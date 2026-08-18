Charles Spencer julkaisee kirjan sisarestaan, Walesin prinsessa Dianasta

Syyskuussa 1997 Charles Spencer seisoi Westminster Abbey -kirkossa maailman silmien edessä ja puhui surusta, jota tunsi menetettyään rakkaan sisarensa Dianan. Hänen muistopuhettaan pidetään yhtenä vuosisadan koskettavimmista. Nyt, lähes kolmekymmentä vuotta myöhemmin, hän kertoo hämmästyttävän tarinan elämästään Dianan rinnalla sekä tämän kuolemaa edeltäneestä traagisesta viikosta. Joutsenlaulu: Sisareni Diana on ensimmäinen kerta, kun jaarli Charles Spencer kertoo avoimesti ja perusteellisesti sisarestaan.

Jaarli Charles Spencer toteaa: “Kun Dianan traagisen kuoleman 30-vuotispäivä lähestyi, minulle tulvi jälleen kerran haastattelupyyntöjä sisareeni liittyen. Tämän myötä päätin viimein kirjoittaa ylös omat ajatukseni ja muistoni, sen sijaan että joutuisin kerta toisensa jälkeen lukemaan muiden mielipiteitä, jotka usein pohjaavat ajan myötä hyväksyttyihin valheisiin.

Kirjan tarkoituksena on kertoa totuus Dianasta hänen veljensä silmin, aivan kuten tein pitäessäni muistopuhetta hänen hautajaisissaan. Myös nyt haluan puhua Dianan puolesta avoimen positiivisesti.

Toivon, että kirja puhuttelee niitä lukuisia ihmisiä, jotka edelleen vaalivat Dianan muistoa. Monet ovat liian nuoria muistamaan millainen hän oli loistonvuosinaan, mutta ilahdun, jos he ymmärtävät kirjan luettuaan, millainen ihminen hän todella oli: ainutlaatuinen, aikaansaava persoona, jossa yhdistyivät rakkaus, karisma ja epävarmuus. Hän eli täysillä ja jätti jälkeensä paremman maailman, huolimatta siitä että joutui poistumaan täältä liian varhain."



Otavan tietokirjojen kustannusjohtaja Ville Rauvola toteaa: “Olemme erittäin iloisia ja otettuja siitä, että Otava saa toimia tämän merkittävän teoksen kustantajana Suomessa. Diana oli myös suomalaisten syvästi rakastama prinsessa, ja tämän kirjan myötä lukijat pääsevät tutustumaan hänen elämäänsä poikkeuksellisen läheltä. Charles Spencer tarjoaa lukijoille ainutlaatuisen ja henkilökohtaisen näkökulman sisarensa elämään. Teos on poikkeuksellisen koskettava, vaikuttavasti kirjoitettu ja avoin – harvinainen yhdistelmä historiallisesti merkittävää sisältöä ja korkeatasoista kirjallista kerrontaa.”



Charles Spencerin teoksesta A Very Private School sanottua:



“Polttavan rehellinen, kaihoisan kauniilla kielellä kerrottu.” – The Times

“Kaunis ja koskettavasti kirjoitettu” – Louis de Bernieres

“Shokeeraava ja koskettava” – Guardian

“Kiehtova, oivaltava ja sydäntäsärkevä.” – Philippa Perry

“Voimakas, unohtumaton” – Justine Picardie



Isossa-Britanniassa teoksen alkuperäiskustantajana toimii Penguin Michael Joseph. Swan Song: Diana, My Sister. Teos julkaistaan samanaikaisesti myös Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Intiassa ja Irlannissa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa teoksen julkaisee samanaikaisesti Penguin Press. Kirjan käännösoikeudet on myyty lisäksi 12 kielialueelle, ja se julkaistaan 22. syyskuuta myös Suomessa (Otava), Brasiliassa (Companhia das Letras), Kataloniassa (Rosa dels Vents), Ranskassa (Flammarion), Saksassa (Penguin Verlag), Italiassa (Mondadori), Alankomaissa (Hollands Diep), Norjassa (Cappelen Damm), Puolassa (Marginesy), Portugalissa (Penguin), Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa (Plaza & Janés), Ruotsissa (Bonniers) sekä Quebecissä (Flammarion Québec).



TEKIJÄSTÄ

Charles Spencer on kirjailija, historiantutkija, puhuja, juontaja ja toimittaja. Hän on myös Spencerin suvun 9. jaarli. Spencer on kirjoittanut yhdeksän tietokirjaa, joista neljä nousi Sunday Times-lehden bestseller-listoille: The White Ship: Conquest, Anarchy and the Wrecking of Henry I’s Dream, Blenheim: Battle for Europe (ehdolla National Book Awardsin vuoden historiakirjaksi), Killers of the King: The Men Who Dared to Execute Charles I and To Catch a King: Charles II’ s Great Escape. Hänen ensimmäinen muistelmateoksensa oli kriitikoiden ylistämä ja Sunday Timesin bestsellerlistan ykköseksi noussut teos A Very Private School.

Spencer on kysytty puhuja kautta maailman, ja hän työskenteli NBC:n televisiouutisten kirjeenvaihtajana vuosina 1986–1995. Hän on juontanut ohjelmia History Channelille, suosittua Rabbit Hole Detectives -podcastiä sekä kirjoittanut moniin sanomalehtiin ja aikakauslehtiin. Hän on Financial Timesin kolumnisti.

Spencer kävi koulua Etonissa ja opiskeli Oxfordin yliopistossa, mistä hän valmistui maisteriksi pääaineenaan modernin ajan historia. Hän on Royal Historical Societyn ja Society of Antiquariesin jäsen.