Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomat harrastusryhmät lukuvuodelle 2026-2027
18.8.2026 10:02:30 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Harrastamisen Lohjan malli -hanke tarjoaa Lohjan peruskoululaisille ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän jälkeen. Ilmoittautuminen ryhmiin avautuu keskiviikkona 19.8. klo 7.00.
Tutustu ja Ilmoittaudu Lohjan mallin harrastuksiin Lohjan harrastuskalenterissa.
Ilmoittaudu aluksi vain yhteen harrastukseen. Näin pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle halukkaalle vähintään yhden maksuttoman harrastuksen. Mikäli viikko ennen harrastuksen alkua on vielä tilaa, voi silloin ilmoittautua useampaan harrastukseen.
Harrastuksia järjestetään syyskuusta toukokuuhun asti. Katso harrastusten alkamis- ja loppumisajat ryhmäkohtaisesti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja. Harrastusryhmät ovat tauolla koulujen loma-aikoina tai arkipyhinä.
Koulukuljetuksia järjestetään Lohjan mallin harrastuksista kodin lähelle Pusulan, Sammatin, Karjalohjan, Ristin, Muijalan koulun sekä Nummen ja Routionmäen yhtenäiskoulun kuljetusoppilaille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä näin toivovat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha KoivuporrasLiikunta- ja harrastuskoordinaattoriPuh:0443695032juha.koivuporras@lohja.fi
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