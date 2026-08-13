Kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeri valittu In Parallel Oy:n hallitukseen

HELSINKI, 18.8.2026 — In Parallel Oy:n 13.8.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeren yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi.



Jäämeri on toiminut Ilmavoimien komentajana (2014–2017), Puolustusvoimien strategiapäällikkönä (2017–2022) ja Suomen ensimmäisenä sotilasedustajana Natossa ja EU:ssa (2023–2025). Aiemmin uransa aikana hän on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana ja Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä. Nykyisin hän on Belvictor Oy:n hallituksen puheenjohtaja.



Valinta laajentaa hallituksen kokemusta suurten organisaatioiden johtamisesta ja hallinnosta oloissa, joissa päätöksillä on merkittävät seuraukset — ja siitä, miten päättäjät pidetään saman tilannekuvan äärellä.



"Kim on johtanut organisaatioita, joissa päätöksillä on todelliset seuraukset eikä tilannekuva ole koskaan valmis. Juuri sitä harkintakykyä haluamme hallituspöytään, ja sitä vaatimustasoa itsellemme." — Markku Mäkeläinen, toimitusjohtaja ja perustaja, In Parallel



"Jokaisessa organisaatiossa, jossa olen työskennellyt, on kamppailtu saman asian kanssa: siitä, että päättäjillä olisi edessään sama tilannekuva. Se on tärkeä ongelma, ja se kannattaa ratkaista." — kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeri



Yhtiökokous valitsi uudelleen myös perustajat Markku Mäkeläisen (toimitusjohtaja), Kristian Luoman sekä Teemu Mattilan Lifeline Venturesilta.