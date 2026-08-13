Lohjan kaupunki

Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomat harrastusryhmät lukuvuodelle 2026-2027

18.8.2026 10:02:30 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Harrastamisen Lohjan malli -hanke tarjoaa Lohjan peruskoululaisille ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän jälkeen. Ilmoittautuminen ryhmiin avautuu keskiviikkona 19.8. klo 7.00.

Tutustu ja Ilmoittaudu Lohjan mallin harrastuksiin Lohjan harrastuskalenterissa.

Ilmoittaudu aluksi vain yhteen harrastukseen. Näin pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle halukkaalle vähintään yhden maksuttoman harrastuksen. Mikäli viikko ennen harrastuksen alkua on vielä tilaa, voi silloin ilmoittautua useampaan harrastukseen.

Harrastuksia järjestetään syyskuusta toukokuuhun asti. Katso harrastusten alkamis- ja loppumisajat ryhmäkohtaisesti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja. Harrastusryhmät ovat tauolla koulujen loma-aikoina tai arkipyhinä. 

Koulukuljetuksia järjestetään Lohjan mallin harrastuksista kodin lähelle Pusulan, Sammatin, Karjalohjan, Ristin, Muijalan koulun sekä Nummen ja Routionmäen yhtenäiskoulun kuljetusoppilaille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä näin toivovat. 

Lisätietoa huoltajille ja osallistujille.

Avainsanat

lohjan kaupunkiharrastamisen lohjan mallilapset ja nuoret

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