Kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeri valittu In Parallel Oy:n hallitukseen
18.8.2026 12:04:58 EEST | In Parallel Oy | Tiedote
Ilmavoimien entinen komentaja laajentaa hallituksen kokemusta johtamisesta ja hallinnosta vaativissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä.
HELSINKI, 18.8.2026 — In Parallel Oy:n 13.8.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeren yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi.
Jäämeri on toiminut Ilmavoimien komentajana (2014–2017), Puolustusvoimien strategiapäällikkönä (2017–2022) ja Suomen ensimmäisenä sotilasedustajana Natossa ja EU:ssa (2023–2025). Aiemmin uransa aikana hän on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana ja Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä. Nykyisin hän on Belvictor Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Valinta laajentaa hallituksen kokemusta suurten organisaatioiden johtamisesta ja hallinnosta oloissa, joissa päätöksillä on merkittävät seuraukset — ja siitä, miten päättäjät pidetään saman tilannekuvan äärellä.
"Kim on johtanut organisaatioita, joissa päätöksillä on todelliset seuraukset eikä tilannekuva ole koskaan valmis. Juuri sitä harkintakykyä haluamme hallituspöytään, ja sitä vaatimustasoa itsellemme." — Markku Mäkeläinen, toimitusjohtaja ja perustaja, In Parallel
"Jokaisessa organisaatiossa, jossa olen työskennellyt, on kamppailtu saman asian kanssa: siitä, että päättäjillä olisi edessään sama tilannekuva. Se on tärkeä ongelma, ja se kannattaa ratkaista." — kenraaliluutnantti evp. Kim Jäämeri
Yhtiökokous valitsi uudelleen myös perustajat Markku Mäkeläisen (toimitusjohtaja), Kristian Luoman sekä Teemu Mattilan Lifeline Venturesilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paulina Krakowska-Luoma
paulina@in-parallel.com
Kuvat
Tietoja In Parallelista
In Parallel on vuonna 2023 perustettu helsinkiläinen ohjelmistoyhtiö. Se rakentaa jaettua tilannekuvaa työhön: yhtiön ratkaisu muuttaa organisaation kokouksissa, dokumenteissa ja päätöksissä syntyvän tiedon jäsennellyksi ja ajantasaiseksi kokonaisuudeksi, jota sekä ihmiset että tekoälytyökalut voivat hyödyntää. Yhtiön sijoittajia ovat Lifeline Ventures, Notion Capital ja yksityissijoittajia. Palvelu toimii EU-alueen infrastruktuurilla ja täyttää GDPR:n vaatimukset, ja yhtiöllä on ISO/IEC 27001-, ISO/IEC 42001- ja SOC 2 Type II -sertifioinnit. https://in-parallel.com
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