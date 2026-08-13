Pääministeri Petteri Orpo: Olemme menossa suuntaan, jota olemme tavoitelleet

"Lukuisat talouden positiiviset merkit osoittavat, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Olemme menossa suuntaan, jota olemme tavoitelleet. Kasvava talous on ainoa tapa rakentaa kestävää hyvinvointia ja vahvistaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen", Orpo sanoi.

Puheessaan Orpo nosti esiin kuusi kokoomukselle keskeistä talouslinjausta. Kokoomus julkaisee talousohjelmansa syyskuussa.

Tulevan hallituksen on sitouduttava parlamentaarisen velkajarrusopimuksen mukaiseen nettomääräiseen sopeutukseen. Tarkka summa määritellään loppuvuodesta.

Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa.

Säästöt pitää tehdä etupainotteisesti eli heti vaalikauden alussa.

Työn ja yrittämisen verotuksen kiristäminen ei käy kokoomukselle.

Kasvua vahvistavia toimia on jatkettava. Se tarkoittaa, että sopeutustoimet on tehtävä niin, ettei kokonaisuus heikennä yrittämisen, investoimisen ja kasvun edellytyksiä.

Yhteiskuntaa on edelleen rohkeasti uudistettava. Suomessa on esimerkiksi pyrittävä Tanskan tasoiseen työllisyyden ja työttömyyden tasoon. Julkisen sektorin isoja rakennemuutoksia on jatkettava.

Orpo painotti, että Suomen on tavoiteltava Pohjoismaiden korkeinta työllisyyttä ja jatkettava yhteiskunnan uudistamista. Talouden vahvistaminen, korkea työllisyys ja toimiva markkinatalous ovat kestävän hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

"Me pystymme viemään talouden kestävälle pohjalle vaarantamatta hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Tämän linjan vaihtoehtona ovat velka ja veronkorotukset. Siksi kasvua vahvistavia uudistuksia ja julkisen sektorin rakennemuutoksia on jatkettava määrätietoisesti myös tulevaisuudessa," Orpo totesi.