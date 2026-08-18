Esteetön ja yhdenvertainen Suomi – Kokoomus julkisti vammaispoliittisen ohjelmansa
18.8.2026 15:37:21 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomus on julkaissut puolueen vammaispoliittisen ohjelman osana puolueen ministeriryhmän kesäkokousta Tampereella. Kyseessä on päivitys edelliseen, vuonna 2005 valmistuneeseen ohjelmaan.
Ohjelma vastaa muun muassa siihen, miten vammaisten henkilöiden arjen osallisuus, terveydenhuolto, hoiva, liikkuminen, työelämä ja toimeentulo voidaan turvata muuttuvassa maailmassa.
Työn tueksi kuultiin lukuisia asiantuntijoita sekä syvennyttiin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean Suomelle antamiin yli 80 suositukseen. Ohjelmassa huomioidaan aiempaa paremmin myös vammaisuuden monimuotoisuus. Vammaispoliittisen ohjelman valmistelusta vastasi 11-henkinen työryhmä.
“Suomessa elää vammaisuuden määritelmästä riippuen yli 800 000 ihmistä jonkinlaisen vamman tai toimintarajoitteen kanssa. Kyseessä on merkittävä ihmisryhmä, jonka oikeus yhdenvertaiseen ja yksilölliseen kohteluun on turvattava kaikessa päätöksenteossa. Suurin osa heistä on täysin tai osittain mukana ihan tavallisessa arjessa: töissä, opiskelemassa, perheitä kasvattamassa, arkea pyörittämässä. Kuitenkin liian moni joutuu Suomessa edelleen taistelemaan oikeuksista, joiden pitäisi toteutua ilman taistelua. Tämä ohjelma lähtee yksinkertaisesta ajatuksesta: jokaisella on oltava aito vapaus elää omannäköistä elämää, tehdä työtä, opiskella, liikkua ja osallistua yhteiskuntaan. Esteettömyys ja yhdenvertaisuus eivät ole erityisryhmien kysymyksiä, vaan sivistyneen yhteiskunnan mitta”, sanoo valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.
Ohjelman valmisteluun keskeisesti osallistunut eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko oli mukana jo Kokoomuksen edellisen vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa. Risikon mukaan Suomessa on tapahtunut viime vuosina paljon edistystä vammaisten henkilöiden palveluiden osalta. Muun muassa vammaispalvelulaki on saatu voimaan, ja sitä on Petteri Orpon hallituksen toimesta myös täsmennetty. Risikon mukaan vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistamiseksi on kuitenkin vielä paljon tehtävää.
“Kokoomuksen tuore vammaispoliittinen ohjelma sisältää mm. monia vammaisten henkilöiden työhön ja toimeentuloon liittyviä esityksiä. Pidän näitä merkittävinä avauksina. Vammaisilla ihmisillä pitää olla oikeus tehdä työtä voimavarojensa mukaan. Työssä voi toteuttaa itseään, ja työ tuo tekijälleen arvostusta ja osallisuutta. Itsensä ja perheensä elättäminen tekemällä työtä on tärkeä arvo myös vammaisille ihmisille. Kokoomus esittääkin, että vammaisten henkilöiden osallistumista avoimille työmarkkinoille on vahvistettava, sillä Suomessa hukataan tällä hetkellä valtava määrä osaamista, potentiaalia ja ahkeruutta”, Risikko sanoo.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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