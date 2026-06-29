Jukka-Pekka Ylinen nimitetty SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajaksi

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Jukka-Pekan työhön vt. toimitusjohtajana ja siihen suuntaan, johon toimintaa on hänen johdollaan lähdetty kehittämään. Kävimme samalla läpi kattavan toimitusjohtajan rekrytointiprosessin, jossa Jukka-Pekka valikoitui kokonaisarvioinnissa parhaaksi henkilöksi tehtävään, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hintikka toteaa.

– Yhtiön seuraavassa vaiheessa painopiste on toiminnan määrätietoisessa kehittämisessä ja kaupallisuuden kasvattamisessa. Salibandylla on paljon potentiaalia, jonka hyödyntäminen vaatii uusia avauksia, vahvaa yhteistyötä ja pitkäjänteistä kaupallista tekemistä. Hallituksella on vahva luottamus siihen, että Jukka-Pekka on oikea henkilö johtamaan tätä seuraavaa vaihetta.

– Viime kuukausien aikana olemme kirkastaneet SSBL Salibandy Oy:n roolia ja rakentaneet pohjaa sille, miten suomalaisen salibandyn kaupallista potentiaalia voidaan kehittää nykyistä kokonaisvaltaisemmin. On hienoa saada jatkaa tätä työtä toimitusjohtajana, Jukka-Pekka Ylinen itse sanoo.

– Tavoitteemme on kasvattaa koko lajin kaupallista arvoa F-liigan lisäksi maajoukkueiden, tapahtumien, median, kumppanuuksien ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Salibandylla on Suomessa vahva yhteisö ja paljon vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Nyt tehtävämme on muuttaa tämä kiinnostus ja merkityksellisyys pitkäjänteiseksi kasvuksi yhdessä seurojen, liiton, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa, toimitusjohtaja linjaa.

Ylinen on toiminut SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsenenä elokuusta 2024 lähtien. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kaupallisen urheiluliiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Ylinen työskenteli Nelonen Medialla lähes kymmenen vuoden ajan liiketoiminnan johtotehtävissä vastaten muun muassa Ruudun kuluttajaliiketoiminnasta, kotimaisista urheiluoikeuksista ja strategisista kumppanuuksista.

Aiemmin Ylinen on työskennellyt myös muun muassa Baronalla ja Finnairilla. Viime vuodet hän on toiminut konsulttina oman yrityksensä Notta Consultingin kautta sekä Helsingin Luistelijat ry:n puheenjohtajana.

SSBL Salibandy Oy on Suomen Salibandyliiton omistama kaupallinen yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää suomalaisen salibandyn kaupallista toimintaa ja kasvattaa lajin kaupallista arvoa. Yhtiö vastaa muun muassa F-liigan miesten ja naisten sarjojen sekä maajoukkueiden kaupallisista oikeuksista, kumppanuuksista ja tapahtumaliiketoiminnasta.