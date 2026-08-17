Minja Koskela: Käsiin räjähtävät tuloerot ja joukkotyöttömyys ovat Orpon hallituksen karu perintö
18.8.2026 10:55:37 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan Orpon ja Purran hallitus on jättämässä Suomea historiallisestikin katsoen poikkeuksellisen huonoon kuntoon.
Tänään julkaistu Laboren tutkimus kertoo, että sosiaaliturvan leikkaukset ovat lisänneet pienituloisuutta vielä ennakoitua enemmän. Samalla veroratkaisut ovat tuoneet lisää rahaa hyvätuloisille.
− Tutkimus riisuu viimeisetkin naamiot hallituksen politiikalta. Hallituksen päätökset ovat suoraan siirtäneet rahaa pienituloisilta suurituloisille ennennäkemättömässä mitassa. Isoimman hinnan hallituksen häikäilemättömästä vedätyksestä maksavat lapset ja lapsiperheet, Minja Koskela sanoo.
Tutkimuksen mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa talouksissa asuvien lasten määrää vajaalla 26 000 alaikäisellä.
Koskela muistutti, että Orpon ja Purran ratkaisut ovat siirtäneet rahaa suurituloisten taskuihin sosiaaliturvan saajien lisäksi myös työssäkäyviltä suomalaisilta.
− Järjettömät leikkaukset ovat kasvattaneet myös työssäkäyvien köyhyyttä. Nyt on korkea aika kaikkien ymmärtää, että Orpon ja Purran toimissa ei ole kyse mistään työttömien kannustamisesta, vaan silkasta rahansiirrosta työntekijöiltä omistajille, Koskela sanoo.
− Käsiin räjähtävät tuloerot ja joukkotyöttömyys tulevat olemaan ne asiat, joista Orpon ja Purran hallitus muistetaan. Oikeistohallitus jättää suomalaisille hyvin karun perinnön, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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