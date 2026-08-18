Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjapäälliköksi Marjo Lemponen
18.8.2026 14:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Marjo Lemponen aloittaa Otavan lasten- ja nuortenkirjapäällikkönä 1.9.2026. Hän on työskennellyt pitkään Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannuspäällikkönä ja sitä ennen Otavan kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana. Marjon esihenkilö on kustannusjohtaja Ville Rauvola, joka vastaa 1.9.2026 alkaen sekä tietokirjallisuudesta että lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.
”Olen todella iloinen, että saamme Marjon kaltaisen osaajan vetämään lasten- ja nuortenkirjaosastoamme. Hänen vaikuttava kokemuksensa yhdistettynä vahvaan näkemykseen lasten- ja nuortenkirjallisuudesta antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat kehittää toimintaamme lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentällä”, Ville kertoo.
”Lasten- ja nuortenkirjallisuus vei aikoinaan sydämeni, ja olen valtavan iloinen, että saan jatkaa työtä Otavan upeiden tekijöiden ja aivan parhaiden kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten lukutaito sekä innostuksen sytyttäminen lukemiseen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Kirjat avartavat maailmaa, ruokkivat mielikuvitusta ja tarjoavat kaikenikäisille lukijoille peilin, jonka avulla tutkia itseään. Uudessa roolissani haluan jatkossakin tehdä töitä sen eteen, että julkaisemme monipuolista ja laadukasta kirjallisuutta kaikenikäisille lukijoille”, Marjo sanoo.
Otavan lasten- ja nuortenkirjoja aiemmin luotsannut Kaisu-Maria Toiskallio siirtyy vuoden 2027 alkupuolella toisen yrityksen palvelukseen, mutta jatkaa Otavan kirjailijana.
”Olen valtavan kiitollinen kaikesta, mitä olen saanut kokea Otavassa näiden neljäntoista vuoden aikana. On ollut etuoikeus tehdä työtä, jota olen aidosti rakastanut, lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa yhdessä upeiden kirjailijoiden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nyt tuntuu oikealta hetkeltä kääntää elämässä uusi sivu ja antaa enemmän tilaa myös kirjailijuudelleni. Lähden tähän uuteen vaiheeseen rauhallisin mielin, sillä tiedän lasten- ja nuortenkirjallisuuden olevan Marjo Lemposen johdolla erinomaisissa käsissä. Olen iloinen myös siitä, että jatkan Otavan kirjailijana”, Kaisu-Maria kertoo.
Lisätietoja:
Ville Rauvola
Kustannusjohtaja, Kustannusosakeyhtiö Otava
ville.rauvola@otava.fi 040 572 0667
Otavan lasten- ja nuortenkirjaosasto julkaisee teoksia kuvakirjoista YA-romaaneihin, runoteoksista kattaviin tietokirjoihin ja ensikirjoista kutkuttavan hauskoihin huumoriteoksiin. Julkaisemme tarinoita jotka liikuttavat, viihdyttävät, opastavat ja innostavat.
Otava on vuonna 1890 perustettu perheyritys. Kustannamme monipuolista ja moniäänistä kaunokirjallisuutta, lasten- ja nuortenkirjallisuutta, tietokirjoja ja oppimateriaaleja. Työmme perustuu läheisyyteen ja vahvaan ammattitaitoon. Sanan- ja ilmaisunvapaus on Otavan toiminnan perusta.
Otavan kustantamoperheeseen kuuluvat myös Karisto, Like, Atena, Moreeni ja Nemo.
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