SOK vauhdittaa strategian toteutusta ja suunnittelee uudistavansa organisaatiotaan

”Kilpailu on globaalia ja asiakkailla on täysin uudenlaisia odotuksia suomalaiselle kaupalle ja sen aidolle monikanavaisuudelle. Päätehtävämme osuustoiminnallisena kaupparyhmänä on asiakasomistajien palveleminen sekä edullisen ostoskorin ja kustannuskilpailukykymme turvaaminen jatkossakin”, taustoittaa SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

S-ryhmä on tuonut myymälöihin ja toimipaikkoihinsa runsaasti digitaalisia työkaluja, ja sillä on johtava asema suomalaisessa verkkokaupassa. Teknologista muutosmatkaa on tehty jo pidemmän aikaa, ja oikea hetki seuraavaan vaiheeseen on Krookin mukaan nyt.

”Teknologioiden kehittyessä ja toimintatapojen digitalisoituessa ihmiset ja sujuvat prosessit ratkaisevat edelleen pelin. Käynnistämme suunnittelun, jonka tavoitteena on rakentaa SOK:sta tulevaisuuden voittava organisaatio. Häivytämme raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä – johdamme jatkossa kokonaisuutta, jossa liiketoiminta ja teknologia muodostavat saumattoman liiton, ja ihmiset tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvasti oppien ja parantaen”, Hannu Krook kuvailee.

SOK:lla käynnistyvät 25.8.2026 muutosneuvottelut, joiden arvioidaan päättyvän 15.9.2026. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy noin 60 uutta tehtävää. Uusia tehtäviä ja muita SOK:n tehtäviä pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi.

Lisätiedot:

Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puh. 040 593 9199

Hanne Lehtovuori, henkilöstöjohtaja, SOK, puh. 040 035 6688