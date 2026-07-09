Aluehallitus: VAKEn talous ja palvelut kehittyvät myönteiseen suuntaan
18.8.2026 10:40:10 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus sai kokouksessaan 18.8.2026 hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen ja uudistusohjelman 2023–2030 toteutumisen raportoinnin. Lisäksi aluehallitus päätti perustaa uuden vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön ja päivätoiminnan yksikön.
Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 14,6 M€ talousarviota parempi (tulosennuste 87,1 M€) eli kertyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 aikana.
Uudistusohjelma etenee suunnitellusti
Aluehallitus käsitteli myös uudistusohjelman 2023–2030 toteutumisen raportoinnin. Uudistusohjelmaa ja toimenpiteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja talouden toteumaa osavuosikatsausten yhteydessä.
Uudistusohjelman toimenpiteet ja niiden taloudellinen vaikutus huomioidaan aina talousarviovalmistelun yhteydessä. Siten aluehallitukselle tuotettava kuukausittainen toiminnan ja talouden seuranta toteuttaa ylätasolla myös uudistusohjelman taloudellisten vaikutusten seurantaa.
Uudistusohjelman tuella alueen talous on kääntynyt ylijäämäiseksi, ja kertyneet alijäämät saadaan katettua lainsäädännön vaatimassa määräajassa.
Uusi palveluyksikkö Myyrmäkeen
Lisäksi aluehallitus päätti perustaa vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön ja päivätoiminnan yksikön Myyrmäkeen osoitteeseen Apajakuja 7, Vantaa. Asumisyksikön ja päivätoimintakeskuksen perustamisen vaikutuksia on arvioitu erityisesti asiakkaiden näkökulmasta.
Nykyisellään ostopalveluna hankitut päivätoiminnan yksiköt voivat sijaita myös Vantaan ja Keravan ulkopuolella. Päivätoiminnan palveluntuotannon lisääminen Vantaan ja Keravan alueella mahdollistaa lyhyemmän etäisyyden päivätoimintaan, jolla on merkittävä vaikutus asiakkaiden kuljetusmatkan kestoon ja samalla sillä on hyvinvointialueelle kustannuksia vähentävä vaikutus vammaispalvelulain mukaisten asiakkaille maksuttomien taksimatkojen osalta.
Yksikköjen toiminta käynnistetään, kun tarvittavat valmistelut, kuten remonttityöt toiminnan käynnistämiseksi, on tehty.
”On erittäin hienoa, kuinka tässä päätöksen valmistelussa on otettu huomioon asiakasnäkökulma. Asumisyksikköön ja päivätoimintakeskukseen rekrytoidaan uusi henkilöstö, joten yksikköjen perustamisella ei ole suoraa vaikutusta nykyisiin työntekijöihin. Ostopalveluissa tällä hetkellä asuvien asukkaiden osalta muutto uuteen yksikköön on merkittävä elämään vaikuttava muutos, ja siihen liittyen tulemme tekemään asiakkaidemme muutosta mahdollisimman sujuvan”, aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä kertoo.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 23.8.2026 klo 12 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
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