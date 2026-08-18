Kela/FPA

Kelan lääkärilinja on avoinna viimeistä kertaa 30.9. – moneen kysymykseen löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta

19.8.2026 09:16:52 EEST | Kela/FPA | Tiedote

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Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kelan lääkärilinja sulkeutuu lokakuun alusta alkaen. Useimpiin lääkäreiden kysymyksiin löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta. Tarvittaessa lääkäri voi soittaa Kelan viranomaislinjalle.

Kelan lääkärilinja on avoinna viimeistä kertaa 30.9.

Kelan lääkärilinja on 20 vuoden ajan neuvonut lääkäreitä Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa. Viimeisen vuoden aikana linja on ollut avoinna kolmena iltapäivänä viikossa, ja puheluita on tullut keskimäärin 30–45 viikossa. Lokakuun alusta alkaen lääkärilinja sulkeutuu.

Lääkärilinjalla terveydenhuollon lääkärit ovat saaneet yleistä neuvontaa esimerkiksi sairauden perusteella maksettavista etuuksista, kuntoutuksesta, lääkkeiden korvaamisesta ja lääkärinlausunnon kirjoittamisesta. Lääkärilinjalta ei ole voinut saada asiakkaan henkilökohtaisia tietoja tai tarkistaa esimerkiksi hakemuksen käsittelyn tilannetta.

Kelan verkkosivut kannattaa ottaa hyötykäyttöön

Useimpiin lääkäreiden esittämiin kysymyksiin löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta. Kela.fistä löytyy ohjeita lääkärintodistusten ja -lausuntojen laatimiseen terveysperusteisia etuuksia varten. Verkkosivuilta löytyy myös tietoa Kelan etuuksista ja etuuksien myöntöperusteista. Verkkosivujen hakutoimintoa on viime vuosina parannettu.

Tutustu lääkäreille suunnattuihin sivuihin kela.fi:ssä.

Kelan viranomaislinja neuvoo arkisin

Lääkärit voivat tarvittaessa olla yhteydessä Kelan viranomaislinjaan. Viranomaislinjan palveluasiantuntijat neuvovat maanantaista perjantaihin klo 9–15 numerossa 020 692 235. 


Viranomaislinjalla voit kysyä etuuksien perusteista, hakemismenettelystä, asian käsittelyvaiheesta, etuuden määrästä ja etuuden maksamisesta.

Jos tarvitset yksittäisen asiakkaan tietoja, tarkista oikeutesi saada tietoja. Pyydä tarvittaessa asiakasta antamaan Kelalle lupa luovuttaa tietoja. Lue lisää asiakkaan tietojen luovuttamisesta kumppanille.

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Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

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