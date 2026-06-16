Solita-konsernin PUBLIC valittiin merkittävään liikenneteknologian arviointihankkeeseen Britanniassa

Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriö (Department for Transport, DfT) on käynnistänyt Integrated Transport Digital Twin (ITDT) -ohjelman, joka koostuu useista liikenteen digitaalisen kaksosen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Tavoitteena on edistää entistä parempaa yhteistyötä ja tehokkaampaa liikenneverkon hallintaa keskushallinnon, paikallisviranomaisten ja niiden sidosryhmien välillä.

Digitaalinen kaksonen on kohteen, järjestelmän tai prosessin virtuaalinen malli, joka on yhteydessä todelliseen vastineeseensa kaksisuuntaisen ja ajantasaisen tiedonkulun avulla. Tämä yhteys mahdollistaa liikenneviranomaisille päätösten testaamisen ennen niiden toteuttamista, minkä ansiosta on mahdollista aiempaa tarkemmin ennakoida sitä, millaisia vaikutuksia päätöksillä on liikennepalvelujen käytännön toimintaan. Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön ITDT-ohjelman tavoitteena on parantaa liikennepalveluja eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa hyödyntäen tekoälyn tukemia datavetoisia lähestymistapoja liikenneverkon hallinnassa.

Ohjelman onnistumisen keskeinen osatekijä on kattava arviointi, jonka toteuttavat PUBLIC ja sen kumppanit. Arvioinnin tavoitteena on tarjota Britannian liikenneministeriölle vahvaa näyttöä ohjelman jatkuvan toteutuksen tueksi sekä osoittaa sen tuloksia ja vaikutuksia.

”Suurten digitaalisten muutoshankkeiden, kuten data- ja tekoälyhankkeiden vaikutusten ja niiden tuoman lisäarvon ymmärtäminen on kriittisen tärkeää. Olen erittäin ylpeä vahvasta osaamisestamme digitaalisten hankkeiden arvioinnissa julkishallinnossa. Arvioimme jatkossa digitaalisen kaksosen ohjelmia tiiviissä yhteistyössä liikenneministeriön ja hankkeessa mukana olevien osapuolten kanssa, ja jaamme havaintoja ja oppeja ministeriön sekä laajemman toimialan hyödyksi”, kommentoi Solitan tytäryhtiön PUBLICin toimitusjohtaja Johnny Hugill.





Hankkeissa hyödynnetään osaamista muun muassa integroiduista liikennejärjestelmistä, laajoista digitaalisista transformaatiohankkeista, sekä parhaita tiedon jakamisen, innovoinnin ja arvioinnin käytäntöjä. PUBLIC on vakiinnuttanut asemansa yhtenä harvoista yrityksistä maailmassa, joka erikoistuu myös digitaalisten muutoshankkeiden arviointiin erityisesti julkisella sektorilla. Yrityksen asiakkaisiin digitaalisten muutosohjelmien arviointihankkeiden osalta kuuluvat muun muassa useat Yhdistyneen kuningaskunnan ministeriöt ja virastot, mukaan lukien Britannian asumis-, yhteisö- ja paikallishallintoministeriö (Ministry of Housing, Communities and Local Government, MHCLG), tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriö (Department for Science, Innovation and Technology DSIT), vero- ja tullihallinto (His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) sekä sisäministeriö (Home Office).

”Digitaaliset kaksoset mullistavat sitä, miten liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja käytetään. Olemme innoissamme siitä, että voimme tuoda syvällistä kokemustamme datavetoisista ratkaisuista ja digitaalisen kaksosen teknologioista liikenneministeriön arviointiohjelmaan – auttaen näin rakentamaan älykkäämpiä, turvallisempia ja kestävämpiä liikkuvuusjärjestelmiä, jotka tuottavat merkityksellisiä tuloksia”, kertoo Solitan liikenteen toimialayksikköä vetävä Anssi Krooks.