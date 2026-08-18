Kelan lääkärilinja on avoinna viimeistä kertaa 30.9. – moneen kysymykseen löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta

Vuoden 2027 Kiila-kursseja voi hakea 1.9.2026 alkaen 18.8.2026 08:49:21 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Työnantajat, ammattiliitot ja -yhdistykset voivat hakea vuoden 2027 Kiila-kursseja syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Kelan Kiila-kurssin tavoite on edistää työssä olevan työkykyä ja työssä jatkamista. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä työntekijän, työnantajan, työterveyshuollon ja palveluntuottajan kesken.