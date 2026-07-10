SOK vauhdittaa strategian toteutusta ja suunnittelee uudistavansa organisaatiotaan
18.8.2026 11:04:22 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Kuluttajien odotukset, kansainvälistyvä kilpailu, teknologioiden kehitys ja uudet kaupankäynnin muodot muuttavat kaupan alaa. Osana S-ryhmän strategian toteutusta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:lla suunnitellaan uudistettavan päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja ja organisoitumista.
”Kilpailu on globaalia ja asiakkailla on täysin uudenlaisia odotuksia suomalaiselle kaupalle ja sen aidolle monikanavaisuudelle. Päätehtävämme osuustoiminnallisena kaupparyhmänä on asiakasomistajien palveleminen sekä edullisen ostoskorin ja kustannuskilpailukykymme turvaaminen jatkossakin”, taustoittaa SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.
S-ryhmä on tuonut myymälöihin ja toimipaikkoihinsa runsaasti digitaalisia työkaluja, ja sillä on johtava asema suomalaisessa verkkokaupassa. Teknologista muutosmatkaa on tehty jo pidemmän aikaa, ja oikea hetki seuraavaan vaiheeseen on Krookin mukaan nyt.
”Teknologioiden kehittyessä ja toimintatapojen digitalisoituessa ihmiset ja sujuvat prosessit ratkaisevat edelleen pelin. Käynnistämme suunnittelun, jonka tavoitteena on rakentaa SOK:sta tulevaisuuden voittava organisaatio. Häivytämme raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä – johdamme jatkossa kokonaisuutta, jossa liiketoiminta ja teknologia muodostavat saumattoman liiton, ja ihmiset tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvasti oppien ja parantaen”, Hannu Krook kuvailee.
SOK:lla käynnistyvät 25.8.2026 muutosneuvottelut, joiden arvioidaan päättyvän 15.9.2026. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy noin 60 uutta tehtävää. Uusia tehtäviä ja muita SOK:n tehtäviä pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi.
Lisätiedot:
Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puh. 040 593 9199
Hanne Lehtovuori, henkilöstöjohtaja, SOK, puh. 040 035 6688
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SOK:n viestintä
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SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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