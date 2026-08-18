Immu Fight Nightiin ottelulisäys: Immu Ilmén saa vastustajakseen Jere Karalahden
18.8.2026 13:50:02 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Suomen kovatasoisin kamppailu-urheilutapahtuma Immu Fight Night on saanut ottelulisäyksen, josta on huhuttu heinäkuusta asti. Kamppailukehässä toisensa kohtaavat Immu Ilmén ja Jere Karalahti.
Lauantaina 12.9. Helsingin jäähallissa järjestettävässä Immu Fight Nightissa nähdään todellinen kaksintaistelu, kun kehässä kohtaavat ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti ja Immu Ilmén. Heinäkuun lopussa Karalahti julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän haastoi Ilménin ottelemaan itseään vastaan, ja nyt Ilmén vastaa haasteeseen.
– Jere Karalahti sanoi, että olen Mikki Hiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, joten eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta taju kankaalle syyskuussa, Ilmén sanoo.
Karalahti suhtautuu tulevaan otteluun kunnianhimoisesti.
– Totta kai kunnioitan Immun kamppailutaustaa ja historiaa. Minulla on vain yksi ottelu alla, mutta tämä on henkilökohtaista minulle. Tulen olemaan valmis, kun kello kumahtaa ja ottelu alkaa, Karalahti kommentoi.
Immu Fight Night järjestetään Helsingin jäähallissa lauantaina 12. syyskuuta. Tapahtuman tuottaa Nelonen Media Live. Kamppailu-urheilun jättitapahtuma nähdään myös suorana lähetyksenä Ruudussa. Liput Immu Fight Nightiin ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Muutoksia ottelukortteihin
Immu Fight Nightin ottelukortissa tehdään muutoksia, sillä Omar Tugarev, Lemar Khan ja Jaakko Haanpää ovat joutuneet jättäytymään pois kamppailuillasta. Uudet ottelijat julkistetaan lähipäivinä.
– Poisjäännit ovat aina harmillisia takaiskuja. Olemme kuitenkin saaneet tilalle yhden Suomen menestyneimmistä kamppailu-urheilijoista, joka on saavuttanut arvokisamitaleita niin EM- kuin MM-kisoissakin. Kyseinen urheilija kohtaa ammattilaisvapaaottelijan. Lisäksi neljän miehen turnauksessa loukkaantuneelle Jaakko Haanpäälle on jo löydetty korvaaja, Immu Ilmén sanoo.
Immu Fight Night
Helsingin jäähalli
La 12.9.2026
Liput: lippu.fi
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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