Pääministeri Petteri Orpo: Olemme menossa suuntaan, jota olemme tavoitelleet
18.8.2026 12:10:41 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen ministeriryhmä on kokoontunut kesäkokoukseensa Tampereelle. Kesäkokouspuheessaan pääministeri Petteri Orpo linjasi, että julkisen talouden haasteiden ratkaiseminen edellyttää määrätietoista työtä myös seuraavalla vaalikaudella. Orpon mukaan talouskasvu, investoinnit ja viennin vahva kehitys osoittavat, että hallituksen tekemät uudistukset alkavat tuottaa tulosta.
"Lukuisat talouden positiiviset merkit osoittavat, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Olemme menossa suuntaan, jota olemme tavoitelleet. Kasvava talous on ainoa tapa rakentaa kestävää hyvinvointia ja vahvistaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen", Orpo sanoi.
Puheessaan Orpo nosti esiin kuusi kokoomukselle keskeistä talouslinjausta. Kokoomus julkaisee talousohjelmansa syyskuussa.
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Tulevan hallituksen on sitouduttava parlamentaarisen velkajarrusopimuksen mukaiseen nettomääräiseen sopeutukseen. Tarkka summa määritellään loppuvuodesta.
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Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa.
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Säästöt pitää tehdä etupainotteisesti eli heti vaalikauden alussa.
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Työn ja yrittämisen verotuksen kiristäminen ei käy kokoomukselle.
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Kasvua vahvistavia toimia on jatkettava. Se tarkoittaa, että sopeutustoimet on tehtävä niin, ettei kokonaisuus heikennä yrittämisen, investoimisen ja kasvun edellytyksiä.
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Yhteiskuntaa on edelleen rohkeasti uudistettava. Suomessa on esimerkiksi pyrittävä Tanskan tasoiseen työllisyyden ja työttömyyden tasoon. Julkisen sektorin isoja rakennemuutoksia on jatkettava.
Orpo painotti, että Suomen on tavoiteltava Pohjoismaiden korkeinta työllisyyttä ja jatkettava yhteiskunnan uudistamista. Talouden vahvistaminen, korkea työllisyys ja toimiva markkinatalous ovat kestävän hyvinvointiyhteiskunnan perusta.
"Me pystymme viemään talouden kestävälle pohjalle vaarantamatta hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Tämän linjan vaihtoehtona ovat velka ja veronkorotukset. Siksi kasvua vahvistavia uudistuksia ja julkisen sektorin rakennemuutoksia on jatkettava määrätietoisesti myös tulevaisuudessa," Orpo totesi.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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