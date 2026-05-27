KSBR:n rakentama Koskensillan pysäköintitalo valmistui Tuusulaan

KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) rakensi 414-paikkaisen pysäköintitalon Tuusulan Hyrylään ja luovutti sen tilaajana toimineelle Koy Koskensillantien pysäköintilaitokselle elokuussa.

Pysäköintitalo on kooltaan 4,5-kerroksinen ja siinä on noin 12 000 neliötä. Rakennus sisältää valmiuden varustaa jokainen autopaikka sähköauton latauslaitteella.

Hanke oli kvr-urakka eli KSBR huolehti koko rakennushankkeesta suunnittelusta alkaen.

Kvr-urakat yleistyneet parkkihankkeissa

– Sekä kvr- että suunnittele ja rakenna -urakat ovat alkaneet yleistyä parkkirakentamisessa. Tämä näkyy etenkin pääkaupunkiseudulla ja kuntasektorilla, KSBR:n projektipäällikkö Marko Koskinen kertoo.

Hän on havainnut tarjouspyynnöistä trendin, ettei tilaaja ole enää vienyt suunnittelua niin pitkälle kuin aiemmin.

– Se on hyvä, sillä silloin tilaajan ei tarvitse panostaa pääomaa liian aikaisessa vaiheessa suunnitteluun, jonka kvr-urakoitsija saattaa kuitenkin tehdä uudestaan. Kun suunnitteluun jätetään vapautta ja määritetään laatutasovaatimukset hyvin, tilaaja hyötyy myös urakoitsijan osaamisesta.

Koskensillan uuteen pysäköintilaitokseen malli toi lisää toimivuutta.

– Urakoitsijalla on hyvä kokemuspohja tällaiseen hankkeeseen, sillä se tekee sitä päätyönään. Kokonaisvastuu-urakassa etuna olivat valmiit suunnitteluratkaisut ja tarvittaessa vaihtoehtoratkaisut tarjottiin nopealla aikataululla ja hyvin valmisteltuna sekä perusteltuina. Pyrkimys oli mahdollisimman tehokkaaseen, toimivaan ja kestävään ratkaisuun, ja siinä KSBR onnistui erinomaisesti, Tuusulan kunnan rakennuspäällikkö Patrik Kalteva kiittää.

Paikallavalusta notkeutta autopaikkojen sijoitteluun

Koskensillan pysäköintitalo syntyi KSBR:n Marko Koskisen pöydällä käytännössä uudestaan.

– Urakoitsija löysi hyvät ja kustannustehokkaat ratkaisut. Meillä oli pohjana vanha suunnitelma, jota kehitettiin huomattavasti, ja siitä löytyikin paljon parannettavaa. Pystyimme näin hyödyntämään KSBR:n vahvuudet eli tuotantotekniset ratkaisut ja tuotantomenetelmät, rakennuttajakonsultti Mika Pelander Ahma insinöörit Oy:stä sanoo.

Parkkihallin runko päädyttiin tekemään jälkijännitettynä paikallavalurakenteena, sillä rakennus ei ole puhtaasti suorakulmainen.

– Emme halunneet tinkiä autopaikoista ja niiden sijoittelusta rungon ehdoilla. Paikallavalu vapauttaa paljon muun muassa pilareiden sijoittelun mahdollisuuksia. Palkin voi päättää vaikka keskelle rakennusta tai tehdä ulokepalkkeja. Osa näistä on mahdollista tehdä myös elementtirakenteina, mutta siinä ratkaisussa rakenteilla on hintalappu, kun taas paikallavalurungossa nämä sisältyvät niin sanotusti samaan rahaan, Koskinen avaa.

Käytettävyys edellä

Koskensillassa KSBR pääsi käyttämään ymmärrystään siitä, milloin on järkevää tehdä ratkaisuja, jotka alentavat esimerkiksi talotekniikan kustannuksia.

– Silloin kokonaiskustannus madaltuu. Nyt saimme tiivistettyä ja järkeistettyä koko rakennusta ehdottamallamme runkoratkaisulla, Koskinen sanoo.

Pysäköintitalosta tuli selkeä käytettävyydeltään: ajoväylä kiertää koko hallia ja pysäköintipaikkoja on molemmin puolin.

– Sisällä ei tule nyt vastaan umpikujia joka kerroksessa.

Koskensillan keskisuureksi luokiteltava pysäköintitalo vastaa hyvin Tuusulan Hyrylän keskustan kasvupaineisiin.

– Se on varattu viereisten taloyhtiöiden pysäköintiä varten. Lisäksi siihen tulee kunnan omaa ja vapaata pysäköintiä, Mika Pelander toteaa.