi osa ajoneuvoista siirtyy MCS-standardiin ja megawattilataukseen”, sanoo Dagabin ajoneuvopäällikkö Krister Kjellström.

”Kuljetusala on keskellä teknologista murrosta, jossa CCS ja MCS tulevat toimimaan rinnakkain pitkään. Kempower Mega Satellite Flexin ansiosta asiakkaiden ei tarvitse valita nykyisen toiminnan ja tulevaisuuden tarpeiden välillä. He voivat investoida tulevaisuuden vaatimukset täyttävään infrastruktuuriin jo nyt ja samalla varmistaa korkean käyttöasteen ja kannattavuuden ensimmäisestä päivästä lähtien”, sanoo Kempowerin Ruotsin myyntijohtaja Robert Hägg.

”Kempowerin Mega Satellite Flex tarjoaa meille vakaan perustan, jolle voimme jatkaa kehitystyötä Bålstassa. Erinion Connectin avulla valvomme ja optimoimme latausta ympäri vuorokauden, jotta kuorma-autot ovat valmiina joka aamuvuoroon vuodenajasta riippumatta”, sanoo Erinionin liiketoimintajohtaja Wilhelm Löwenhielm.

"Raskaan liikenteen sähköistyminen edellyttää, että ajoneuvot ja latausinfrastruktuuri kehitetään yhdessä. Erinionin latausosaamisen ja Kempowerin latausinfrastruktuurin avulla sähkökuorma-automme voidaan ladata nopeasti ja sujuvasti Dagabin ja päivittäistavarakaupan tarpeiden mukaan", sanoo Scanian avainasiakaspäällikkö Lars Hagman.

Tervetuloa Kempowerin osastolle Elmia Lastbil -messuilla 19.–22. elokuuta Jönköpingissä, Ruotsissa

Messuilla pääset tutustumaan Kempower Mega Satellite Flex -demoon Kempowerin osastolla D05:60.

Lisätietoja Kempower Mega Satellite Flexistä:

Kempower Mega Satellite Flex

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Lehdistöyhteydet

Mikaela von Martens

Kempowerin Pohjois-Euroopan markkinointiviestintäpäällikkö

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com