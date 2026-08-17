SDP:n Haatainen: Orpon hallitus on epäonnistunut lasten suojelemisessa
18.8.2026 10:59:32 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tänään julkaistussa Eriarvoisuuden tila -raportissa piirtyy lohduton kuva Orpon hallituksen politiikasta. SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen kritisoi erityisesti sitä, ettei hallitus ole estänyt lapsiköyhyyden kovaa nousua.
– Hallitus on laittanut koko kautensa ajan hyvätuloisten toiveet etusijalle, vaikka sen olisi pitänyt suojella lapsia leikkausten vaikutuksilta. Suomen talouden tilanne on vaikea, mutta jos samanaikaisesti lapsiköyhyyden kasvun kanssa suurituloisimman väestön tulot ovat nousseet hallituksen päätöksillä yli 2 000 euroa vuodessa, hallituksen arvovalinnat ovat täysin pielessä, kertoo Haatainen, joka toimii myös sivistysvaliokunnan puheenjohtajana.
– Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Kuitenkin jo lähes viidennes, 18,4 prosenttia, lapsista elää pienituloisessa perheessä. Kasvua on tullut Orpon hallituksen aikana yli 2,5 prosenttia. Leikkaukset ovat kasaantuneet pitkälti samoille perheille, joista moni on myös työssäkäyvä. Tilanne on kohtuuton, sanoo Haatainen.
– Tiedämme hyvin, millaiset vaikutukset köyhyydellä on lapsiin. Se vaikuttaa heikentävästi aina vauvojen kehityksestä oppimistuloksiin ja pitkälle aikuisuuteen. Köyhyys vaikuttaa osallistumismahdollisuuksiin, unelmiin ja haaveisiin tulevaisuudesta. Monitahoisten ja pitkäkestoisten vaikutusten vuoksi lapsiköyhyyden ehkäisyn tulisi olla politiikan keskiössä. Ikävä kyllä Orpon hallitus on valinnut lapsivihamielisen linjan, Haatainen toteaa.
SDP:n kansaedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen osallistuu myös ensi tiistaina 25.8. Eriarvoisuuden tila Suomessa 2026 -raportista järjestettävään keskustelutilaisuuteen.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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